Из Уфы с любовью
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 13.04.2017
Режиссер:
Айнур Аскаров
Актеры:
Аскар Нагаев, Эмиль Амиров, Полина Смыковская, Зульхиза Галикиева, Анастасия Речистер, Ильсияр Газетдинова, Азат Зиганшин, Полина Шабаева, Алмас Амиров, Михаил Бреслер
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
100 мин
Сбор в России:
$4 308
Что нужно для счастья простому парню? Крепкий дом, любимая жена да куча детишек. Урал, едущий из армии домой, знает, что все это ждет его в ближайшем будущем. Но понятный и уютный мир вдруг разбивается вдребезги — невеста бросила его ради столичного красавчика, да еще продала фамильное кольцо, подаренное ей перед отправкой на службу. И теперь Уралу предстоит головокружительный забег по Уфе в поисках семейной реликвии.
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