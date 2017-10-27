Полная афиша: В Тульской области пройдет «Ночь искусств»
В этом году акция пройдет под девизом «Время создавать!». Myslo собрал для вас самую полную афишу мероприятий.
В 2017 году акция «Ночь искусств» в пятый раз объединит галереи, музеи, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, театры и концертные залы по всей стране. В этот раз «Ночь искусств» пройдет под девизом «Время создавать!», а все мероприятия будут посвящены Дню народного единства и Году российского кино.
3 и 4 ноября 2017 года в каждом культурном уголке Тулы и области пройдут экскурсии, концерты, мастер-классы, выставки, спектакли, показы фильмов и квест-игры.
Публикуем полную афишу мероприятий «Ночи искусств».
Музейный комплекс «Куликово поле»:
Режим работы музея Куликовской битвы в этот день: с 10.00 до 17.00.
Цена билета — 150 рублей. Дети до 16 лет — бесплатно, студенты, учащиеся (старше 16 лет), пенсионеры, члены РВИО — 100 рублей.
17.00 — интерактивная программа «Кухня средневековой Европы» (12+).
Вход свободный.
Музейный комплекс «Куликово поле»: Тульская область, Куркинский район, деревня Моховое, телефоны: (48743) 4−36−01, +7 (906) 534 35 73.
Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино:
Режим работы музейно-мемориального комплекса в этот день: с 10.00 до 17.00.
Цена билета — 150 рублей.
10.00 — 17.00 — игра-приключение «В поисках ордынского клада» (6+).
Участие в игре бесплатное.
Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино: Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино, телефон (48735) 3−15−46.
Музей «Тульские древности»:
17.00, 17.20 и 17.40 — знакомство с европейским историческим танцем и танцевальный мастер-класс от средневековой девы.
17.20 и 17.45 — знакомство с русскими народными танцевальными традициями и танцевальный мастер-класс от хозяйки избы.
17.00 — путешествие по музейной костюмерной с примеркой исторической одежды разных эпох.
18.15 — концерт средневековой музыки от фолк-группы «LaVerden» (12+).
Вход свободный.
Музейно-выставочный центр «Тульские древности»: Тула, проспект Ленина, 47, телефон: 36−16−63.
Городской концертный зал
Программа «Театральная революция начинается с вешалки!»:
20.00 — мастер-класс по декорированию театральной маски (6+).
Вход свободный.
20.00 — мастер-класс по театральному гриму с фотосессией (6+).
Вход свободный.
20.30 — конкурс костюмов, сделанных своими руками. Дефиле «Модный переворот» (6+).
Вход свободный.
20.30 — мастер-класс по актёрскому мастерству. Импровизационный баттл. (16+).
Вход свободный.
21.30 — световое шоу «Сны» от театра огня «Эра» (6+).
Вход свободный.
21.45 — клоун-мим-спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли» театра-студии «МЮСЛИ» (6+).
Вход свободный.
23.30 — экскурсия в закулисье «По ту сторону рампы». (12+)
Предварительная запись. Цена билета — 100 рублей.
0.00 — хоррор-квест «Призрак бродит в закулисье» (18+)
Предварительная запись. Цена билета — 200 рублей.
В течение вечера будет работать фотовыставка «Напролом, сквозь четвёртую стену», аукцион по обмену Чего-то на Что-то «Из сундуков бутафора», акция «Прорыв в будущее» (0+).
Городской концертный зал: Тула, ул. Советская, 2, телефон +7(910)557406.
Тульская областная филармония:
17.00 — премьера вокальной симфонии Владимира Дашкевича на слова Юлия Кима «Солдатский реквием». Музыкальный проект посвящен 100-летию Октябрьской революции. (6+)
Цена билета — 400−600 рублей.
Тульская областная филармония: Тула, проспект Ленина, 51, телефон 36−77−96.
Дом Дворянского Собрания:
19.00 — презентация выставки «История в лицах» (6+).
19.40 — презентация белого рояля фирмы Карла Гетце 19 века, который был безвозмездно передан филармонии из 3-й поликлиники Тульской городской больницы № 9 и отреставрирован на средства благотворителей.
20.15 — программа «Осенняя палитра» (6+).
