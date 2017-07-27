Из Уфы с любовью

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 13.04.2017

Режиссер: Айнур Аскаров

Актеры: Аскар Нагаев, Эмиль Амиров, Полина Смыковская, Зульхиза Галикиева, Анастасия Речистер, Ильсияр Газетдинова, Азат Зиганшин, Полина Шабаева, Алмас Амиров, Михаил Бреслер

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 100 мин

Сбор в России: $4 308

Что нужно для счастья простому парню? Крепкий дом, любимая жена да куча детишек. Урал, едущий из армии домой, знает, что все это ждет его в ближайшем будущем. Но понятный и уютный мир вдруг разбивается вдребезги — невеста бросила его ради столичного красавчика, да еще продала фамильное кольцо, подаренное ей перед отправкой на службу. И теперь Уралу предстоит головокружительный забег по Уфе в поисках семейной реликвии.