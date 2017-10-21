Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 26.10.2017

Режиссер: Василий Чигинский

Актеры: Даниил Меркулов, Александра Абрамейцева, Даниил Белых, Петар Зекавица, Елена Головизина, Мария Шумакова, Петр Ступин, Евгений Данчевский, Светлана Тормахова, Сергей Медведев

Жанр: приключения, семейный

Продолжительноcть: 92 мин

В Рязанской области, среди бескрайних болот и топей, скрыто таинственное озеро, о котором слагаются легенды и когда-то писал певец русской природы Константин Паустовский... Двенадцатилетние одноклассники Коля и Варя, родители которых с раннего возраста привили им любовь к путешествиям и рыбалке, раскопали в интернете удивительный ролик: человек известный на рыболовных форумах под ником Линь демонстрирует пойманного им полутораметрового окуня и утверждает, что это еще не предел, при этом всячески шифруя название и координаты озера.. Дети решают разгадать эту загадку и вовлекают в этот квест своих родителей. Совместными усилиями удается вычислить искомое озеро и собрать первичную информацию о бездонном водоеме, где обитают гигантские рыбы. Решено сразу после Нового года, по замерзшим протокам, соединяющим Мещерские озера в единую систему, добраться до затерянного озера и проверить легенды на прочность. Путь к раскрытию тайны озера Щучьего оборачивается чередой опасных приключений...