Выходные в Туле: 3-6 ноября

И вот очередные выходные, да ещё какие! К субботе и воскресенью добавится ещё один день для отдыха — и это будет один из самых лёгких понедельников.

4 ноября Тула присоединится ко всероссийской акции Ночь искусств, а расписание вы сможете найти на нашем портале.

А теперь посмотрим, что нас ждёт на этих выходных.

красная дорожка

Церемония вручения наград фестиваля ШОРТЫ

Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

6 ноября, понедельник, 18.30

300 Р. В день церемонии — 500 Р

Приглашаем вас на VIII Церемонию вручения наград кинофестиваля ШОРТЫ. Вас ждёт яркое, красочное мероприятия для тех кто любит кино и светский досуг, красная ковровая дорожка, шоу-программа. Не забудьте про дресс-код!

поэзия

Таш Грановски

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж

(Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

3 ноября, пятница, 20.00

200 Р

Московский перфомансист и безумец Таш Грановски, поэт, активист, дестабилизатор систем приедет в Тулу с новейшими текстами, альтернативными состояниями, картинками и особенными вдохами и выдохами.

музыка

Ravels

STECHKIN, бар-ресторан

Тула, проспект Ленина, 85

(ТРЦ «Ликерка Лофт»)

3 ноября, пятница, 20.00

100 Р

В Туле состоится первый сольный концерт пост-панк ривайвл команды Ravels, выступавшей на одной сцене с Parks, Squares and Alleys и A Place to Bury Strangers. В расширенном составе группа представит дебютный EP и исполнит не изданные ранее треки.

хип-хап

Хлеб

Пряник, ресторан-клуб

Тула, улица Советская, 47

(ТЦ «Гостиный Двор»)

5 ноября, воскресенье, 18.00

Билеты от 900 Р

Группа «Хлеб» — это отражение того, что сейчас модно. Сегодняшний звук, внешний вид, поведение, всё это и есть «Хлеб». Три парня на которых вся молодежь сейчас хочет быть похожа. Группа «Хлеб» — это вирусные клипы, набирающие миллионы просмотров, это группа, без которой русский рэп в последние пару лет не был бы таким веселым. Может, это и смешной рэп, но на концертах «Хлеба» все серьезно: лес рук, любящие поклонники, скандирование припевов хором.

комиксы

Гоша Елаев

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж

(Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

3 ноября, пятница, 15.00

На встрече вас ждет безумная лекция о тюменском комикс-андеграунде, зины, скетчи и Тюмэн.

Гоша Елаев — журналист из Тюмени, совладелец лавки комиксов Space Cow. После интервью с великими картунистами Стеранко, Вудрингом и Бенджамином Марра ему снесло башню и вместе с партнером по магазину, художником Виталием Лазаренко, Гоша решил устроить в городе настоящее комикс-подполье. Так появился фанзин Black Milk, в котором попробовали себя многие начинающие авторы, а Алексей Абрамов и вовсе построил там собственную Вселенную, запустилась Школа комиксистов, так появился трэш-супергерой Тюмэн, и так в Тюмень стали регулярно поставляться комиксы не только российских издателей, но и инди-шедевры от Fantagraphics и антологии kuš!; к чему всё это приведёт — пока никому не ясно.

занимательная архитектура

Типографика в архитектуре

Старая Тульская аптека, музей

Тула, пр. Ленина, 27

6 ноября, понедельник, 12.00

В Доме Белявского состоится лекция и мастер-класс дизайнера Александра Васина.

На лекции «Типографика в архитектуре» Александр Васин расскажет об архитектонике книги, графическом оформлении городской среды и выставочных пространств, об ошибках, которые допускают дизайнеры и архитекторы. Также вы узнаете, как общаться с заказчиками, как продавать свои проекты и почему типографика — это круто.

детям

Маша и Медведь

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

4 ноября, суббота 11.00

Билеты от 400 Р

Одним прекрасным утром, планы Маши и Медведя нарушило очень загадочное событие… Ночью кто-то перевернул Мишкин дом вверх-дном! Но кто? Зачем? И как? Вопросов слишком много и дел невпроворот! Всеми любимый, дружный лесной коллектив не перестает нас удивлять своими новыми, невероятными способностями! Однако, спасти ситуацию может только… капитальный ремонт, арифметика, клумба с цветами и, конечно, наши юные зрители!

