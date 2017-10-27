Полная афиша: В Тульской области пройдет «Ночь искусств»

В этом году акция пройдет под девизом «Время создавать!». Myslo собрал для вас самую полную афишу мероприятий.

В 2017 году акция «Ночь искусств» в пятый раз объединит галереи, музеи, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, театры и концертные залы по всей стране. В этот раз «Ночь искусств» пройдет под девизом «Время создавать!», а все мероприятия будут посвящены Дню народного единства и Году российского кино.

3 и 4 ноября 2017 года в каждом культурном уголке Тулы и области пройдут экскурсии, концерты, мастер-классы, выставки, спектакли, показы фильмов и квест-игры.

Публикуем полную афишу мероприятий «Ночи искусств».

3 ноября

Музейный комплекс «Куликово поле»:

Режим работы музея Куликовской битвы в этот день: с 10.00 до 17.00.

Цена билета — 150 рублей. Дети до 16 лет — бесплатно, студенты, учащиеся (старше 16 лет), пенсионеры, члены РВИО — 100 рублей.

17.00 — интерактивная программа «Кухня средневековой Европы» (12+).

Вход свободный.

Музейный комплекс «Куликово поле»: Тульская область, Куркинский район, деревня Моховое, телефоны: (48743) 4−36−01, +7 (906) 534 35 73.

Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино:

Режим работы музейно-мемориального комплекса в этот день: с 10.00 до 17.00.

Цена билета — 150 рублей.

10.00 — 17.00 — игра-приключение «В поисках ордынского клада» (6+).

Участие в игре бесплатное.

Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино: Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино, телефон (48735) 3−15−46.

Музей «Тульские древности»:

17.00, 17.20 и 17.40 — знакомство с европейским историческим танцем и танцевальный мастер-класс от средневековой девы.

17.20 и 17.45 — знакомство с русскими народными танцевальными традициями и танцевальный мастер-класс от хозяйки избы.

17.00 — путешествие по музейной костюмерной с примеркой исторической одежды разных эпох.

18.15 — концерт средневековой музыки от фолк-группы «LaVerden» (12+).

Вход свободный.

Музейно-выставочный центр «Тульские древности»: Тула, проспект Ленина, 47, телефон: 36−16−63.

4 ноября

Городской концертный зал

Программа «Театральная революция начинается с вешалки!»:

20.00 — мастер-класс по декорированию театральной маски (6+).

Вход свободный.

20.00 — мастер-класс по театральному гриму с фотосессией (6+).

Вход свободный.

20.30 — конкурс костюмов, сделанных своими руками. Дефиле «Модный переворот» (6+).

Вход свободный.

20.30 — мастер-класс по актёрскому мастерству. Импровизационный баттл. (16+).

Вход свободный.

21.30 — световое шоу «Сны» от театра огня «Эра» (6+).

Вход свободный.

21.45 — клоун-мим-спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли» театра-студии «МЮСЛИ» (6+).

Вход свободный.

23.30 — экскурсия в закулисье «По ту сторону рампы». (12+)

Предварительная запись. Цена билета — 100 рублей.

0.00 — хоррор-квест «Призрак бродит в закулисье» (18+)

Предварительная запись. Цена билета — 200 рублей.

В течение вечера будет работать фотовыставка «Напролом, сквозь четвёртую стену», аукцион по обмену Чего-то на Что-то «Из сундуков бутафора», акция «Прорыв в будущее» (0+).

Городской концертный зал: Тула, ул. Советская, 2, телефон +7(910)557406.

Тульская областная филармония:

17.00 — премьера вокальной симфонии Владимира Дашкевича на слова Юлия Кима «Солдатский реквием». Музыкальный проект посвящен 100-летию Октябрьской революции. (6+)

Цена билета — 400−600 рублей.

Тульская областная филармония: Тула, проспект Ленина, 51, телефон 36−77−96.

Дом Дворянского Собрания:

19.00 — презентация выставки «История в лицах» (6+).

19.40 — презентация белого рояля фирмы Карла Гетце 19 века, который был безвозмездно передан филармонии из 3-й поликлиники Тульской городской больницы № 9 и отреставрирован на средства благотворителей.

20.15 — программа «Осенняя палитра» (6+).

21.45 — программа «Варьете-Филармоник» (6+).

Вход свободный.

