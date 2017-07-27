Темная башня
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 03.08.2017
Режиссер:
Николай Арсель
Актеры:
Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи, Кэтрин Уинник, Эбби Ли, Джеки Эрл Хейли, Николас Хэмилтон, Су-хён, Фрэн Кранц, Алекс МакГрегор, Хосе Суньига
Жанр:
фэнтези, экшен
Продолжительноcть:
95 мин
Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная башня, последний оплот и надежда Вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную башню.
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Завтра
5 августа, суббота
6 августа, воскресенье
7 августа, понедельник
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:10
|Киносити
|11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:15
|Киносити
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:15
|Киносити
|13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:20
|Киносити
|14:40
|Синема Стар
|14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:20
|Киносити
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:25
|Киносити
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:25
|Киносити
|17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:55
|Синема Стар
|18:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Киносити
|19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:35
|Киносити
|21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:25
|Синема Стар
|22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:40
|Киносити
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
|23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 августа, вторник
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:10
|Киносити
|12:15
|Киносити
|13:15
|Киносити
|14:20
|Киносити
|14:40
|Синема Стар
|15:20
|Киносити
|16:25
|Киносити
|17:25
|Киносити
|17:55
|Синема Стар
|18:30
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|20:35
|Киносити
|21:35
|Киносити
|22:25
|Синема Стар
|22:40
|Киносити
|23:40
|Киносити
9 августа, среда
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:10
|Киносити
|12:15
|Киносити
|13:15
|Киносити
|14:20
|Киносити
|14:40
|Синема Стар
|15:20
|Киносити
|16:25
|Киносити
|17:25
|Киносити
|17:55
|Синема Стар
|18:30
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|20:35
|Киносити
|21:35
|Киносити
|22:25
|Синема Стар
|22:40
|Киносити
|23:40
|Киносити
Сегодня
|Киносити
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10:10
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22:40
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:45
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10:45
10:45
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12:10
12:50
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21:10
21:10
21:50
22:35
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23:15
23:15
23:15
23:55
|Синема Стар
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10:20
14:30
17:55
19:00
22:25
Завтра
|Киносити
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10:10
11:10
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13:15
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23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12:50
12:50
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23:15
23:15
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23:55
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|Синема Стар
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5 августа, суббота
|Киносити
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23:40
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:45
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10:45
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12:50
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17:00
17:40
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23:55
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|Синема Стар
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23:30
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6 августа, воскресенье
|Киносити
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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7 августа, понедельник
|Киносити
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23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|Синема Стар
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8 августа, вторник
|Киносити
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9 августа, среда
|Киносити
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