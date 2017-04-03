«День пряника 2017» – это самый сладкий фестиваль лета! Его организаторы — министерство культуры Тульской области, объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» — проводят мероприятие в формате масштабного праздника с разнообразием тематических зон, позволяющих не только познакомиться с народными традициями, обычаями, обрядами, связанными с употреблением пряников на Руси, но и хорошо отдохнуть.

На фестиваль приедут около 20 производителей из Москвы, Нижнего Новгорода, Мурома, Орла; Псковской, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Калужской и Ярославской областей, которые расскажут об особенностях рецептуры этого старинного лакомства, традициях его производства на территории их регионов. Несколько площадок будут представлять ведущие производители Тулы и Тульской области. Свою выставочную зону «Пряники мира» презентуют организаторы Петербургского фестиваля «Мир пряника».

Тульский кремль превратится в большую пряничную страну с летним кинотеатром под открытым небом, «Тульской чайной», ярмаркой, концертной площадкой, мастер-классами по изготовлению и росписи пряников, игровым двором «Пряничные игры и забавы», фотозонами с пряничными арт-объектами. Гостей, участников и зрителей праздника впервые будет приветствовать символ-талисман фестиваля «Пряня Тульский».

В программе — экспозиция производителей «Тульский край — пряничный рай», пряничный парад производителей, театрализованные представления, шоу-турнир «Пряничный домик», чемпионат по скоростному кипячению самовара «Тульский скоровар», танцевальный флешмоб. На протяжении фестивального дня работают выставки пряничных досок, пряничная школа, обучающая секретам «производства». Площадка «Пастильные тона» позволит каждому почувствовать себя сопричастным празднику: зрители и гости смогут из белевской пастилы выложить башню Одоевских ворот Тульского кремля.

Вход свободный.