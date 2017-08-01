Обзор Myslo: Где в Туле отведать блюда, приготовленные на открытом огне

Жара — это летние веранды кафе и ресторанов, душевные разговоры и, конечно, любимая еда. Тульские заведения предлагают блюда, приготовленные на открытом огне. Погрузитесь в атмосферу дружеского пикника!

Ресторан-пивоварня «Башня»

Тула, Красноармейский проспект, 14

8 (4872) 70-44-71

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В «Башне» гриль трудится круглый год. Зимой и осенью здесь готовят в печи Josper, а в теплое время года на летнюю террасу устанавливают гриль и жарят на открытом огне стейки, шашлык, люля-кебаб, морепродукты, сезонные овощи, морскую и речную рыбу.

Часто шеф-повару удаётся раздобыть партию по-настоящему редких продуктов, и он тут же готовит из них новые блюда, которые можно попробовать буквально в течение нескольких дней. Такие предложения стоит искать в разделах меню под названием «Фазенда» и «Так звёзды сошлись». Хотя, обычно официанты расскажут вам о них раньше того, как вы начнёте листать.

Крыша у летней террасы «Башни» раздвижная. Особенно эффектно это смотрится в погожую ночь, когда все гости заведения могут наблюдать звездное небо, не выходя из-за столов. Такая же крыша, кстати, установлена в московском ресторане White Rabbit, входящем в топ-50 ресторанов мира.

По пятницам и субботам за гриль встаёт шеф-повар ресторана Артем Милаш, за работой которого может понаблюдать каждый.

Под его руководством можно попробовать приготовить себе ужин собственными руками, а если у Артёма будет время, то и сразиться с ним в шахматы. Такие вечера «Башня» анонсирует заранее в своей группе в ВК и Instagram.

Steak House 59

Тула, пр. Ленина, 59

8 (4872) 31-22-81

Часы работы: с 12.00 до 23.00

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Двери ресторана Steak House 59 открыты для своих гостей ежедневно. Гостеприимная обстановка, вкусная еда, отличное обслуживание не оставят равнодушными ни одного посетителя.

Steak House 59 станет любимым местом для каждого любителя мяса. У вас будет возможность самому выбрать кусочек, из которого будет приготовлен ваш стейк. Официант подробно расскажет об особенностях каждого блюда, и вы легко выберете то, что вам по вкусу.

Для приготовления стейков здесь используется специальная дровяная печь-гриль испанского производства Josper (джоспер или хоспер).

Она работает на древесном угле, а высокая рабочая температура (до 400 градусов) позволяет получать различные степени прожарок мяса и затрачивать на приготовление на 35% меньше времени, чем при жарке на открытом огне. На хоспер-гриле продукт покрывается корочкой сверху и доходит «до нужной кондиции» внутри, сохраняя весь сок.

Здесь нет кричащих интерьеров и навязчивых украшений, зато в вашем распоряжении удобные мягкие кресла, аккуратная сервировка, мягкое освещение и расслабляющая музыка.

Стейк-хаусы — это целая культура, прикоснуться к которой вам поможет ресторан Steak House 59.

Загородный ресторан «Берендей»

192-й км шоссе, Москва-Крым, д. Мыза. Схема проезда Время работы: вс-чт: 12.00−01.00 пт-сб: 12.00−03.00 Резерв столов и домиков: +7 (920) 761-27-57 www.berendey.com Свежие новости ресторана: vk.com instagram.com facebook.com

Ресторан «Берендей» — место, где город соединяется с природой. Всего 15−20 минут от Тулы — и как будто оказываешься в настоящей лесной сказке со всеми ее персонажами и деталями. Диковинные тематические домики, утопающие в цветах и травах, подлинные старинные экспонаты от настоящих русских саней до кузницы, пряный воздух, пение птиц — и всё пронизано каким-то умиротворением и счастьем. В такой обстановке, конечно же, разыгрывается аппетит. А от кухни этого ресторана ждешь таких же чудес, как от сказочного пряничного домика.

В основе гастрономической концепции «Берендея» — продукты (сезонные и порой и экзотические), трепетно выращенные как крупными фермерами, так и владельцами небольших личных хозяйств. А загородная тематика ресторана обязывает уделять особое внимание блюдам, приготовленным на открытом мангале. Что и происходит. В «Берендее» можно попробовать, пожалуй, лучшие люля-кебабы из баранины и говядины, а также птицы.

Любители поесть сытно наверняка польстятся на половину утки зернового откорма, жаренной на углях и замаринованной так искусно, что мясо просто тает во рту. Для ценителей традиционного здесь приготовят сочный говяжий стейк с печеными овощами, шашлык из свиной шейки или мякоть курицы. А если хочется попробовать что-то особенное, закажите жареного на мангале козленка или молодых перепелов.

