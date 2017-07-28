Леди Макбет

Страна: Великобритания, 2016

Премьера: в РФ 03.08.2017

Режиссер: Уильям Олдройд

Актеры: Флоренс Пью, Кристофер Фэйрбэнк, Космо Джарвис, Билли Феллоуз, Пол Хилтон, Голда Рошевель, Флер Хаудейк, Иэн Коннингхэм, Ребекка Мэнли

Жанр: драма

Продолжительноcть: 89 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,16

Викторианская Англия XIX столетия. Небольшая деревня, живущая в соответствии с особыми укладами и нравами, присущими той поре. Молодая девушка по имени Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Все меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины, который вдвое старше ее. Новоиспеченная семья относится к Кэтрин с пренебрежением и дает девушке понять, что ждать заботы и любви в этом доме ей не стоит. Спустя некоторое время Кэтрин заводит знакомство с молодым рабочим фермы своего супруга, и между ними вспыхивает страсть.