21.45 — программа «Варьете-Филармоник» (6+).
Вход свободный.
Дом Дворянского Собрания: Тула, проспект Ленина, 44, телефон 36−77−96.
Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма:
«Плотницкая слобода» с 19.00 до 23.00:
- мастер-шоу «Урок мастера», в ходе которого любой желающий познакомится с основами народного плотницкого ремесла. Приятным дополнением станет яркая фотозона с #яважуре!
- ИЗО-баттл «Арт-окно».
- квест-бук «Тайна деревянного дома» - свежий взгляд на город: узнайте его тайны, раскройте секреты деревянного дома.
- диалог-экскурсия «Деревянная архитектура Руси языческой».
- исторический экскурс в языческую Древнюю Русь, символика и орнаменты, которой нашли отражение в тульской деревянной архитектуре.
- музыкальный джем-сейшн «Звуки дерева».
- выступление творческих коллективов «Только так» и «Бригантина».
Вход свободный.
Ретрокинотеатр «Майский» с 19.00 до 23.00:
- творческий вечер, посвящённый великому русскому поэту А.С. Пушкину - «Пушкин Солнце Русской поэзии».
Гостей ждет развлекательная программа, кинолектории, викторины и конкурсы, памятные призы и сувениры. Для детей пройдет показ мультфильма «Сказка о царе Салтане» (0+) , для молодежи - художественный фильм «Спасти Пушкина» (6+), а для взрослой аудитории фильм «Выстрел» (12+).
Вход свободный.
«Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»: Тула, 9 Мая, 1-а, б, телефон: 70-43-55.
Музей «Тульский кремль»:
18.00 - авторская экскурсия «Тульский кремль. В сумраке»
18.00 - обзорная пешеходная экскурсия по центру города «История в лицах».
Вход – бесплатно, мероприятия - платно.
20.00 — интерактивная квест-игра «По следам тульских зодчих» (12+).
Цена билета: взрослые -150 рублей, дети — 90 рублей.
Музей «Тульский кремль»: Тула, Менделеевская, 2, телефон: 31−25−38.
Тульский военно-исторический музей:
18.00 Тематические мини-экскурсии по экспозиции «Земля героев»:
- «Честь имею»
- «Рабочий город стал бойцом»
Вход бесплатно.
Тульский военно-исторический музей (музейно-выставочный комплекс Тульского кремля): Тула, Менделеевская, 12В, телефон 77?49-36.
Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13»:
18.00 и 20.00 — квест «Медаль за бой, медаль за труд» (12+).
Цена билета: взрослые — 100 рублей, дети — 70 рублей.
18.00 - тематические мини-экскурсии «Бронепоезд сражается»
Вход - бесплатно.
Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»: Московский вокзал, ул. Путейская, 4, телефон: (4872) 46−25−80.
Выставочный зал:
18.00 - история создания плаката «Ночь искусств 2017. Путешествие во времени. Дорога длинною в сто лет».
Путешествие по «Тульскому метро»:
18.15 — Станция Майская.
Презентация работ художницы Майи Полунеевой, созданных ко дню рождения Александра Родченко (12+).
Вход свободный.
18.30 — Станция Самоварная.
Увлекательный квест по выставке «Приглашение к тульскому самовару» (12+).
Цена билета: взрослые — 130 рублей, дети до 16 лет — бесплатно.
18.30 — Станция Майоровская.
Экскурсия по выставке «Пасьянс накануне семнадцатого» Александра Майорова и встреча с художником (12+).
Цена билета: взрослые — 130 рублей, дети до 16 лет — бесплатно.
19.30 — Станция Наземная.
Интерактивное мероприятие по созданию «наземных» точек станции тульского метро (12+).
Цена билета: взрослые — 130 рублей, дети до 16 лет — бесплатно.
19.30 — Станция Подземная.
Интерактивное мероприятие, на котором посетители создадут подземную историю нашего города (12+).
Цена билета: взрослые — 130 рублей, дети до 16 лет — бесплатно.
20.10 — Презентация результатов интерактивных мероприятий (12+).
Цена билета: взрослые — 130 рублей, дети до 16 лет — бесплатно.
20.30 — Станция Кинематографическая.
Образ метро в киноискусстве (12+).
