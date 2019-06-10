С 22 июня по 27 июля в музее-заповеднике «Поленово» пройдет IV Летний международный фестиваль искусств — «Век музыки в усадьбе Поленово». Фестиваль посвящен 175-летию рождения художника и проводится при поддержке Фонда развития просветительских инициатив В. Д. Поленова (Тула) и Ассоциации Василия Поленова (Париж).

Фестиваль развернется на трех площадках: Фахверк, Летняя сцена в «Городе мастеров», Центр детского творчества в селе Страхово и в «Болотов.Дача».

В течение шести фестивальных уикендов гостей и друзей фестиваля ждут концерты выдающихся музыкантов, лекции, сгруппированные вокруг явлений, связанных с каждым словом фестивального заголовка: Век. Музыка. Усадьба. Поленово и увлекательные мастер-классы для детей.

Основная программа фестиваля

21 июня

14.00 Праздник музыки. Дуэт Seghers-Thibaut (Бельгия). Город мастеров.

16.00 Праздник музыки. «Артишок-оркестр». Летняя сцена. Вход свободный.

22 июня

12.00 Открытие фестиваля. Открытие выставки в Фахверке к 175-летию со дня рождения В. Д. Поленова . Фахверк.

14.00 Концерт Камиллы Сегерс (виолончель, Бельгия) и Александра Поливанова (фагот, Россия). Город мастеров

17.00 Концерт Хорового ансамбля «Интрада» (худ. рук. Екатерина Антоненко). Вход свободный.

23 июня

13.00 Лекция «Домашний театр в русской усадьбе». Александр Савинов (музей-заповедник «Мелихово»). Город мастеров

17.00 Концерт «От музыки В. Д. Поленова и его современников…» Наталья Кириллова (сопрано), Руслан Разгуляев (фортепиано). «…до музыки нашего времени» Алексей Гориболь (фортепиано). Город мастеров.

29 июня

13.00 Лекция «Образы путешествий в живописи, литературе и музыке». Ляля Кандаурова. Город мастеров.

17.00 Концерт «Музыкальное путешествие. Германия, Франция». Александр Князев (виолончель), Басиния Шульман (фортепиано)

30 июня

13.00 Лекция «Дачная музыка: от оркестрины к виниловому проигрывателю и от пластинок «на костях» до «музыкальных открыток». Денис Бояринов. Город мастеров.

17.00 Концерт «Содержимое нотной полки В.Д. Поленова». Солисты Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Город мастеров.

6 июля

13.00 Лекция «Голоса за рекой. «Звучащая литература» в Поленово». Павел Крючков (Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля). Город мастеров.

17.00 Концерт «Музыка для необитаемого острова...». Московский ансамбль современной музыки. Летняя сцена. Вход свободный.

18.30 Творческая встреча с писателем и путешественником «Пешком вокруг мира». Оливье Блейз (Франция). Город мастеров. Вход свободный.

7 июля

13.00 Лекция «Балаганный театр в русской культуре». Анна Некрылова. Город мастеров.

17.00 Концерт «От фольклорного до стадионного». (Встреча народной музыки с европейским авангардом XX века). Московский ансамбль современной музыки. Летняя сцена. Вход свободный.

13 июля

17.00 Концерт «Музыка для фейерверка и Музыка на воде». Камерный оркестр Тарусы (худ. рук. Иван Великанов). Летняя сцена. Вход свободный.

14 июля

13.00 Лекция «О Поленове и о Поленово, или дружба длиною в жизнь». Анна Шмаина-Великанова. Город мастеров.

17.00 Концерт «Подношение В.Д. Поленову и Поленово». Композитор Петр Поспелов и солисты Молодежной программы Государственного академического Большого театра России. Город мастеров.

20 июля

13.00 Лекция «Музыкальные аспекты творчества Василия Поленова в изобразительном искусстве, театре и архитектуре». Элеонора Пастон. Город мастеров

16.00 Песнопения Всенощного бдения. Ансамбль Екатеринбургской духовной семинарии. Свято-Троицкий Храм в селе Бёхово. Вход свободный

17.00 Концерт «Мелодии счастья». Трио Elegato: Айдар Салахов (баян), Дмитрий Тарбеев (контрабас), Денис Силантьев (ударные). Летняя сцена. Вход свободный.

21.00 Лекция «Абрамцево – Поленово. История дружбы двух усадеб». Евгения Гершкович. Болотов Дача. Вход свободный (предварительная регистрация на Болотов.Дача)

21 июля

13.00 Лекция «О временах, когда в Поленово жил Большой театр, а Прокофьев сочинял здесь музыку балета «Ромео и Джульетта». Сергей Конаев. Город мастеров.

17.00 Концерт «От Леонардо до джаза». Ансамбль старинных инструментов Alta Capella (худ. рук. Иван Великанов). Летняя сцена. Вход свободный.

27 июля

13.00 Лекция «Композитор Анатолий Александров и его творчество». Даниил Петров. Город мастеров.

17.00 Закрытие фестиваля. Концерт Молодежного ансамбля Дрездена (хор, Германия). Летняя сцена. Вход свободный.

Детская программа.

На все мероприятия требуется предварительная регистрация ( количество мест - 15 человек)

23 июня

14.00 Встреча с музыкантом. Алексис Тибо (Бельгия)3+

30 июня

14.00 Мастер-класс «Как нарисовать пейзаж». 5+

6 июля

14.00 Мастер-класс «Придумай свой –звук». Николай Хруст 6+

7 июля

14.00 Мастер-класс «Придумай свой –звук» (вторая серия). Николай Хрус 6+

13 июля

14.00 Мастер-класс «Как написать свой рассказ о Поленово». Евгения Коробкова 10+

14 июля

14.00 Мастер-класс «Снимаем свой репортаж из Поленово». Школа юного смм-щика. Мария Холкина 11+

20-21 июля

14.00 Мастер-класс «Снимаем свой репортаж из Поленово». Школа юного смм-щика (продолжение). Мария Холкина 11+