Приехали большой компанией? Попробуйте ассорти из всех мясных блюд с открытого мангала «Берендея»!

Если вас сводит с ума вкус рыбы, деликатно подчеркнутый дымком костра, обязательно закажите в «Берендее» звенья стерляди, стейк из семги или нежнейшего тунца розовой прожарки.

А вегетарианцев порадует большой выбор овощей, которые здесь также могут запечь на углях, — картофель, молодые кабачки, баклажаны, початки кукурузы и даже половинки яблок. Из овощей-гриль также можно создать ассорти по своему вкусу.

«Берендей» — особенное место, вызывающее одинаково приятные эмоции у совершенно непохожих людей. Здесь понравится и семьям с детьми, потому что есть просторный детский городок, и дружеским шумным компаниям, которые могут заказать отдельный домик, и весело провести время. Здесь раздолье для свадеб и разного рода торжеств — главный зал «Берендея» оборудован всем необходимым для больших приемов. Сюда можно просто приезжать обедать и ужинать на свежем воздухе, а вечерами, по пятницам и субботам танцевать под хорошую музыку и под открытым небом. В «Берендее» гости чувствуют все то, что чувствует каждый городской житель, отдыхающий на природе — еда вкуснее, вода прозрачнее, воздух чище, деревья выше, а время течет неторопливо и размеренно. И от всего этого остается потрясающее послевкусие, заставляющее возвращаться вновь и вновь.

Ресторан «Респект»

Тула, ул. Советская 5

8 (4872) 56-09-57

8 (915) 690−02−22

«Респект» ВКонтакте

респект71.рф

Шикарный летний двор с одной из самых больших веранд в городе — это «Респект». Отдых для тех, кто из-за насыщенного ритма жизни не успевает уехать за город. Здесь — все волшебство природы и ароматов восхитительных блюд. Ваше удовольствие — приоритет ресторана «Респект».

Визитная карточка летнего «Респекта», конечно, — шашлык. Из свиной шейки, говяжьей вырезки, мяса птицы, семги, каре ягненка — каждый найдет себе блюдо по вкусу. Поистине грузинское гостеприимство в атмосфере ненавязчивой роскоши и воздушного изыска.

На мангале в «Респекте» также отменно готовят овощи — потрясающее угощение, сохраняющее в себе все питательные свойства и витамины. Этот гарнир переместит вас на залитое солнцем побережье, даже если в Туле господствуют дожди. Настоящее летнее кушанье!

Но самый хит сезона, все же, — домашние хачапури на дровяной печи. Если вы сходите с ума по сытным закускам, вы просто обязаны попробовать аджарский хачапури.

Для его выпечки в «Респекте» используют дуб, царские белые дрова, дающие ароматный чистый дым, который насыщает тесто волшебным вкусом и хрустящей корочкой. Внутри — расплавленный молодой имеретинский сыр, яичный желток и тающее от жара сливочное масло. Отламываете кусочек теста и окунаете его в сырно-масляную начинку. Непередаваемое наслаждение!

Для искушенных гостей — фирменный аджарский «очищенный» хачапури. В процессе выпечки повара убирают лишнее тесто с краёв, в результате остается поджаренная корочка и много сыра.

Хачапури «Респекта» можно брать на вынос и наслаждаться любимой едой в любом месте. Попробуйте и вы!

Добро пожаловать в «Респект» за уютным и вкусным отдыхом и солнечным настроением!

Ресторанный комплекс «Аида»

Тула, улица Кутузова, 131-б

8 (4872) 45-44-99

rc-aida.ru

На территории большого ресторанного комплекса — семь залов для вашего отдыха или торжества, а также группа беседок, где вы сможете провести время за приятной беседой и вкусной едой.

Если вы хотите попробовать настоящий шашлык, приходите в «Аиду»! Ведь здесь для вас — огромный ассортимент блюд, приготовленных на открытом огне.

Глаза разбегаются от выбора, хочется попробовать всё: 50 разновидностей этого вкуснейшего блюда дополнят ваш вечер ароматным удовольствием. Готовят на горячем огне в «Аиде» мастерски, с душой и профессиональным подходом.

Повара в этом ресторане действительно знают своё дело. И это касается не только гриль-меню. Здесь, в «Аиде», вы сможете выбрать любимые или попробовать непривычные блюда азербайджанской, русской и европейской кухни. Есть, из чего выбрать!

Более 200 наименований блюд: больше 40 разновидностей салатов, множество интересных и классических закусок из мяса, морепродуктов и овощей, 12 первых блюд и, конечно, горячие мясные и рыбные блюда под любые запросы.

Насыщенные ароматы, неповторимое оформление и непревзойденный вкус… Да, гости «Аиды» всегда уходят сытыми и счастливыми!

