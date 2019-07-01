Психологический клуб: сама виновата

Очередная встреча пихологического клуба будет посвящена проблеме домашнего насилия.

Как и почему оно возникает, что с этим делать, и куда обратится за помощью. Постараемся ответить на вопрос — кто же виноват в этом? Если вам есть, что рассказать — то расскажите об этом на встрече.



Встреча будет полезна не только женщинам, но и мужчинам.

Для лекции необходимо иметь смартфон с выходом в интернет и программу для сканирования QR-кода.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.