Цена билета: взрослые — 130 рублей, дети до 16 лет — бесплатно.
Выставочный зал: Тула, Красноармейский проспект, 16, телефон 56−09−92.
Музей «Тульские самовары»:
18.00 - мультимедийная экспозиция «Самоварное производство в Туле после революции 1917 года».
18.00 - мастер-класс по изготовлению тульского печатного пряника из солёного теста «Пей чай, да пряником заедай».
19.00 - интерактивная лекция с элементами театрализации «Чаепитие в дворянской и купеческой среде».
21.00 - семейная квест-игра «Сокровища пирата».
Вход – бесплатно, мероприятия – платно.
Музей «Тульские самовары»: Тула, ул. Менделеевская, 8, телефон 31-23-33.
Тульский областной художественный музей:
17.00 - мастер-класс «Кукла Революционерка».
18.00 - показ мультфильмов о революции.
18.00 — Открытие выставки «Тула ушедшего века» (6+).
19.00 - агит-беседа «Рожденные революцией. Агитационный фарфор».
19.00 — Коллективный арт-проект «Создай свой город» (6+).
20.00 - экскурсия с элементами мастер-класса «Мой авангард».
20.00 — Презентация «Смутное время в лицах» (12+).
21.00 — Кинопоказ «Минин и Пожарский» (1939) (12+).
Цена единого билета на мероприятия — 100 рублей.
Тульский областной художественный музей: Тула, ул. Фридриха Энгельса, 64, телефоны: 35−40−53, 35−07−33.
Тульский областной экзотариум:
18.00 - интерактивная экскурсия «Животные в искусстве».
Вход - платно.
ГУК ТО «Тульский областной экзотариум»: Тула, ул. Октябрьская, 26, телефоны: 77-53-92, 34-40-33.
Тульский государственный музей оружия:
18.30 – блиц-турнир «Музейные баталии».
18.00 Творческие мастер-классы школы тульских мастеров:
- «Цветы гвоздик багряно-алые…»;
- «Ажур металла рукотворный»;
- «Искусство тульской высечки и резьбы»;
- «Премудрости волшебной глины»
18.00 – интерактивные костюмированные экскурсии по новой постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности в исторических костюмах фузилера, гренадера «петровской эпохи», солдат Первой и Второй мировых войн,
22.50 – светомузыкальное представление.
Экскурсионное обслуживание - платно, вход в музей и все остальные мероприятия – бесплатно
Тульский государственный музей оружия (здание-шлем): Тула, ул. Октябрьская, 2, телефоны: 31-10-04, 47-22-41, 30-85-26.
Тульский кремль, музейно-выставочный комплекс
18.00 – виртуальная экскурсия-квест «Революция.1917-2017 гг.».
18.00, 20.00, 22.00 – интерактивная командная игра «Где эта улица, где этот дом» по выставке «Тула советская».
18.00 – клуб настольных игр «Дракон в кубе».
Вход на мероприятия свободный. Участие – платное.
19.00 - концерт в стиле ретро» Выступление народного коллектива «Дебют».
Вход свободный.
20.00 - демонстрация документальных и художественных фильмов о революционных событиях России «История в кадре».
Вход свободный.
Тульский кремль, музейно-выставочный комплекс: Тула, Кремль, телефон 31-25-38.
Тульский областной краеведческий музей:
18.00 — Мастер-класс «Сотвори гармонию» (12+).
Цена билета - 100 рублей.
18.00 - виртуальная экскурсия «Тула в 1917 году».
19.00 - показ предметов из коллекции фалеристики (значки, медали, нагрудные знаки) «Великий Октябрь: отголоски истории».
Предварительная запись.
19.30 — Творческая встреча с литературной студией «Вега» «Камера! Мотор! Стихи и песни…» (12+).
Цена билета — 100 рублей.
19.30 - экскурсия – викторина «Дом сокровищ».
Предварительная запись.
20.00 - интерактивная экскурсия «Посиделки на Казанскую».
20.30 — Тематическая экскурсия «Искусство отдыхать» (12+).
Цена билета — 100 рублей.
21.00 - музыкальный микс «Вперед, заре навстречу…».
21.30 — Спектакль «Импровизируй, или Игра в Пушкина». Молодежный театр — студия «Мюсли» (16+).