Ресторан «Аида» приглашает к себе всех, кто хочет отдохнуть в уютном месте, под сводами зелени, на свежем воздухе и насладиться богатыми вкусами разнообразных блюд и освежающих напитков. Здесь красиво, вкусно и уютно в любой день. Тихое застолье с семьёй или любимым человеком или шумный и яркий праздник, проведённый в «Аиде», останется в вашем сердце долгим приятным воспоминанием.

Если у вас намечается торжество, ресторан «Аида» будет рад принять самую большую компанию — на ваш выбор шесть залов для свадеб, корпоративов, дней рождения и других важных дней.

Ресторан «Пафос»

Тула, улица Калинина, 26-б

8 (4872) 40-52-00

«Пафос» находится в березовой роще — любимом месте отдыха не только пролетарцев, но и жителей других районов Тулы. Сюда приезжают не только из-за тишины и спокойствия. В ресторане мастерски готовят блюда-гриль: шашлык, рыбу, овощи, шампиньоны. И есть у этого успеха один секрет.

Дело в том, что любимый многими «Пафос» обновляет меню. Новый шеф-повар привносит в него необычайно вкусные блюда — такие, что пальчики оближешь!

Большой опыт работы в ресторанной сфере позволяет новому шефу создавать то, что приятно удивляет гостей — ароматный, сочный, шашлык, нежную рыбу, аппетитные овощи-гриль.

В «Пафосе» вы можете отведать самые топовые блюда летнего меню. Среди них:

шашлык из свиной шейки с тонкой румяной корочкой;

куриное филе с восточными специями, придающими блюду пряный, манящий вкус;

шашлык из свиного карбоната;

овощи гриль;

дорадо;

норвежская семга;

шампиньоны гриль (подаются со сладкой паприкой).

Отведайте летние блюда в «Пафосе»!

Загородный клуб «Берлога»

Тула, Симферопольское шоссе, 178-й км

8 (905) 119-77-99

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Загородный клуб «Берлога» — зона настоящего, комфортного летнего отдыха. Это место, где каждый делает только то, что ему по душе. Никаких ограничительных рамок меню! Здесь вы сами себе повара: готовьте на открытом огне то, что нравится вам и вашим друзьям.

Любые изыски: все зависит лишь от ваших вкусовых предпочтений, фантазии и кулинарных талантов.

Вокруг вас — тихая, умиротворяющая природа. Обстановка, в которой каждый день моментально становится праздником и отличным поводом для веселого пикника.

Свежий воздух, чистый пруд, сказочные деревянные домики, аккуратные березовые посадки — здесь понравится любому ценителю по-настоящему душевного отдыха.

Обычный пикник на природе для большинства — это поиск подходящего места для остановки и приготовления шашлыка, тяжелый мангал, угли… Устаешь еще до того, как приступишь к готовке. Пикник в «Берлоге» же — совсем другая история.

Здесь вам предоставляют все, что необходимо для создания потрясающих гриль-блюд. Вам не придется думать ни о чем лишнем. Только вы, природа, вкусная еда и близкие люди. Таким и должно быть лето!

Если вы хотите, чтобы аппетитные блюда уже в готовом виде ждали вас в загородном доме, сделайте предварительный заказ. «Берлога» позаботится о том, чтобы ваш заказ прибыл вовремя и в лучшем виде. Кроме того, в загородном клубе для гостей готовят восхитительный плов. Любителям узбекской кухни — на заметку! Исполнение — на 5+!

Стейк-хаус «Бизон»

Тула, ул. Пирогова, 15-б

8-960-593-51-52

«Бизон» — это незабываемые блюда испанской кухни, приготовленные на открытом огне. У их богатого насыщенного вкуса есть свой секрет — испанская печь хостер.

Да, именно на ней повара «Бизона» делают свои кулинарный шедевры, у которых уже сотни поклонников по всему региону.

К слову, хостер — самый узнаваемый мировой бренд в сегменте закрытых угольных печей (грилей). И эта популярность вполне обоснована. Очевидные плюсы:

универсальность: при использовании посуды для гриля, в печи можно приготовить практически любое блюдо.

высокое качество: исключительная текстура и сочность блюд.

скорость приготовления блюд до 35% выше чем на открытом гриле.

контроль температуры посредством системы тяг (заслонок). Это позволяет повару приготовить стейк заказанной степени прожарки.

Хоспер-меню «Бизона» — находка для любого ценителя изысканной еды. Креветки гриль, хрустящие и одновременно нежные: вы влюбитесь в этот вкус, едва ощутив аромат любимого блюда.

«Бизон» знает толк и в бургерах. Приготовленные на хостере, они пробуждают в вас доброго, очарованного кухней ресторанного критика. Стопроцентная говядина — непередаваемое удовольствие!

Стейки, морепродукты, овощи, бургеры — все эти блюда в «Бизоне» готовят на хоспере. Готовят от души! Убедитесь в этом лично!