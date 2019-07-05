День поля
В селе Спасское пройдет праздник, посвященный полям.
Для гостей пройдёт выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники отечественных и зарубежных производителей, оборудования для животноводства.
На сцене выступят творческие коллективы, состоится ярмарка фермерской продукции с дегустацией. Все желающие смогут научиться варить сыр и прокатиться на лошадях. Для самых маленьких посетителей будет организована детская анимация.
Вход свободный.
Где и когда?
Спасское, Село Спасское, улица Центральная, 4а
6 июля 2019, суббота
10:00