Цена билета — 100 рублей.
Тульский областной краеведческий музей: Тула, ул. Советская, 68, телефон 30−79−75.
Мемориальный музей
19.00 - музыкальная гостиная «Песни революции».
Вход – бесплатно, мероприятие - платно.
19.00 — Музыкальная гостиная «Меня зовут Бах» (16+).
Цена билета — 70 рублей.
Мемориальный музей Н.И. Белобородова: Тула, проспект Ленина, 16, телефон 36−18−85.
Дом-музей
18.00 - моноспектакль артистки Тульского академического театра драмы Инны Тарады, посвященный 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой.
Вход - бесплатно, мероприятие - платно.
19:00 — Встреча с музыкальным коллективом «Ласты Колумба» (12+).
Цена билета: взрослые — 100 рублей, дети — бесплатно.
Дом-музей
Историко-мемориальный музей Демидовых:
18.30 - выставка «Роковая любовь».
Вход – бесплатно, экскурсионное обслуживание - платно.
19.00 — Мультимедийная лекция «Демидовы в кино» (12+).
Цена билета — 70 рублей.
20.00 — Лекция «Знак великих дел» (12+).
Цена билета — 70 рублей.
20.00, 21.00 — Мастер-класс «Создай свой семейный герб», строго по записи (12+).
Цена билета — 100 рублей.
Историко-мемориальный музей Демидовых: Тула, ул. Демидовская, 9, телефон: 39−37−74.
Музей
18.00 - выставка «Кукрыниксы и революция».
18.00 - выставка «Народный музей» – семейные реликвии, посвященные Стране Октября.
18.00 - музейный квест по экспозиции «Путешествуем с художником», посвященный Году Экологии.
18.00 — Концерт школы искусств к Дню народного единства (6+).
Вход свободный.
19.00 — Песочное шоу «Любимые мульт- и киногерои» (6+).
Вход свободный.
19.00 — Мастер-класс «Осенние фантазии» (6+).
Цена билета — 100 рублей.
19.00 — Мастер-класс «Тульские промыслы» (6+).
Цена билета — 100 рублей.
20.00 — Программа «Тульские встречи». Гости — член местного отделения союза художников РФ
Вход свободный.
20.00 - перформанс «Следствие ведут искусствоведы».
20.30 - мастер-класс «Экографика – печатаем осенними листьями».
22.00 — Программа «Правда о подвиге». Открытие выставки этюдов
Цена билета — 100 рублей.
Музей
Тульский колледж имени Даргомыжского:
18.00 - выставка работ выпускников отделения «Живопись», «Графика».
Вход свободный.
Тульский колледж имени А.С. Даргомыжского: Тула, ул. Ф. Энгельса, 72, телефоны: 33?24-65, 35?04-21.
Тульская областная универсальная научная библиотека:
17.00 - акция «Искусство быть читателем: запишись в библиотеку».
17.00 - мастер-класс для детей и взрослых «Открой в себе художника».
17.00 - экскурсии по выставке картин Вячеслава Радченко «С любовью к Родине».
18.00 - просмотр документального фильма «Семь тайн Третьяковской галереи».
Вход свободный.
Тульская областная универсальная научная библиотека: Тула, ул. Тургеневская, 48, телефоны: 31?24-81, 36?18-43.
Тульская областная детская библиотека:
19.00 - чтение «Сказки на ночь», выставочные экспозиции «Тайны старого чемодана», викторина «Жили были сказки…».
Вход свободный.
Тульская областная детская библиотека: Тула, пр. Ленина, 62, телефоны: 31?99-00, 31?99-11.
Тульская областная специальная библиотека для слепых:
с 16.00:
- индивидуальные и групповые экскурсии по маршрутам зала «Трогательный зал».
- «Таланты земли Тульской» (творчество инвалидов Тульской области)
- Библио-Кинозал «Кино без границ» – тифлопросмотр художественного фильма «Дуэлянт».
- «Люблю тебя, моя Россия» – вокальный дуэт Крутикова, Воротнев.
- Стихи о России – авторское исполнение (Моисеева Елена Викторовна, Рассказов Сергей Витальевич).
Тульская областная специальная библиотека для слепых: Тула, ул. Щегловская Засека, 9, телефоны: 41?03-36, 41?04-81.
