6 июля в урочище «12 ключей» рядом с деревней Свиридово пройдет международный фольклорный фестиваль «12 ключей».

Торжественное открытие состоится в 11.00

Сегодня фестиваль «Двенадцать ключей» это открытая творческая площадка развития народной культуры и укрепления творческих связей между коллективами России и стран ближнего зарубежья.

В программе XIII фестиваля запланирован гала-концерт участников, выставка-ярмарка мастеров-ремесленников, а также работа интерактивных площадок «Казачий стан», «Мир гуслей», «Музей забытых инструментов», «Скоморохи-люди», «Ремесленные мастер-классы от мастеров Центра народного творчества», старинные русские аттракционы «Карусельщики».

Украшением XIII Фестиваля станут участники концерта из Республики Сербия, а также фольклорные коллективы «Поверье» и «Партизан ФМ». По сложившейся традиции программа фестиваля завершиться Вечерками. Гости фестиваля «Двенадцать ключей» смогут познакомиться с танцевальными, музыкальными и игровыми традициями разных регионов России.

Вход свободный.