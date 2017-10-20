Фиксики: Большой секрет

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 02.11.2017

Режиссер: Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин

Актеры: Дмитрий Назаров, Александр Пушной, Диомид Виноградов, Лариса Брохман, Дарья Колбасеева, Феликс Головин, Яков Васильев

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 75 мин

Бюджет: $6 000 000,00

История о маленьких человечках, обитающих внутри электрических приборов. Скрываясь от людей, они приводят в движение любую технику: как только в доме что-то выходит из строя, фиксики тут же приходят на помощь.