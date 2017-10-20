Фиксики: Большой секрет
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 02.11.2017
Режиссер:
Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин
Актеры:
Дмитрий Назаров, Александр Пушной, Диомид Виноградов, Лариса Брохман, Дарья Колбасеева, Феликс Головин, Яков Васильев
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
75 мин
Бюджет:
$6 000 000,00
История о маленьких человечках, обитающих внутри электрических приборов. Скрываясь от людей, они приводят в движение любую технику: как только в доме что-то выходит из строя, фиксики тут же приходят на помощь.
Сегодня
|10:10
|Синема Стар
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:10
|Синема Стар
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 ноября, четверг
|10:10
|Киносити
|10:50
|Киносити
|11:45
|Киносити
|12:25
|Киносити
|14:00
|Киносити
|15:10
|Киносити
|16:45
|Киносити
|17:45
|Киносити
3 ноября, пятница
|10:10
|Киносити
|10:50
|Киносити
|11:45
|Киносити
|12:25
|Киносити
|14:00
|Киносити
|15:10
|Киносити
|16:45
|Киносити
|17:45
|Киносити
4 ноября, суббота
|10:10
|Киносити
|10:50
|Киносити
|11:45
|Киносити
|12:25
|Киносити
|14:00
|Киносити
|15:10
|Киносити
|16:45
|Киносити
|17:45
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
12:20
|Синема Стар
|
10:10
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
12:20
|Синема Стар
|
10:10
2 ноября, четверг
|Киносити
|
10:10
10:50
11:45
12:25
14:00
15:10
16:45
17:45
3 ноября, пятница
|Киносити
|
10:10
10:50
11:45
12:25
14:00
15:10
16:45
17:45
4 ноября, суббота
|Киносити
|
10:10
10:50
11:45
12:25
14:00
15:10
16:45
17:45