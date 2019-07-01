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Психологический клуб: сама виновата

Психологический клуб: сама виновата

Очередная встреча пихологического клуба будет посвящена проблеме домашнего насилия.

Как и почему оно возникает, что с этим делать, и куда обратится за помощью. Постараемся ответить на вопрос — кто же виноват в этом? Если вам есть, что рассказать — то расскажите об этом на встрече.

Встреча будет полезна не только женщинам, но и мужчинам.
Для лекции необходимо иметь смартфон с выходом в интернет и программу для сканирования QR-кода.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 июля 2019, воскресенье
16:00
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