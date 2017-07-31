Второй раз в Туле состоится цикл мероприятий #двортрудмай. #двортрудмай — это серия мастер-классов, посвященных изготовлению уличной мебели своими руками из подручных материалов.

В августе будет по крайней мере две встречи: 5 и 12 числа. На них вам предстоит красить, шлифовать и пропитывать всю мебель, которую сделали на предыдущих мероприятиях, чтобы она могла сохраниться подольше. Ещё — изготавливать навигационные указатели для фестиваля ЙогаДар.

Мастер-классы пройдут во дворе ТИАМ.