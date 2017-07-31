#двортрудмай
Второй раз в Туле состоится цикл мероприятий #двортрудмай. #двортрудмай — это серия мастер-классов, посвященных изготовлению уличной мебели своими руками из подручных материалов.
В августе будет по крайней мере две встречи: 5 и 12 числа. На них вам предстоит красить, шлифовать и пропитывать всю мебель, которую сделали на предыдущих мероприятиях, чтобы она могла сохраниться подольше. Ещё — изготавливать навигационные указатели для фестиваля ЙогаДар.
Мастер-классы пройдут во дворе ТИАМ.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31
5 августа 2017, суббота
14:00
12 августа 2017, суббота
14:00