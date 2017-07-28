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Леди Макбет

Леди Макбет

Страна:
Великобритания, 2016
 
Премьера:
в РФ 03.08.2017
 
Режиссер:
Уильям Олдройд
  
Актеры:
Флоренс Пью, Кристофер Фэйрбэнк, Космо Джарвис, Билли Феллоуз, Пол Хилтон, Голда Рошевель, Флер Хаудейк, Иэн Коннингхэм, Ребекка Мэнли
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
89 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,16
          
 

 

Викторианская Англия XIX столетия. Небольшая деревня, живущая в соответствии с особыми укладами и нравами, присущими той поре. Молодая девушка по имени Кэтрин проживает скучную и ничем не примечательную жизнь. Все меняется, когда она узнает, что должна стать супругой мужчины, который вдвое старше ее. Новоиспеченная семья относится к Кэтрин с пренебрежением и дает девушке понять, что ждать заботы и любви в этом доме ей не стоит. Спустя некоторое время Кэтрин заводит знакомство с молодым рабочим фермы своего супруга, и между ними вспыхивает страсть.

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