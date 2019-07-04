Семейный праздник в музее П.Н. Крылова

Музей П. Н. Крылова приглашает на праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности.

День семьи, любви и верности ежегодно отмечают в нашей стране с 2008 года. Он появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают как покровителей семьи и брака. В рамках интерактивного занятия в 13:00 в музее научные сотрудники расскажут посетителям историю жизни и любви Святых Петра и Февронии. Далее в 14:00 все желающие могут присоединиться к мастер-классу по флористике. Результатом занятия станет оригинальное панно с живыми ромашками — символами праздника.

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