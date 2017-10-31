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Типографика в архитектуре

Типографика в архитектуре

В Доме Белявского состоится лекция и мастер-класс дизайнера Александра Васина.

На лекции «Типографика в архитектуре» Александр Васин расскажет об архитектонике книги, графическом оформлении городской среды и выставочных пространств, об ошибках, которые допускают дизайнеры и архитекторы. Также вы узнаете, как общаться с заказчиками, как продавать свои проекты и почему типографика — это круто.

После небольшого перерыва Александр проведет мастер-класс «Текст в большом городе». Будем создавать многослойные текстовые плакаты с размытым авторством (с последующей пиратской развеской в городе). Бескомпьютерный дизайн, работа только руками!

Важно! Захватите с собой свои любимые инструменты и материалы: ручки, фломастеры, черный скотч, изоленту, тушь-кисти, линейки, черную бумагу, баллончики, валики с краской — чем больше материалов, тем лучше.

Вход бесплатный.

справка

Александр Васин (Москва) — графический дизайнер, иллюстратор. Руководитель студии Groza. design groza.design Вместе Натальей Вельчинской проводит в Москве фестиваль Typomania typomania.ru Организует курсы и школы, где обучает типографике и искусству плаката детей, студентов и даже опытных дизайнеров education.vasin.ru

ТИАМ приглашает на лекции и мастер-классы по программе «Дома и буквы. 2017/18». Программа предназначена для студентов и молодых профессионалов — архитекторов и дизайнеров.

Каждый месяц в период с сентября 2017 по май 2018 года в лектории ТИАМа будут проводиться лекции, мастер-классы и воркшопы с участием приглашенных архитекторов, дизайнеров, урбанистов, антропологов, историков культуры.

Где и когда?
Старая Тульская аптека, музей
6 ноября 2017, понедельник
12:00
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