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Хвостатая семейка

Хвостатая семейка

В преддверии Дня семьи, любви и верности в новом здании экзотариума пройдет ежегодный праздник «Хвостатая семейка».

Приглашаются дружные династии, которые готовы проявить себя в интеллектуальном состязании, посоревноваться в ловкости и активности, посоперничать в эстафете «Самая дружная семья» и выиграть очень полезный приз.

А еще гостей экзотариума ждет интерактивный мастер-класс, на котором каждый сможет ухватить за хвост собственную Птицу Счастья. Также в программе выступление артистов народного цирка «Мастер Буфф», испытания от «Форта Боярд» и научное стендап-шоу «Семейные тайны мира животных»!

Стоимость: взрослый: 300 руб., детский: 150 руб., льготный (в т.ч.пенсионный): 100 руб.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
6 июля 2019, суббота
11:00
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