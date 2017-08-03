Выходные в Туле: 4-6 августа

5 августа состоится торжественное празднование Дня города Дубны, а 6 августа — матч «Арсенал» — «Тосно» на Центральном стадионе.

пати хард

Techno Train

Долина Х, центр активного отдыха

Тула, Щекинское шоссе

5 августа, суббота, 23.00

300 Р

Поезд техно отправляется в удивительное путешествие с остановками на станциях Techno Paradise и Tech House city. Отправление со станции DolinaX, всем танцующим пассажирам, при себе иметь хорошее настроение. Колеса поезда стучат в такт с радостным трепетанием наших сердец.

припев два раза

Псой Короленко

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

4 августа, пятница, 22.00

400 Р

Кто сказал, что минор это всегда грустно? Поэт-шансонье, журналист и филолог, один из основателей уникального фестиваля JetЛАГ Псой Короленко представляет хиты, премьеры, необычные каверы, переводы и переделки песен собственного сочинения и других авторов, в своей любимой тональности — до-диез минор. Приходите, будет весело!

трудись

#двортрудмай

Двор Тульского историко-архитектурного музея

Тула, пр. Ленина, 25

5 августа, суббота, 14.00

Бесплатно

Второй раз в Туле состоится цикл мероприятий #двортрудмай. #двортрудмай — это серия мастер-классов, посвященных изготовлению уличной мебели своими руками из подручных материалов. В августе будет по крайней мере две встречи: 5 и 12 числа. На них вам предстоит красить, шлифовать и пропитывать всю мебель, которую сделали на предыдущих мероприятиях, чтобы она могла сохраниться подольше. Ещё — изготавливать навигационные указатели для фестиваля ЙогаДар.

лето

VI Международный турнир по пляжному волейболу

Плазма, гостиничный комплекс

Донской, ул. Герцена, 14

С 4 по 6 августа

Для зрителей вход свободный

В Донском состоится турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Общий призовой фонд составит 150000 рублей.

в поисках истины

Зеленая палочка

Ясная Поляна

Стартовой площадкой станет пространство возле Кузни (рядом с конюшней, напротив Дома Волконского)

6 августа, воскресенье, 12.00

1300 Р

Спектакль-приключение, самое неординарное представление театрального фестиваля Толстой Weekend снова в Ясной Поляне! Мы приглашаем всех желающих стать зрителями и участниками экспериментального, но уже заявившего о себе спектакля «Зеленая палочка» — спектакля, сценой которого вновь станет вся усадьба Льва Николаевича Толстого.

осколки прошлого

Кафля. Изразец в Туле. XVII—XIX вв. ека

Дом Крафта

Тула, пр. Ленина, 25

4 августа, пятница, 10.00

4 августа в ТИАМ || Тульском историко-архитектурном музее пройдет открытие выставки «Кафля. Изразец в Туле. XVII—XIX вв. еков».

Более 25 лет тульские археологи исследуют культурный слой города и часто находят небольшие фрагменты изразцов. В 2000 годах случился «изразцовый бум»: раскопки Успенского женского монастыря и Гончарной слободы дали более 1000 интересных находок. На выставке мы впервые представим широкой публике коллекции изразцов XVII—XIX вв. еков из фондов Музея-заповедника «Куликово поле» и Тульского историко-архитектурного музея.

Дон. Вся история на берегах одной реки

Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино

С 3 августа

В Музейно-мемориальном комплексе в селе Монастырщино — новая экспозиция «Дон. Вся история на берегах одной реки».

У слияния Дона и Непрядвы будет рассказана история зарождения Древнерусского государства и формирования нашей единой многонациональной культуры. В новом музее будут представлены археологические находки, являющие широкий диапазон древностей — от эпохи Великого переселения народов (4−7 века) до 12−13 веков (Древнерусское государство). Впервые музей продемонстрирует шесть кладов, иллюстрирующих драматические события в истории и развитие торговых путей.

