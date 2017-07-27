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Темная башня

Темная башня

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 03.08.2017
 
Режиссер:
Николай Арсель
  
Актеры:
Идрис Эльба, Мэттью МакКонахи, Кэтрин Уинник, Эбби Ли, Джеки Эрл Хейли, Николас Хэмилтон, Су-хён, Фрэн Кранц, Алекс МакГрегор, Хосе Суньига
  
Жанр:
фэнтези, экшен
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

 

Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная башня, последний оплот и надежда Вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную башню.

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10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Киносити
14:30 Синема Стар
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Синема Стар
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Киносити
19:00 Синема Стар
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Киносити
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25 Синема Стар
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Киносити
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Киносити
14:30 Синема Стар
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Синема Стар
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Киносити
19:00 Синема Стар
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Киносити
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25 Синема Стар
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Киносити
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 Синема Стар
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 августа, суббота
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Киносити
14:40 Синема Стар
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Синема Стар
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Киносити
19:00 Синема Стар
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Киносити
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25 Синема Стар
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Киносити
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Синема Стар
23:40 Киносити
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 Синема Стар
00:40 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 августа, воскресенье
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Киносити
14:40 Синема Стар
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Синема Стар
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Киносити
19:00 Синема Стар
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Киносити
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25 Синема Стар
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Киносити
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:40 Киносити
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 августа, понедельник
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
10:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Киносити
14:40 Синема Стар
14:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25 Киносити
17:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55 Синема Стар
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Киносити
19:00 Синема Стар
19:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
19:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35 Киносити
21:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Киносити
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25 Синема Стар
22:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Киносити
23:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
23:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 августа, вторник
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
11:10 Киносити
12:15 Киносити
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15:20 Киносити
16:25 Киносити
17:25 Киносити
17:55 Синема Стар
18:30 Киносити
19:00 Синема Стар
19:30 Киносити
20:35 Киносити
21:35 Киносити
22:25 Синема Стар
22:40 Киносити
23:40 Киносити
9 августа, среда
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
11:10 Киносити
12:15 Киносити
13:15 Киносити
14:20 Киносити
14:40 Синема Стар
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