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Тайны старого чемоданчика

Тайны старого чемоданчика

В Тульском военно-историческом музее пройдет увлекательный квест под названием «Тайны старого чемоданчика».

По сюжету неравнодушные люди принесли чемодан в музей из разрушенного дома. Находка принадлежала старому фронтовику и хранит много военных историй и удивительных предметов.

Чтобы их узнать юным гостям предстоит пройти экскурсию по экспозиции, разгадать старые шифры и карты, выполнить творческие задания и найти музейные артефакты. Только потом сотрудники музея продемонстрируют спрятанные предметы и расскажут об их необыкновенных судьбах.

Стоимость: взрослые — 200 руб., школьники, студенты и пенсионеры — 150 руб.

 

 

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
6 июля 2019, суббота
12:00
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13 июля 2019, суббота
12:00
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20 июля 2019, суббота
12:00
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