Убить за лайк
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 02.11.2017
Режиссер:
Тайлер МакИнтайр
Актеры:
Кевин Дюран, Никки Уилан, Джош Хатчерсон, Брианна Хилдебранд, Джек Куэйд, Александра Шипп, Остин Абрамс, Крэйг Робинсон, Розалинд Чао, Тимоти В. Мерфи
Жанр:
ужасы, комедия
Продолжительноcть:
95 мин
Две подружки-старшеклассницы одержимы мечтой стать звездами социальных сетей. Но, как известно, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому они затевают онлайн-шоу, в котором рассказывают о трагедиях и несчастных случаях. Их репортажи ставят на уши сонный городок на Среднем Западе. А когда амбициозные девушки начинают ощущать острую нехватку материала, то решают взять судьбу за горло и принимаются убивать всех, кто мешает им по жизни. Слава растет! Но для новых и новых лайков требуются все новые и новые кровавые репортажи…
Сегодня
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 ноября, суббота
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
20:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
20:20
4 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
20:20