Дом Дворянского Собрания: Тула, проспект Ленина, 44, телефон 36−77−96.

Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма:

«Плотницкая слобода» с 19.00 до 23.00:

мастер-шоу «Урок мастера», в ходе которого любой желающий познакомится с основами народного плотницкого ремесла. Приятным дополнением станет яркая фотозона с #яважуре!

ИЗО-баттл «Арт-окно».

квест-бук «Тайна деревянного дома» - свежий взгляд на город: узнайте его тайны, раскройте секреты деревянного дома.

диалог-экскурсия «Деревянная архитектура Руси языческой».

исторический экскурс в языческую Древнюю Русь, символика и орнаменты, которой нашли отражение в тульской деревянной архитектуре.

музыкальный джем-сейшн «Звуки дерева».

выступление творческих коллективов «Только так» и «Бригантина».

Вход свободный.

Ретрокинотеатр «Майский» с 19.00 до 23.00:

- творческий вечер, посвящённый великому русскому поэту А.С. Пушкину - «Пушкин Солнце Русской поэзии».

Гостей ждет развлекательная программа, кинолектории, викторины и конкурсы, памятные призы и сувениры. Для детей пройдет показ мультфильма «Сказка о царе Салтане» (0+) , для молодежи - художественный фильм «Спасти Пушкина» (6+), а для взрослой аудитории фильм «Выстрел» (12+).

Вход свободный.

«Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»: Тула, 9 Мая, 1-а, б, телефон: 70-43-55.

Музей «Тульский кремль»:

18.00 - авторская экскурсия «Тульский кремль. В сумраке»

18.00 - обзорная пешеходная экскурсия по центру города «История в лицах».

Вход – бесплатно, мероприятия - платно.

20.00 — интерактивная квест-игра «По следам тульских зодчих» (12+).

Цена билета: взрослые -150 рублей, дети — 90 рублей.

Музей «Тульский кремль»: Тула, Менделеевская, 2, телефон: 31−25−38.

Тульский военно-исторический музей:

18.00 Тематические мини-экскурсии по экспозиции «Земля героев»:

«Честь имею»

«Рабочий город стал бойцом»

Вход бесплатно.

Тульский военно-исторический музей (музейно-выставочный комплекс Тульского кремля): Тула, Менделеевская, 12В, телефон 77?49-36.

Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13»:

18.00 и 20.00 — квест «Медаль за бой, медаль за труд» (12+).

Цена билета: взрослые — 100 рублей, дети — 70 рублей.

18.00 - тематические мини-экскурсии «Бронепоезд сражается»

Вход - бесплатно.

Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»: Московский вокзал, ул. Путейская, 4, телефон: (4872) 46−25−80.

Выставочный зал:

18.00 - история создания плаката «Ночь искусств 2017. Путешествие во времени. Дорога длинною в сто лет».

Путешествие по «Тульскому метро»:

18.15 — Станция Майская.

Презентация работ художницы Майи Полунеевой, созданных ко дню рождения Александра Родченко (12+).

Вход свободный.

18.30 — Станция Самоварная.

Увлекательный квест по выставке «Приглашение к тульскому самовару» (12+).

Цена билета: взрослые — 130 рублей, дети до 16 лет — бесплатно.

18.30 — Станция Майоровская.

Экскурсия по выставке «Пасьянс накануне семнадцатого» Александра Майорова и встреча с художником (12+).

Цена билета: взрослые — 130 рублей, дети до 16 лет — бесплатно.

19.30 — Станция Наземная.

Интерактивное мероприятие по созданию «наземных» точек станции тульского метро (12+).

Цена билета: взрослые — 130 рублей, дети до 16 лет — бесплатно.

19.30 — Станция Подземная.

Интерактивное мероприятие, на котором посетители создадут подземную историю нашего города (12+).

Цена билета: взрослые — 130 рублей, дети до 16 лет — бесплатно.

20.10 — Презентация результатов интерактивных мероприятий (12+).

Цена билета: взрослые — 130 рублей, дети до 16 лет — бесплатно.

20.30 — Станция Кинематографическая.

Образ метро в киноискусстве (12+).

Цена билета: взрослые — 130 рублей, дети до 16 лет — бесплатно.

Выставочный зал: Тула, Красноармейский проспект, 16, телефон 56−09−92.

Музей «Тульские самовары»:

18.00 - мультимедийная экспозиция «Самоварное производство в Туле после революции 1917 года».

