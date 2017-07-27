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Из Уфы с любовью

Из Уфы с любовью

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 13.04.2017
 
Режиссер:
Айнур Аскаров
  
Актеры:
Аскар Нагаев, Эмиль Амиров, Полина Смыковская, Зульхиза Галикиева, Анастасия Речистер, Ильсияр Газетдинова, Азат Зиганшин, Полина Шабаева, Алмас Амиров, Михаил Бреслер
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Сбор в России:
$4 308
 

 

Что нужно для счастья простому парню? Крепкий дом, любимая жена да куча детишек. Урал, едущий из армии домой, знает, что все это ждет его в ближайшем будущем. Но понятный и уютный мир вдруг разбивается вдребезги — невеста бросила его ради столичного красавчика, да еще продала фамильное кольцо, подаренное ей перед отправкой на службу. И теперь Уралу предстоит головокружительный забег по Уфе в поисках семейной реликвии.

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