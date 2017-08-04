Три необычных тульских стартапа: Поющие чаши, «барбосшоп» и огород на подоконнике

Фото Алексея Пирязева.

Бытует мнение, что в современном мире все сферы влияния уже распределены и на появление чего-то нового практически не осталось шансов. Тем не менее находчивость предпринимателей в Тульской области не знает границ. Стремление удивлять клиентов рождает невероятные идеи. Мы собрали три самых нестандартных стартапа в Тульской области. Знак это или нет – но все они принадлежат девушкам.

Олеся заставляет кипеть холодную воду

Олеся Зайцева получила образование экономиста и 15 лет работала по профессии, но однажды поняла: привычная работа и хороший материальный доход – это еще не все. Решив кардинально поменять свою жизнь, она уволилась и начала заниматься необычным для нашей страны делом – играть на чашах.

Олеся Зайцева – Я училась этому мастерству в Международной школе звуко-резонансной терапии Виктора Сурикова. Он врач, провел огромное количество научных исследований. И пришел к выводу, что резонанс, создаваемый звуком, способен проникать на клеточный уровень и запускать восстановительные процессы в организме. При помощи звуков достигается состояние между сном и бодрствованием. Человек расслабляется, мозг отдыхает.

Впервые поющие чаши появились на Востоке, где использовались для медитаций и духовных практик. Теперь звукотерапия широко распространена в Европе. Ученые изучают эффект влияния резонирующих звуков на клеточной уровне.

Известно, что резонирующие звуки чаши заставляют холодную воду «закипать».

И мы убедились в этом сами. Посмотрите, забавно!

Сад, салат, томат и Ольга

Ольга Морозова родилась в одном из поселков Богородицкого района и с детства прекрасно знала, что и как в земле произрастает. В 17 лет приехала учиться в Тулу. По профессии она программист. Чтобы не терять квалификацию, в этой сфере надо находиться постоянно.

Стоит выпасть на какое-то время, и все приходится начинать сначала. Ушла в декрет и сразу поняла, что вернуться в профессию будет сложно. Тут же начала думать, чем хочет заниматься еще.

Придумала! Теперь Ольга вместе с семьей растит «домашний сад» прямо на балконе и подоконниках. В отдельных боксах тянутся к солнышку мята, орегано, розмарин, базилик, тимьян, шалфей, петрушка и помидоры. Подросшие растения продает.

Ольга Морозова – Я стараюсь минимизировать затраты на свой товар, чтобы цена была приемлемой для всех желающих. Так, рассадные горшочки я покупаю оптом, а декоративные деревянные ящички заказываю у тульского производителя. Вообще в больших объемах такой бизнес приносит хороший доход: зелень с радостью закупают рестораны. Но объемы должны быть соответствующими. Я пока этим похвастаться не могу.

Все растения куплены в питомниках или выращены из семян в специальной сбалансированной почве. Удобряют их органикой.

«Барбосшоп»: салон красоты для хвостатых

Екатерины Рогульская выросла в Мурманске, где с детства ходила в клуб юного собаковода. С выбором профессии проблем у нее не было – после окончания сельскохозяйственного колледжа в Богородицке по специальности «Ветеринария» Екатерина училась на ветеринарном факультете Рязанского университета. Искусство груминга она постигала у московских специалистов и теперь постоянно повышает квалификацию на различных тренингах и мастер-классах.

Екатерина Рогульская – Сфера груминга – салона красоты для животных – у нас в области еще не очень развита. Мы решили начать с маленьких городов. Мой первый салон по стрижке животных открылся в Узловой, и все постепенно как-то закрутилось. Появились салоны в Новомосковске, в Киреевске, вот теперь и в Туле.

Клиенты салона красоты Екатерины – собаки, кошки и декоративные кролики. Четвероногим посетителям предлагают стрижку, тримминг, маникюр и декоративный узор стразами.

В планах – развить сеть салонов красоты для питомцев по всей области.