18.00 - мастер-класс по изготовлению тульского печатного пряника из солёного теста «Пей чай, да пряником заедай».

19.00 - интерактивная лекция с элементами театрализации «Чаепитие в дворянской и купеческой среде».

21.00 - семейная квест-игра «Сокровища пирата».

Вход – бесплатно, мероприятия – платно.

Музей «Тульские самовары»: Тула, ул. Менделеевская, 8, телефон 31-23-33.

Тульский областной художественный музей:

17.00 - мастер-класс «Кукла Революционерка».

18.00 - показ мультфильмов о революции.

18.00 — Открытие выставки «Тула ушедшего века» (6+).

19.00 - агит-беседа «Рожденные революцией. Агитационный фарфор».

19.00 — Коллективный арт-проект «Создай свой город» (6+).

20.00 - экскурсия с элементами мастер-класса «Мой авангард».

20.00 — Презентация «Смутное время в лицах» (12+).

21.00 — Кинопоказ «Минин и Пожарский» (1939) (12+).

Цена единого билета на мероприятия — 100 рублей.

Тульский областной художественный музей: Тула, ул. Фридриха Энгельса, 64, телефоны: 35−40−53, 35−07−33.

Тульский областной экзотариум:

18.00 - интерактивная экскурсия «Животные в искусстве».

Вход - платно.

ГУК ТО «Тульский областной экзотариум»: Тула, ул. Октябрьская, 26, телефоны: 77-53-92, 34-40-33.

Тульский государственный музей оружия:

18.30 – блиц-турнир «Музейные баталии».

18.00 Творческие мастер-классы школы тульских мастеров:

«Цветы гвоздик багряно-алые…»;

«Ажур металла рукотворный»;

«Искусство тульской высечки и резьбы»;

«Премудрости волшебной глины»

18.00 – интерактивные костюмированные экскурсии по новой постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности в исторических костюмах фузилера, гренадера «петровской эпохи», солдат Первой и Второй мировых войн,

22.50 – светомузыкальное представление.

Экскурсионное обслуживание - платно, вход в музей и все остальные мероприятия – бесплатно

Тульский государственный музей оружия (здание-шлем): Тула, ул. Октябрьская, 2, телефоны: 31-10-04, 47-22-41, 30-85-26.

Тульский кремль, музейно-выставочный комплекс

18.00 – виртуальная экскурсия-квест «Революция.1917-2017 гг.».

18.00, 20.00, 22.00 – интерактивная командная игра «Где эта улица, где этот дом» по выставке «Тула советская».

18.00 – клуб настольных игр «Дракон в кубе».

Вход на мероприятия свободный. Участие – платное.

19.00 - концерт в стиле ретро» Выступление народного коллектива «Дебют».

Вход свободный.

20.00 - демонстрация документальных и художественных фильмов о революционных событиях России «История в кадре».

Вход свободный.

Тульский кремль, музейно-выставочный комплекс: Тула, Кремль, телефон 31-25-38.

Тульский областной краеведческий музей:

18.00 — Мастер-класс «Сотвори гармонию» (12+).

Цена билета - 100 рублей.

18.00 - виртуальная экскурсия «Тула в 1917 году».

19.00 - показ предметов из коллекции фалеристики (значки, медали, нагрудные знаки) «Великий Октябрь: отголоски истории».

Предварительная запись.

19.30 — Творческая встреча с литературной студией «Вега» «Камера! Мотор! Стихи и песни…» (12+).

Цена билета — 100 рублей.

19.30 - экскурсия – викторина «Дом сокровищ».

Предварительная запись.

20.00 - интерактивная экскурсия «Посиделки на Казанскую».

20.30 — Тематическая экскурсия «Искусство отдыхать» (12+).

Цена билета — 100 рублей.

21.00 - музыкальный микс «Вперед, заре навстречу…».

21.30 — Спектакль «Импровизируй, или Игра в Пушкина». Молодежный театр — студия «Мюсли» (16+).

Цена билета — 100 рублей.

Тульский областной краеведческий музей: Тула, ул. Советская, 68, телефон 30−79−75.

Мемориальный музей Н. И. Белобородова :

19.00 - музыкальная гостиная «Песни революции».

Вход – бесплатно, мероприятие - платно.

19.00 — Музыкальная гостиная «Меня зовут Бах» (16+).

