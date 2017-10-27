Убить за лайк

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 02.11.2017

Режиссер: Тайлер МакИнтайр

Актеры: Кевин Дюран, Никки Уилан, Джош Хатчерсон, Брианна Хилдебранд, Джек Куэйд, Александра Шипп, Остин Абрамс, Крэйг Робинсон, Розалинд Чао, Тимоти В. Мерфи

Жанр: ужасы, комедия

Продолжительноcть: 95 мин

Две подружки-старшеклассницы одержимы мечтой стать звездами социальных сетей. Но, как известно, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому они затевают онлайн-шоу, в котором рассказывают о трагедиях и несчастных случаях. Их репортажи ставят на уши сонный городок на Среднем Западе. А когда амбициозные девушки начинают ощущать острую нехватку материала, то решают взять судьбу за горло и принимаются убивать всех, кто мешает им по жизни. Слава растет! Но для новых и новых лайков требуются все новые и новые кровавые репортажи…