Таинственная история с привидениями

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж

(Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

5 ноября, воскресенье, 16.00

Творческое Объединение 9 (Москва) представит в Туле спектакль для детей «Таинственная история с привидениями». Приглашаем зрителя окунуться в атмосферу старинного дома, расположиться поуютнее, сделать глоток вкусного горячего чая и открыть томик Диккенса.

а что в кино?

Предлагаем вашему вниманию премьеры, которые вы уже можете посмотреть в кинотеатрах Тулы и области.

Фиксики: Большой секрет

История о маленьких человечках — Фиксиках, — обитающих внутри электрических приборов. Скрываясь от людей, они приводят в движение любую технику: как только в доме что-то выходит из строя, фиксики тут же приходят на помощь.

24 часа на жизнь

Во время очередного задания погибает киллер, на совести которого много невинных жертв. Но таинственным образом он возвращается из потустороннего мира к жизни. И теперь у него есть только один день, чтобы объединившись с убийцей, от руки которого он принял смерть, искупить вину и спасти свою душу, 24 часа на жизнь

Убить за лайк

Две подружки-старшеклассницы одержимы мечтой стать звездами социальных сетей. Но, как известно, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому они затевают онлайн-шоу, в котором рассказывают о трагедиях и несчастных случаях. Их репортажи ставят на уши сонный городок на Среднем Западе. А когда амбициозные девушки начинают ощущать острую нехватку материала, то решают взять судьбу за горло и принимаются убивать всех, кто мешает им по жизни. Слава растет! Но для новых и новых лайков требуются все новые и новые кровавые репортажи… Сколько они смогут убить за лайк?

Скрюченный домишко

Долгожданную свадьбу Софии и Чарльза срывает семейная трагедия: кто-то из домочадцев отравил дедушку невесты — владельца миллиардного состояния. Взявшись за расследование, Чарльз выясняет, что мотив мог быть у всех. Даже у невесты? Смотрите фильм «Скрюченный домишко» по роману Агаты Кристи в «Синема Парке».

Аномалия

В Рязанской области, среди бескрайних болот и топей, скрыто таинственное озеро, о котором слагаются легенды и когда-то писал певец русской природы Константин Паустовский… Двенадцатилетние одноклассники Коля и Варя, родители которых с раннего возраста привили им любовь к путешествиям и рыбалке, раскопали в интернете удивительный ролик: человек известный на рыболовных форумах под ником Линь демонстрирует пойманного им полутораметрового окуня и утверждает, что это еще не предел, при этом всячески шифруя название и координаты озера. Дети решают разгадать эту загадку и вовлекают в этот квест своих родителей. Совместными усилиями удается вычислить искомое озеро и собрать первичную информацию о бездонном водоеме, где обитают гигантские рыбы. Решено сразу после Нового года, по замерзшим протокам, соединяющим Мещерские озера в единую систему, добраться до затерянного озера и проверить легенды на прочность. Путь к раскрытию аномалии озера Щучьего оборачивается чередой опасных приключений…

Козни. Последний сюжет Пазолини

Лето 1975 года Пьер Паоло Пазолини проводит за монтажом своего самого скандального фильма «Сало, или 120 дней Содома» и заканчивая работу над книгой, в которой излагает новые факты загадочной гибели главы нефтегазовой компании. Этим летом Пазолини часто видят вместе с Пино Пелози, молодым человеком из рабочих районов Рима. Когда из кинолаборатории пропадает негатив фильма, Пазолини догадывается, кто может стоять за кражей. В ночь с первого на второе ноября он едет выкупать негатив у похитителей и попадает в смертельную западню.

Как Витька Чеснок вез Леху штыря в дом инвалидов

Картина расскажет о 27-летнем Витьке Чесноке, парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от «мешающих» ему жить жены и сына. Недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем Витька Чеснок встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге.

Тор 3: Рагнарёк

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров. Смотрите фильм «Тор 3: Рагнарёк» с 6 ноября.