Цена билета — 70 рублей.

Мемориальный музей Н.И. Белобородова: Тула, проспект Ленина, 16, телефон 36−18−85.

Дом-музей В. В. Вересаева :

18.00 - моноспектакль артистки Тульского академического театра драмы Инны Тарады, посвященный 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой.

Вход - бесплатно, мероприятие - платно.

19:00 — Встреча с музыкальным коллективом «Ласты Колумба» (12+).

Цена билета: взрослые — 100 рублей, дети — бесплатно.

Дом-музей В. В. Вересаева : Тула, ул. Гоголевская, 82, телефон 56−77−31.

Историко-мемориальный музей Демидовых:

18.30 - выставка «Роковая любовь».

Вход – бесплатно, экскурсионное обслуживание - платно.

19.00 — Мультимедийная лекция «Демидовы в кино» (12+).

Цена билета — 70 рублей.

20.00 — Лекция «Знак великих дел» (12+).

Цена билета — 70 рублей.

20.00, 21.00 — Мастер-класс «Создай свой семейный герб», строго по записи (12+).

Цена билета — 100 рублей.

Историко-мемориальный музей Демидовых: Тула, ул. Демидовская, 9, телефон: 39−37−74.

Музей Порфирия Крылова :

18.00 - выставка «Кукрыниксы и революция».

18.00 - выставка «Народный музей» – семейные реликвии, посвященные Стране Октября.

18.00 - музейный квест по экспозиции «Путешествуем с художником», посвященный Году Экологии.

18.00 — Концерт школы искусств к Дню народного единства (6+).

Вход свободный.

19.00 — Песочное шоу «Любимые мульт- и киногерои» (6+).

Вход свободный.

19.00 — Мастер-класс «Осенние фантазии» (6+).

Цена билета — 100 рублей.

19.00 — Мастер-класс «Тульские промыслы» (6+).

Цена билета — 100 рублей.

20.00 — Программа «Тульские встречи». Гости — член местного отделения союза художников РФ М. В. Левшин , народный мастер тульской игрушки О. А. Андреева , тульская писательница, издательница Г. А. Шелонникова (12+).

Вход свободный.

20.00 - перформанс «Следствие ведут искусствоведы».

20.30 - мастер-класс «Экографика – печатаем осенними листьями».

22.00 — Программа «Правда о подвиге». Открытие выставки этюдов П. Н. Крылова к картине Кукрыниксов «Таня», просмотр и обсуждение художественного фильма «Зоя» (1944) и документального фильма «Сталин и Зоя: трудное решение» (2013) (12+).

Цена билета — 100 рублей.

Музей П. Н. Крылова: Тула, ул. Кутузова, 10, телефон 41−04−60.

Тульский колледж имени Даргомыжского:

18.00 - выставка работ выпускников отделения «Живопись», «Графика».

Вход свободный.

Тульский колледж имени А.С. Даргомыжского: Тула, ул. Ф. Энгельса, 72, телефоны: 33?24-65, 35?04-21.

Тульская областная универсальная научная библиотека:

17.00 - акция «Искусство быть читателем: запишись в библиотеку».

17.00 - мастер-класс для детей и взрослых «Открой в себе художника».

17.00 - экскурсии по выставке картин Вячеслава Радченко «С любовью к Родине».

18.00 - просмотр документального фильма «Семь тайн Третьяковской галереи».

Вход свободный.

Тульская областная универсальная научная библиотека: Тула, ул. Тургеневская, 48, телефоны: 31?24-81, 36?18-43.

Тульская областная детская библиотека:

19.00 - чтение «Сказки на ночь», выставочные экспозиции «Тайны старого чемодана», викторина «Жили были сказки…».

Вход свободный.

Тульская областная детская библиотека: Тула, пр. Ленина, 62, телефоны: 31?99-00, 31?99-11.

Тульская областная специальная библиотека для слепых:

с 16.00:

индивидуальные и групповые экскурсии по маршрутам зала «Трогательный зал».

«Таланты земли Тульской» (творчество инвалидов Тульской области)

Библио-Кинозал «Кино без границ» – тифлопросмотр художественного фильма «Дуэлянт».

«Люблю тебя, моя Россия» – вокальный дуэт Крутикова, Воротнев.

Стихи о России – авторское исполнение (Моисеева Елена Викторовна, Рассказов Сергей Витальевич).

