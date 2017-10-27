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Убить за лайк

Убить за лайк

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 02.11.2017
 
Режиссер:
Тайлер МакИнтайр
  
Актеры:
Кевин Дюран, Никки Уилан, Джош Хатчерсон, Брианна Хилдебранд, Джек Куэйд, Александра Шипп, Остин Абрамс, Крэйг Робинсон, Розалинд Чао, Тимоти В. Мерфи
  
Жанр:
ужасы, комедия
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Две подружки-старшеклассницы одержимы мечтой стать звездами социальных сетей. Но, как известно, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому они затевают онлайн-шоу, в котором рассказывают о трагедиях и несчастных случаях. Их репортажи ставят на уши сонный городок на Среднем Западе. А когда амбициозные девушки начинают ощущать острую нехватку материала, то решают взять судьбу за горло и принимаются убивать всех, кто мешает им по жизни. Слава растет! Но для новых и новых лайков требуются все новые и новые кровавые репортажи…

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