Леди Макбет
Страна:
Великобритания, 2016
Премьера:
в РФ 03.08.2017
Режиссер:
Уильям Олдройд
Актеры:
Флоренс Пью, Кристофер Фэйрбэнк, Космо Джарвис, Билли Феллоуз, Пол Хилтон, Голда Рошевель, Флер Хаудейк, Иэн Коннингхэм, Ребекка Мэнли
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
89 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,16
Викторианская Англия XIX столетия. Небольшая деревня, живущая в соответствии с особыми укладами и нравами, присущими той поре. Молодая девушка по имени Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Все меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины, который вдвое старше ее. Новоиспеченная семья относится к Кэтрин с пренебрежением и дает девушке понять, что ждать заботы и любви в этом доме ей не стоит. Спустя некоторое время Кэтрин заводит знакомство с молодым рабочим фермы своего супруга, и между ними вспыхивает страсть.
Сегодня
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:25
|ДКЖкино
|22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:25
|ДКЖкино
|22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 августа, суббота
|17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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6 августа, воскресенье
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7 августа, понедельник
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|19:25
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8 августа, вторник
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9 августа, среда
|15:25
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Сегодня
|ДКЖкино
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19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
22:55
00:15
00:15
00:15
00:15
00:15
Завтра
|ДКЖкино
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
22:55
5 августа, суббота
|ДКЖкино
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
22:55
6 августа, воскресенье
|ДКЖкино
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
7 августа, понедельник
|ДКЖкино
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
8 августа, вторник
|ДКЖкино
|
19:25
9 августа, среда
|ДКЖкино
|
15:25