Тульская областная специальная библиотека для слепых: Тула, ул. Щегловская Засека, 9, телефоны: 41?03-36, 41?04-81.

Дом культуры «Косогорец»:

18.00 - показ документального фильма, посвящённого100-летию революции.

Вход свободный.

Дом культуры «Косогорец»: Тула, поселок Косая Гора, ул. Гагарина, 2, телефоны: 23?69-62, 23?72-88.

Культурно - досуговое объединение Филиал «КЗ «Орион»:

18.00 - кинопоказ, посвящённый 100-летию революции.

Вход свободный.

Культурно - досуговое объединение Филиал «КЗ «Орион»: Тула, поселок Ленинский, ул. Ленина, 1, телефоны: 72?54-51, 72?60-96.

Богородицкий дворец музей и парк:

17.00 - музыкальная лекция «Философия искусства».

18.00 - театрализованная экскурсия «Последний год усадьбы».

Вход - бесплатно, мероприятия - платно.

18.00 — презентация выставки живописи М. Зинченко «Успех» (6+).

Вход свободный.

20.00 — экскурсия-променад «Музейные музы» по парадным интерьерам дворца (6+).

Цена билета — 200 рублей.

Богородицкий дворец музей и парк: Тульская область, Богородицк, парк имени А. Т. Болотова , 1, телефон (48761) 2−25−32.

Историко-культурный и природный музей-заповедник Ивана Тургенева «Бежин луг»:

17.00 - просмотр документального фильма «Революция 1917 года в России».

Вход свободный.

17.00 - лекция «Революция в Чернском уезде».

18.00 - лекция «Судьба имения Тургеневых в годы революции и после».

Вход - бесплатно, мероприятия - платно.

18.00 — кукольный спектакль по сказке И. С. Тургенева «Сказка о серебряной птице и желтой лягушке» (6+).

Цена билета — 50 рублей.

Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»: Тульская область, Чернский район, село Тургенево, Школьная, 13, телефон (48756) 2−35−10.

Музей «Спасское»:

18:00 — Интерактивная лекция «Тульский щит» с демонстрацией кинодокументальной хроники военных лет (12+).

Цена билета: взрослые — 70 рублей, дети — 60 рублей.

18.00 - демонстрация документальных фильмов о коллективизации.

20.00 - интерактивная лекция о жизни села, его развитии, посвященная 100-летию революции 1917 года «Жить по-новому. От коллективизации до «островка коммунизма».

Вход – бесплатно, мероприятия - платно.

Музей «Спасское»: Тульская область, Новомосковский район, село Спасское, Центральная, 4-а, телефон (4876) 29−01−46.

Новомосковский музыкальный колледж им. Глинки:

20.00 - вечер романса, посвящённый творчеству Марины Цветаевой «В стихах Цветаевой – мелодия души».

Вход свободный.

Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки: Новомосковск, ул. Березовая, 7, телефоны: (48762) 6?06-07, (48762) 6?12-94.

Музей – усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново»:

17.00 - открытие книжной выставки «О прошлом – для будущего».

Вход свободный.

Музей – усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново»: Заокский район, деревня Дворяниново, телефоны: (48734) 2?65-11, (48734) 2?65-25.

Музейный комплекс «Куликово поле»:

Режим работы музея Куликовской битвы в этот день: с 10.00 до 20.00.

В начале каждого часа с 10.00 до 20.00 — демонстрация фильма «1917. Один год в истории».

18.00 - световое шоу «В единстве — наша сила» (12+).

Вход свободный.

Музейный комплекс «Куликово поле»: Тульская область, Куркинский район, деревня Моховое, телефоны: (48743) 4−36−01, +7 (906) 534 35 73.

Музей купеческого быта в Епифани:

17.00 — мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки Тульской губернии «Кукла добрых вестей»

17.30 — знакомство с традициями купеческой кухни. Чаепитие и угощение фирменными напитками Куликова поля — чаем «Купеческий» и травяным сбором «Куликово поле». Дегустация соленых огурцов, приготовленных по старинному купеческому рецепту, и знаменитого епифанского варенья.

18.00 — киносеанс «Свадьба в Малиновке». К 100-летию революции в России музей показывает фильм, созданный к 50-летию этого знаменательного события. (6+)

Вход свободный.

