Среднерусская возвышенность: Baccara и «Маша и медведи»

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

5 августа, в субботу, на сцене фестиваля «Среднерусская возвышенность» прозвучат хиты групп Baccara и «Маша и медведи».

Baccara — испанская женская поп-группа, наиболее популярная в конце 70-х — начале 80-х годов. В мире она стала известна благодаря хитам «Cara Mia», «Yes Sir, I Can Boogie», «Sorry I’m A Lady». Группа названа в честь сорта розы, которая и служит логотипом коллектива.

Российская рок-группа «Маша и Медведи» была основана в 1997 году Марией Макаровой — она же и является солисткой. Их хиты — «Любочка», «Рейкьявик», «Цветы» — по сей день звучат в топах различных радиостанций.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня. Начало концертной программы — в 18.00.

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня. Начало концертной программы — в 17.00.