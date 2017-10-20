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Фиксики: Большой секрет

Фиксики: Большой секрет

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 02.11.2017
 
Режиссер:
Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин
  
Актеры:
Дмитрий Назаров, Александр Пушной, Диомид Виноградов, Лариса Брохман, Дарья Колбасеева, Феликс Головин, Яков Васильев
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
75 мин
  
Бюджет:
$6 000 000,00
  

История о маленьких человечках, обитающих внутри электрических приборов. Скрываясь от людей, они приводят в движение любую технику: как только в доме что-то выходит из строя, фиксики тут же приходят на помощь.

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