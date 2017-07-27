Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 03.08.2017

Режиссер: Николай Арсель

Актеры: Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи, Кэтрин Уинник, Эбби Ли, Джеки Эрл Хейли, Николас Хэмилтон, Су-хён, Фрэн Кранц, Алекс МакГрегор, Хосе Суньига

Жанр: фэнтези, экшен

Продолжительноcть: 95 мин

Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная башня, последний оплот и надежда Вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную башню.