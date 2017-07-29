Охранник
Страна:
Сербия, США, 2017
Премьера:
в РФ 03.08.2017
Режиссер:
Ален Дерошер
Актеры:
Бен Кингсли, Антонио Бандерас, Лиам МакИнтайр, Чэд Линдберг, Габриэлла Райт, Кунг Ле, Яна Маринова, Марк Смит, Башар Рахаль, Дзиро Ван
Жанр:
экшен, триллер
Продолжительноcть:
91 мин
Бюджет:
$15 000 000
Рейтинг Кинопоиска:
5,36
Экшн-триллер об охранниках торгового центра, ветеране с тяжелым прошлым и его проблемном напарнике, которые оказываются единственной преградой между бандой наемников и их невинной целью — юной свидетельницей политического убийства.
Сегодня
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
5 августа, суббота
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
6 августа, воскресенье
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
7 августа, понедельник
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
8 августа, вторник
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
9 августа, среда
|21:50
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
5 августа, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
6 августа, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
7 августа, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
8 августа, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50
9 августа, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:50