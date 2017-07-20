Спектакль-приключение, самое неординарное представление театрального фестиваля Толстой Weekend снова в Ясной Поляне! Мы приглашаем всех желающих стать зрителями и участниками экспериментального, но уже заявившего о себе спектакля «Зеленая палочка» — спектакля, сценой которого вновь станет вся усадьба Льва Николаевича Толстого.

В основу иммерсивного (от англ. immersive — «обеспечивающий эффект присутствия») представления «Зеленая палочка» легли детские воспоминания Льва Толстого и рассказ его старшего брата Николеньки об утерянном секрете всеобщего счастья, написанном на зеленой палочке. Кто мы, зачем мы живем, что такое счастье — на эти вопросы, облачившись в рубахи-толстовки и совершив путешествие в пространстве и времени, попытаются ответить участники постановки.

Спектакль «Зеленая палочка» был презентован в этом июне на втором Международном фестивале Толстой Weekend творческим объединением GRUPPO BASTON VERDE совместно с тульскими актерами. Подготовка спектакля заняла несколько месяцев, в течение которых кропотливо продумывались роли, декорации и локации спектакля. В итоге вместе с актерами зрители совершают большое путешествие по Ясной Поляне, подчас останавливаясь в отдаленных от центральной части усадьбы местах и заглядывая в такие уголки яснополянского имения, где забываешь о суете внешнего мира и начинаешь глубже понимать Льва Толстого.

Спектакль «Зеленая палочка» состоится 6 августа 2017 года в 12.00 и 15.00. Стартовой площадкой станет пространство возле Кузни (рядом с конюшней, напротив Дома Волконского).

Вход по билетам. Стоимость билетов — 1300 Р. Подробнее.

Поскольку представление полностью проходит под открытым небом и подразумевает длительные перемещения, рекомендуем зрителям приходить в удобной обуви и одежде, соответствующей погодным условиям.