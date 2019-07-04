афиша
афиша
Регистрация
Семейный праздник в музее П.Н. Крылова

Семейный праздник в музее П.Н. Крылова

Музей П. Н. Крылова приглашает на праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности.

День семьи, любви и верности ежегодно отмечают в нашей стране с 2008 года. Он появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают как покровителей семьи и брака. В рамках интерактивного занятия в 13:00 в музее научные сотрудники расскажут посетителям историю жизни и любви Святых Петра и Февронии. Далее в 14:00 все желающие могут присоединиться к мастер-классу по флористике. Результатом занятия станет оригинальное панно с живыми ромашками — символами праздника.

Стоимость:

  • интерактивное занятие — взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.
  • мастер-класс — 100 руб.
Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
6 июля 2019, суббота
13:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.