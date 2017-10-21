афиша
афиша
Регистрация
Аномалия

Аномалия

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 26.10.2017
 
Режиссер:
Василий Чигинский
  
Актеры:
Даниил Меркулов, Александра Абрамейцева, Даниил Белых, Петар Зекавица, Елена Головизина, Мария Шумакова, Петр Ступин, Евгений Данчевский, Светлана Тормахова, Сергей Медведев
  
Жанр:
приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

В Рязанской области, среди бескрайних болот и топей, скрыто таинственное озеро, о котором слагаются легенды и когда-то писал певец русской природы Константин Паустовский... Двенадцатилетние одноклассники Коля и Варя, родители которых с раннего возраста привили им любовь к путешествиям и рыбалке, раскопали в интернете удивительный ролик: человек известный на рыболовных форумах под ником Линь демонстрирует пойманного им полутораметрового окуня и утверждает, что это еще не предел, при этом всячески шифруя название и координаты озера.. Дети решают разгадать эту загадку и вовлекают в этот квест своих родителей. Совместными усилиями удается вычислить искомое озеро и собрать первичную информацию о бездонном водоеме, где обитают гигантские рыбы. Решено сразу после Нового года, по замерзшим протокам, соединяющим Мещерские озера в единую систему, добраться до затерянного озера и проверить легенды на прочность. Путь к раскрытию тайны озера Щучьего оборачивается чередой опасных приключений...

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.