Дом культуры «Косогорец»:
18.00 - показ документального фильма, посвящённого100-летию революции.
Вход свободный.
Дом культуры «Косогорец»: Тула, поселок Косая Гора, ул. Гагарина, 2, телефоны: 23?69-62, 23?72-88.
Культурно - досуговое объединение Филиал «КЗ «Орион»:
18.00 - кинопоказ, посвящённый 100-летию революции.
Вход свободный.
Культурно - досуговое объединение Филиал «КЗ «Орион»: Тула, поселок Ленинский, ул. Ленина, 1, телефоны: 72?54-51, 72?60-96.
Богородицкий дворец музей и парк:
17.00 - музыкальная лекция «Философия искусства».
18.00 - театрализованная экскурсия «Последний год усадьбы».
Вход - бесплатно, мероприятия - платно.
18.00 — презентация выставки живописи М. Зинченко «Успех» (6+).
Вход свободный.
20.00 — экскурсия-променад «Музейные музы» по парадным интерьерам дворца (6+).
Цена билета — 200 рублей.
Богородицкий дворец музей и парк: Тульская область, Богородицк, парк имени
Историко-культурный и природный музей-заповедник
17.00 - просмотр документального фильма «Революция 1917 года в России».
Вход свободный.
17.00 - лекция «Революция в Чернском уезде».
18.00 - лекция «Судьба имения Тургеневых в годы революции и после».
Вход - бесплатно, мероприятия - платно.
18.00 — кукольный спектакль по сказке
Цена билета — 50 рублей.
Историко-культурный и природный музей-заповедник
Музей «Спасское»:
18:00 — Интерактивная лекция «Тульский щит» с демонстрацией кинодокументальной хроники военных лет (12+).
Цена билета: взрослые — 70 рублей, дети — 60 рублей.
18.00 - демонстрация документальных фильмов о коллективизации.
20.00 - интерактивная лекция о жизни села, его развитии, посвященная 100-летию революции 1917 года «Жить по-новому. От коллективизации до «островка коммунизма».
Вход – бесплатно, мероприятия - платно.
Музей «Спасское»: Тульская область, Новомосковский район, село Спасское, Центральная, 4-а, телефон (4876) 29−01−46.
Новомосковский музыкальный колледж им. Глинки:
20.00 - вечер романса, посвящённый творчеству Марины Цветаевой «В стихах Цветаевой – мелодия души».
Вход свободный.
Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки: Новомосковск, ул. Березовая, 7, телефоны: (48762) 6?06-07, (48762) 6?12-94.
Музей – усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново»:
17.00 - открытие книжной выставки «О прошлом – для будущего».
Вход свободный.
Музей – усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново»: Заокский район, деревня Дворяниново, телефоны: (48734) 2?65-11, (48734) 2?65-25.
Музейный комплекс «Куликово поле»:
Режим работы музея Куликовской битвы в этот день: с 10.00 до 20.00.
В начале каждого часа с 10.00 до 20.00 — демонстрация фильма «1917. Один год в истории».
18.00 - световое шоу «В единстве — наша сила» (12+).
Вход свободный.
Музейный комплекс «Куликово поле»: Тульская область, Куркинский район, деревня Моховое, телефоны: (48743) 4−36−01, +7 (906) 534 35 73.
Музей купеческого быта в Епифани:
17.00 — мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки Тульской губернии «Кукла добрых вестей»
17.30 — знакомство с традициями купеческой кухни. Чаепитие и угощение фирменными напитками Куликова поля — чаем «Купеческий» и травяным сбором «Куликово поле». Дегустация соленых огурцов, приготовленных по старинному купеческому рецепту, и знаменитого епифанского варенья.
18.00 — киносеанс «Свадьба в Малиновке». К 100-летию революции в России музей показывает фильм, созданный к 50-летию этого знаменательного события. (6+)
Вход свободный.
Музей купеческого быта в поселке Епифань: Тульская область, поселок Епифань, Кимовская, 8, телефон (48735) 7−22−65.
Арсеньевский район:
Манаенский центр культуры досуга и библиотечного обслуживания:
20.00 Тематический вечер «Дорогами Октябрьской революции»
Вход свободный.
