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Охранник

Охранник

Страна:
Сербия, США, 2017
 
Премьера:
в РФ 03.08.2017
 
Режиссер:
Ален Дерошер
  
Актеры:
Бен Кингсли, Антонио Бандерас, Лиам МакИнтайр, Чэд Линдберг, Габриэлла Райт, Кунг Ле, Яна Маринова, Марк Смит, Башар Рахаль, Дзиро Ван
  
Жанр:
экшен, триллер
  
Продолжительноcть:
91 мин
  
Бюджет:
$15 000 000
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,36
          
 

 

Экшн-триллер об охранниках торгового центра, ветеране с тяжелым прошлым и его проблемном напарнике, которые оказываются единственной преградой между бандой наемников и их невинной целью — юной свидетельницей политического убийства.

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