Музей купеческого быта в поселке Епифань: Тульская область, поселок Епифань, Кимовская, 8, телефон (48735) 7−22−65.

Арсеньевский район:

Манаенский центр культуры досуга и библиотечного обслуживания:

20.00 Тематический вечер «Дорогами Октябрьской революции»

Вход свободный.

Ясенковская сельская библиотека Арсеньевской межпоселенческой библиотеки:

20.00 - беседа – обсуждение «Революция в России: взгляд через столетие».

20.30 - праздничная программа «Дружба без границ» к Дню народного единства.

Вход свободный.

Алексинский район:

Дом культуры им. В.С. Бондаря:

12.00 - межрайонный фестиваль-конкурс патриотической песни «Мы за Великую Державу!».

18.00 - фестиваль национальных культур «В семье единой».

Вход свободный.

Белевский район:

Белевский районный художественно-краеведческий музей:

С 12.00 до 22.00:

мастер-класс по ручной росписи ткани «Волшебные краски осени».

мастер-класс «Свиристеки белевские».

мастер-класс по тестопластике.

мастер-класс по свит-дизайну «Необычные обычные конфеты, или дарим конфеты по-новому».

обзорная экскурсия «Прогулка по ночному музею».

интерактивная квест-экскурсия «Тайны и легенды дома купца Рыжкова».

«Семейный просмотр» - мультипликационные фильмы для детей и художественные фильмы для взрослых.

Вход свободный.

Веневский район:

Веневский краеведческий музей:

13.00 - презентация выставки «Веневский уезд в истории революции 1917 года».

16.00 - круглый стол на тему «Становление Советской власти в Веневском уезде».

Вход свободный.

Воловский район:

Воловский районный художественно-краеведческий музей:

18.00 - открытие выставки творческих работ Валерии Крюковой.

18.15 - открытие выставки «Родом из революции».

18.30 - тематическая экскурсия «Становление и упрочнение Советской власти в Воловском районе».

19.00 - мастер-класс по изготовлению напитка сбитня«Сбитень сладкий на меду».

19.30 - мастер-класс по изготовлению лоскутного панно «Через сердце и руки».

20.00 - показ художественных фильмов «Неуловимые мстители» и «Свадьба в Малиновке»

Вход свободный.

Дубенский район:

Дубенский районный краеведческий музей муниципального образования:

18.00 - программа «Свет Отчизны моей» с репертуаром стихов, песен и номеров классической музыки авторов различных национальностей народов РФ.

Вход свободный

Дубенский районный краеведческий музей:

18.00 - мини-выставка православных икон и церковных книг 19 века, ко Дню Казанской иконы Божией Матери.

Вход свободный.

Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания:

19.00 - открытие районной выставки старой фотографии «Глазами памяти», посвященной «100-летию революции 1917 года».

Вход свободный.

Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания:

20.00 - вечер творчества Александра Вертинского.

Вход свободный.

город Донской:

Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики»:

16.00 - познавательная игровая программа «Моя судьба в судьбе страны».

17.00 - литературно-музыкальная гостиная «Искусство объединяет».

18.00 - лекция «Новый мир. Люди и судьбы» на базе музейной экспозиции.

18.00 - экскурсии.

Вход свободный.

город Ефремов:

Ефремовский районный художественно-краеведческий музей:

С 12.00 до 20.00 - День открытых дверей.

Вход свободный.

Ефремовский районный художественно-краеведческий музей:

Весь день - выставка из фондов Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» «Путешествие по рекам и озерам России».

13.00, 16.00, 19.00 - обзорные экскурсии по экспозициям музея.

16.00 - интерактивная экскурсия «Занимательная археология».

18.00 - вечер, посвященный 100-летию Октябрьской революции «Судьба и Родина – едины».

Вход свободный.

Музей «История ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука»:

13.00, 15.00, 17.00, 19.00 - обзорные экскурсии по экспозициям музея «История «Музей «История ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука».

Вход свободный.

Ефремовский дом-музей И.А. Бунина:

14.00, 17.00 - лекция «Окаянные дни Ивана Бунина».

Вход свободный.

Кимовский район:

Библиотека № 2:

17.00 - встреча в клубе «Откровение души» «Революция в судьбе и творчестве поэтов и писателей России».

Вход свободный.

Библиотека № 6:

16.00 - вечер классики «И только книга оживит события прошедших лет».

Вход свободный.