Ясенковская сельская библиотека Арсеньевской межпоселенческой библиотеки:
20.00 - беседа – обсуждение «Революция в России: взгляд через столетие».
20.30 - праздничная программа «Дружба без границ» к Дню народного единства.
Вход свободный.
Алексинский район:
Дом культуры им. В.С. Бондаря:
12.00 - межрайонный фестиваль-конкурс патриотической песни «Мы за Великую Державу!».
18.00 - фестиваль национальных культур «В семье единой».
Вход свободный.
Белевский район:
Белевский районный художественно-краеведческий музей:
С 12.00 до 22.00:
- мастер-класс по ручной росписи ткани «Волшебные краски осени».
- мастер-класс «Свиристеки белевские».
- мастер-класс по тестопластике.
- мастер-класс по свит-дизайну «Необычные обычные конфеты, или дарим конфеты по-новому».
- обзорная экскурсия «Прогулка по ночному музею».
- интерактивная квест-экскурсия «Тайны и легенды дома купца Рыжкова».
- «Семейный просмотр» - мультипликационные фильмы для детей и художественные фильмы для взрослых.
Вход свободный.
Веневский район:
Веневский краеведческий музей:
13.00 - презентация выставки «Веневский уезд в истории революции 1917 года».
16.00 - круглый стол на тему «Становление Советской власти в Веневском уезде».
Вход свободный.
Воловский район:
Воловский районный художественно-краеведческий музей:
18.00 - открытие выставки творческих работ Валерии Крюковой.
18.15 - открытие выставки «Родом из революции».
18.30 - тематическая экскурсия «Становление и упрочнение Советской власти в Воловском районе».
19.00 - мастер-класс по изготовлению напитка сбитня«Сбитень сладкий на меду».
19.30 - мастер-класс по изготовлению лоскутного панно «Через сердце и руки».
20.00 - показ художественных фильмов «Неуловимые мстители» и «Свадьба в Малиновке»
Вход свободный.
Дубенский район:
Дубенский районный краеведческий музей муниципального образования:
18.00 - программа «Свет Отчизны моей» с репертуаром стихов, песен и номеров классической музыки авторов различных национальностей народов РФ.
Вход свободный
Дубенский районный краеведческий музей:
18.00 - мини-выставка православных икон и церковных книг 19 века, ко Дню Казанской иконы Божией Матери.
Вход свободный.
Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания:
19.00 - открытие районной выставки старой фотографии «Глазами памяти», посвященной «100-летию революции 1917 года».
Вход свободный.
Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания:
20.00 - вечер творчества Александра Вертинского.
Вход свободный.
город Донской:
Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики»:
16.00 - познавательная игровая программа «Моя судьба в судьбе страны».
17.00 - литературно-музыкальная гостиная «Искусство объединяет».
18.00 - лекция «Новый мир. Люди и судьбы» на базе музейной экспозиции.
18.00 - экскурсии.
Вход свободный.
город Ефремов:
Ефремовский районный художественно-краеведческий музей:
С 12.00 до 20.00 - День открытых дверей.
Вход свободный.
Ефремовский районный художественно-краеведческий музей:
Весь день - выставка из фондов Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» «Путешествие по рекам и озерам России».
13.00, 16.00, 19.00 - обзорные экскурсии по экспозициям музея.
16.00 - интерактивная экскурсия «Занимательная археология».
18.00 - вечер, посвященный 100-летию Октябрьской революции «Судьба и Родина – едины».
Вход свободный.
Музей «История ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука»:
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 - обзорные экскурсии по экспозициям музея «История «Музей «История ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука».
Вход свободный.
Ефремовский дом-музей И.А. Бунина:
14.00, 17.00 - лекция «Окаянные дни Ивана Бунина».
Вход свободный.
Кимовский район:
Библиотека № 2:
17.00 - встреча в клубе «Откровение души» «Революция в судьбе и творчестве поэтов и писателей России».
Вход свободный.
Библиотека № 6:
16.00 - вечер классики «И только книга оживит события прошедших лет».
Вход свободный.
Кимовский историко- краеведческий музей:
С 9.00 до 18.00:
- выставка к 100-летию Октябрьской революции «Жители Епифанского уезда 1917 года и жители Кимовского района 2017 года».
