Страна: Сербия, США, 2017

Премьера: в РФ 03.08.2017

Режиссер: Ален Дерошер

Актеры: Бен Кингсли, Антонио Бандерас, Лиам МакИнтайр, Чэд Линдберг, Габриэлла Райт, Кунг Ле, Яна Маринова, Марк Смит, Башар Рахаль, Дзиро Ван

Жанр: экшен, триллер

Продолжительноcть: 91 мин

Бюджет: $15 000 000

Рейтинг Кинопоиска: 5,36

Экшн-триллер об охранниках торгового центра, ветеране с тяжелым прошлым и его проблемном напарнике, которые оказываются единственной преградой между бандой наемников и их невинной целью — юной свидетельницей политического убийства.