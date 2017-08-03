День города Дубны

Городу Дубне исполнится 277 лет.

5 августа

10.00 — 14.00 Фестиваль Хлеба (театрализованное представление).

10.00 Детский праздничный концерт «Школьные годы, чудесные».

10.30 Выступление губернаторского оркестра.

11.00 Торжественная линейка выпускников Дубенской школы.

12.30 Школьная беседка «Школьные годы…».

12.00 Соревнования по городошному спорту (площадка возле здания библиотеки).

12.00 Работа полевой кухни.

12.00 Вокальная группа «Славяне».

12.30 Выступление Анны Вайвод и Юлии Хабаровой.

13.00 Детская игровая программа «Солнечный круг».

13.00 Футбольный матч среди спортсменов-ветеранов (стадион МКУ «ФОЦ „Дубна“»). Вечерняя программа, центральная площадь п. Дубна.

19.00 Выступление вокального ансамбля «Хрустальный ключ».

19.30 Торжественное открытие праздника.

20.00 Показательное выступление клуба «АВАОА» РОО «Федерация капоэйры Тульской области» (боевое искусство Капоэйра).

20.05 Выступление Евгения Хвостова.

20.30 Гармонист-виртуоз Святослав Шершуков и шоу балет «Фестиваль» г. Москва.

21.10 Шоу барабанщиц.

21.30 Звезда российской эстрады Виктор Салтыков.

23.00 Праздничный салют.

23.00 — 01.00 Печер отдыха, выступление группы «КВА УА».

В течение дня: трансляция видеоряда «Дубна и бубенцы», работают торговые ряды, детские аттракционы.

6 августа

XX межрегиональный фестиваль ретро-шлягеров, посвященный памяти заслуженного артиста России В. П. Макарова «Жить на земле и не петь невозможно…»

11.00 Торжественное открытие XX межрегионального фестиваля ретро-шлягеров, посвященного памяти заслуженного артиста России В. П. Макарова «Жить на земле и не четь невозможно…» (МЛУК «ДРЦКИКиБО»).

17.00 Концерт лауреатов и дипломантов конкурса.

18.00 Торжественное награждение победителей фестиваля.