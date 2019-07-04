В Тульском военно-историческом музее пройдет увлекательный квест под названием «Тайны старого чемоданчика».

По сюжету неравнодушные люди принесли чемодан в музей из разрушенного дома. Находка принадлежала старому фронтовику и хранит много военных историй и удивительных предметов.

Чтобы их узнать юным гостям предстоит пройти экскурсию по экспозиции, разгадать старые шифры и карты, выполнить творческие задания и найти музейные артефакты. Только потом сотрудники музея продемонстрируют спрятанные предметы и расскажут об их необыкновенных судьбах.

Стоимость: взрослые — 200 руб., школьники, студенты и пенсионеры — 150 руб.