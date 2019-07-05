В селе Спасское пройдет праздник, посвященный полям.

Для гостей пройдёт выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники отечественных и зарубежных производителей, оборудования для животноводства.

На сцене выступят творческие коллективы, состоится ярмарка фермерской продукции с дегустацией. Все желающие смогут научиться варить сыр и прокатиться на лошадях. Для самых маленьких посетителей будет организована детская анимация.

Вход свободный.