- выставка к 100-летию Октябрьской революции «Земли моей минувшая судьба. Октябрь 1917 года».
14.00 - лекция «Женский вопрос в зеркале русской революции».
Вход свободный.
Киреевский район:
Районный краеведческий музей имени А.Н. Куприна :
21.00 - выставка «Советские и постсоветские изображения В. И. Ленина».
Вход свободный.
Куркинский район:
Куркинский краеведческий музей:
16.00 - тематический вечер и викторина «Великая революция1917 года: уроки прошлого».
Вход свободный.
Новомосковск:
Объединение «Новомосковский историко-художественный музей»:
18.00 - интерактивная программа «Октябрь. Год семнадцатый».
18.00 - выставка революционной символики «Россия. Год семнадцатый».
19.00 - киноплощадка в экспозиции «Революционный штаб».
Вход свободный.
Одоевский район:
Одоев-город музей:
10.00 - мастер класс по ткачеству.
Вход свободный.
Плавский район:
Плавский районный краеведческий музей:
В течение дня:
- обзор произведений искусства из фондов музея, рассказ о жизни и деятельности выдающегося политического деятеля начала ХХ века «Образ Ленина в художественных произведениях».
- «Символика ХХ века в фалеристике».
- концерт учащихся Плавской музыкальной школы «Весёлые нотки».
19.00 - выставка, посвященная Дню народного единства, «Радужный хоровод».
Вход свободный.
Городской дом культуры:
19.00 - выставка «Радужный хоровод».
20.00 - танцевальный мастер-класс «Танец по правилам и без...».
Вход свободный.
Суворовский район:
Суворовский районный краеведческий музей:
19.00 - экскурсия по залу музея «Историческое прошлое района».
19.00 - экскурсия по залу музея «Историческое прошлое района».
19.30 - книжно-иллюстративная выставка для посетителей музея «История и уроки Октября».
20.00 - литературно-поэтический час «Революция и судьба поэта».
21.00 - экскурсия по выставке «Нумизматическая коллекция из фондов музея».
Вход свободный.
Центр культуры, досуга и кино:
19.00 - спектакль по комедии В. Константинова и Б. Рацера «Стихийное бедствие или захочешь замуж запоешь».
Вход свободный.
Тепло-огаревский район:
Районная библиотека Тепло-Огаревской центральной библиотечной системы:
14.00 - час истории «В единстве наша сила».
Вход свободный.
Волчье – Дубравский сельский филиал № 3 Тепло-Огаревской центральной библиотечной системы:
15.00 - устный журнал «По страницам Октябрьской революции».
Вход свободный.
Горьковский сельский филиал № 4
Тепло-Огаревской центральной библиотечной системы:
16.00 - презентация «Герой гражданской войны».
Вход свободный.
Узловский район:
Узловский художественно-краеведческий музей:
17.00 - экскурсии по выставке «Красные октябри», посвященные 100-летию Октябрьской революции.
17.00 - демонстрация фильма «Ленин в Октябре».
17.00 - театрализованные интерактивные площадки.
Вход свободный.
Чернский район:
Чернский районный историко-краеведческий музей
имени Н.А. Вознесенского:
18.00 - мультимедийная презентация «100-летию революции 1917 года посвящается…».
19.00 - мастер-класс «Революционная стенгазета».
20.00 - музейный квест «Я-пионер!».
Вход свободный.
21.00 - обзорная экскурсия по музею.
Вход свободный.
Щекинский район:
Щекинский художественно-краеведческий музей:
17.00:
- вернисаж мастера Галины Григорьевой «Вальс цветов».
- «Cinématographie», посвященный 100-летию Октябрьской революции.
Вход свободный.
Щекинская межпоселенческая центральная библиотека:
18.00 - арт – пространство «Время вперед».
Вход свободный.
Городская библиотека №1:
18.00 - книжная выставка «Лихолетье русской истории».
Вход свободный.
Ясногорский район:
Ясногорский районный художественно-краеведческий музей:
С 18.00 до 21.00:
- экскурсия по выставке «Время уходит, память остается» к 100-летию Великой Октябрьской революции.
- фотовикторина «Даты, события, лица» к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Вход свободный.