Кимовский историко- краеведческий музей:

С 9.00 до 18.00:

выставка к 100-летию Октябрьской революции «Жители Епифанского уезда 1917 года и жители Кимовского района 2017 года».

выставка к 100-летию Октябрьской революции «Земли моей минувшая судьба. Октябрь 1917 года».

14.00 - лекция «Женский вопрос в зеркале русской революции».

Вход свободный.

Киреевский район:

Районный краеведческий музей имени А.Н. Куприна :

21.00 - выставка «Советские и постсоветские изображения В. И. Ленина».

Вход свободный.

Куркинский район:

Куркинский краеведческий музей:

16.00 - тематический вечер и викторина «Великая революция1917 года: уроки прошлого».

Вход свободный.

Новомосковск:

Объединение «Новомосковский историко-художественный музей»:

18.00 - интерактивная программа «Октябрь. Год семнадцатый».

18.00 - выставка революционной символики «Россия. Год семнадцатый».

19.00 - киноплощадка в экспозиции «Революционный штаб».

Вход свободный.

Одоевский район:

Одоев-город музей:

10.00 - мастер класс по ткачеству.

Вход свободный.

Плавский район:

Плавский районный краеведческий музей:

В течение дня:

обзор произведений искусства из фондов музея, рассказ о жизни и деятельности выдающегося политического деятеля начала ХХ века «Образ Ленина в художественных произведениях».

«Символика ХХ века в фалеристике».

концерт учащихся Плавской музыкальной школы «Весёлые нотки».

19.00 - выставка, посвященная Дню народного единства, «Радужный хоровод».

Вход свободный.

Городской дом культуры:

19.00 - выставка «Радужный хоровод».

20.00 - танцевальный мастер-класс «Танец по правилам и без...».

Вход свободный.

Суворовский район:

Суворовский районный краеведческий музей:

19.00 - экскурсия по залу музея «Историческое прошлое района».

19.00 - экскурсия по залу музея «Историческое прошлое района».

19.30 - книжно-иллюстративная выставка для посетителей музея «История и уроки Октября».

20.00 - литературно-поэтический час «Революция и судьба поэта».

21.00 - экскурсия по выставке «Нумизматическая коллекция из фондов музея».

Вход свободный.

Центр культуры, досуга и кино:

19.00 - спектакль по комедии В. Константинова и Б. Рацера «Стихийное бедствие или захочешь замуж запоешь».

Вход свободный.

Тепло-огаревский район:

Районная библиотека Тепло-Огаревской центральной библиотечной системы:

14.00 - час истории «В единстве наша сила».

Вход свободный.

Волчье – Дубравский сельский филиал № 3 Тепло-Огаревской центральной библиотечной системы:

15.00 - устный журнал «По страницам Октябрьской революции».

Вход свободный.

Горьковский сельский филиал № 4

Тепло-Огаревской центральной библиотечной системы:

16.00 - презентация «Герой гражданской войны».

Вход свободный.

Узловский район:

Узловский художественно-краеведческий музей:

17.00 - экскурсии по выставке «Красные октябри», посвященные 100-летию Октябрьской революции.

17.00 - демонстрация фильма «Ленин в Октябре».

17.00 - театрализованные интерактивные площадки.

Вход свободный.

Чернский район:

Чернский районный историко-краеведческий музей

имени Н.А. Вознесенского:

18.00 - мультимедийная презентация «100-летию революции 1917 года посвящается…».

19.00 - мастер-класс «Революционная стенгазета».

20.00 - музейный квест «Я-пионер!».

Вход свободный.

21.00 - обзорная экскурсия по музею.

Вход свободный.

Щекинский район:

Щекинский художественно-краеведческий музей:

17.00:

вернисаж мастера Галины Григорьевой «Вальс цветов».

«Cinématographie», посвященный 100-летию Октябрьской революции.

Вход свободный.

Щекинская межпоселенческая центральная библиотека:

18.00 - арт – пространство «Время вперед».

Вход свободный.

Городская библиотека №1:

18.00 - книжная выставка «Лихолетье русской истории».

Вход свободный.

Ясногорский район:

Ясногорский районный художественно-краеведческий музей:

С 18.00 до 21.00:

экскурсия по выставке «Время уходит, память остается» к 100-летию Великой Октябрьской революции.

фотовикторина «Даты, события, лица» к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Вход свободный.