символ

День пряника

Тула, Кремль

5 августа, суббота, 11.00

Вход свободный

В программе — экспозиция производителей «Тульский край — пряничный рай», пряничный парад производителей, театрализованные представления, шоу-турнир «Пряничный домик», чемпионат по скоростному кипячению самовара «Тульский скоровар», танцевальный флешмоб. На протяжении фестивального дня работают выставки пряничных досок, пряничная школа, обучающая секретам «производства». Площадка «Пастильные тона» позволит каждому почувствовать себя сопричастным празднику: зрители и гости смогут из белевской пастилы выложить башню Одоевских ворот Тульского кремля.

рок-н-ролл

Air Craft

Ликёрка Лофт

Тула, пр. Ленина, 85-б

5 августа, суббота, 10.00

Вход свободный

Мастерская аэрографии и покраски «Артифекс» приглашает всех в Тулу на фестиваль аэрографии Air Craft, который приурочен к пятилетию мастерской. К участию приглашаются все владельцы разрисованных автомобилей, мотоциклов, велосипедов, гидроциклов, катеров, вертолётов и космических кораблей.

фест

Среднерусская возвышенность: Baccara и «Маша и медведи»

Золотой Город, туристический центр

Село Петропавловское, улица Степная, 19

5 августа, суббота, 18.00

1000 Р

5 августа, в субботу, на сцене фестиваля «Среднерусская возвышенность» прозвучат хиты групп Baccara и «Маша и медведи».

Baccara — испанская женская поп-группа, наиболее популярная в конце 70-х — начале 80-х годов. В мире она стала известна благодаря хитам «Cara Mia», «Yes Sir, I Can Boogie», «Sorry I’m A Lady». Группа названа в честь сорта розы, которая и служит логотипом коллектива.

Российская рок-группа «Маша и Медведи» была основана в 1997 году Марией Макаровой — она же и является солисткой. Их хиты — «Любочка», «Рейкьявик», «Цветы» — по сей день звучат в топах различных радиостанций.

а что в кино

В кинотеатрах — обновление репертуара. Полное расписание всех кинотеатров Тулы и области смотрите на Myslo.

Темная башня

Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная башня, последний оплот и надежда Вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную башню.

Похищение

Когда Карла видит, как кто-то увозит ее сына, а полицейские бездействуют, она бросается в погоню за похитителями. Без раздумий, без страха, без… телефона. В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют значения — смотрите в фильме «Похищение».

Охранник

Экшн-триллер об охранниках торгового центра, ветеране с тяжелым прошлым и его проблемном напарнике, которые оказываются единственной преградой между бандой наемников и их невинной целью — юной свидетельницей политического убийства. Фильм «Охранник» уже в кинотеатрах.

Леди Макбет

Викторианская Англия XIX столетия. Небольшая деревня, живущая в соответствии с особыми укладами и нравами, присущими той поре. Молодая девушка по имени Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Все меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины, который вдвое старше ее. Новоиспеченная семья относится к Кэтрин с пренебрежением и дает девушке понять, что ждать заботы и любви в этом доме ей не стоит. Спустя некоторое время Кэтрин заводит знакомство с молодым рабочим фермы своего супруга, и между ними вспыхивает страсть. «Леди Макбет» — только в «ДКЖ кино» и «Синема парк».

Ветреная река

По сюжету триллера «Ветреная река» начинающий агент ФБР, которая не знакома с местными природными условиями и обычаями, просит охотника из Департамента рыболовства и охоты помочь поймать убийц девушки из резервации.

Из Уфы с любовью

Что нужно для счастья простому парню? Крепкий дом, любимая жена да куча детишек. Урал, едущий из армии домой, знает, что все это ждет его в ближайшем будущем. Но понятный и уютный мир вдруг разбивается вдребезги — невеста бросила его ради столичного красавчика, да еще продала фамильное кольцо, подаренное ей перед отправкой на службу. И теперь Уралу предстоит головокружительный забег по Уфе в поисках семейной реликвии. Комедия «Из Уфы с любовью» — только в «Киносити».

Теснота

1998 год, Нальчик. В еврейской семье беда: младший сын и его невеста не приходят домой, а утром приходит записка с требованием выкупа. Сумма так велика, что семья вынуждена не только продать свой небольшой бизнес, но и обратиться за помощью к соплеменникам. Драма «Теснота» — только в «ДКЖ кино».