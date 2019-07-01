Психологический клуб: сама виновата
Очередная встреча пихологического клуба будет посвящена проблеме домашнего насилия.
Как и почему оно возникает, что с этим делать, и куда обратится за помощью. Постараемся ответить на вопрос — кто же виноват в этом? Если вам есть, что рассказать — то расскажите об этом на встрече.
Встреча будет полезна не только женщинам, но и мужчинам.
Для лекции необходимо иметь смартфон с выходом в интернет и программу для сканирования QR-кода.
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 июля 2019, воскресенье
16:00