Знакомьтесь: тульские тренеры плавания, каратэ и фитнеса

Когда мы выбираем, каким видом спорта заняться, очень важно бывает выбрать тренера, который вам будет приятен. Представляем вам тренеров каратэ, школы плавания и выпускников школы фитнес-тренеров.

Первая тульская школа фитнеса

Профессия фитнес-тренера — одна из лучших в мире. Это счастливые и здоровые люди, которые постоянно учатся, развиваются, и ещё они немного волшебники. Они умеют делать жизнь своих клиентов чуть лучше. И доход у них неплохой. Для справки: зарплата квалифицированного тренера в Туле больше 40 000 в месяц. А некоторые персональные тренеры в Туле получают 150 000 в месяц.

Уже захотели стать тренером? Тогда вам в «Первую тульскую

школу фитнеса».

Здесь вам предложат:

Базовые семинары, обучение с нуля: инструктор-универсал групповых программ, инструктор тренажёрного зала, начальные уровни пилатеса, йоги, стретчинга.

Повышение квалификации для действующих и опытных тренеров: миофасциальный релиз, кинезилогия, реабилитационный фитнес, кинезиотейпирование, продвинутые уровни пилатеса, йоги и другие.

Ещё одно важное направление школы — работа с клиентами фитнес-клубов. Продвинутые любители фитнеса и люди, ведущие активный образ жизни, часто задаются вопросами: как правильно выполнять то или иное движение? как составить тренировочный план для себя? как бегать, заниматься на улице, заниматься без вреда для суставов? Ребята, вам вот сюда:

Семинары-практикумы для начинающих тренеров и всех любителей фитнеса и ЗОЖ, на которых даётся большая база упражнений: подвесные системы, круговая тренировка, здоровая спина и другие. После этих семинаров вы точно посмотрите другими глазами на работу некоторых инструкторов тренажерного зала!

Фитнес-клубы Тулы хорошо знают «Первую тульскую школу фитнеса» и сотрудничают с ней, ведь кадры решают всё.

Ознакомиться с расписанием ближайших семинаров можно на сайте школы или в группе ВК, а также по телефону 8-950-911-119-8.

Выпускники «Первой тульской» говорят о тёплой и домашней атмосфере на обучении и после него. Они знают, что всегда могут обратиться к своим наставникам и получить совет и поддержку. Может быть, поэтому они никогда не прощаются надолго?

Познакомим вас с некоторыми выпускниками этой школы. Успешны они или нет — решайте сами.

Юлия Перевертун, Первая студия фитнеса в Венёве:

– День тренера! Никогда не думала, что этот «праздник» станет для меня профессиональным. В фитнес пришла, как и многие, с целью похудеть. Пришла и похудела — сама, на 30 килограммов. Поняла, что видео из интернета и тренеры-самоучки не дают нужного мне эффекта, не зажигают. Так я попала в ПТШФ, и всё срослось — я тренер. Я постоянно учусь, посещаю конвенции и воркшопы. Вроде бы все было хорошо, но чего-то не хватало. А не хватало мне своего места. Начала искать место, искать себя. И так получилось, что руководящая должность в администрации сменилась на учителя физкультуры и детского фитнеса, а потом и вовсе появилась моя собственная Студия фитнеса. 8 ноября моему детищу исполняется год. Да, целый год: год работы, год вложений, год целей и успехов. Именно год назад я поняла, что качественного и здорового фитнеса в нашем городе нет, и решила переломить ситуацию. Тогда и появилась она — Первая студия фитнеса в Веневе FIT&YOU.

В самом начале «Первая студия фитнеса в Веневе» была представлена только одним тренером — мной. Сегодня у нас три тренера и педагог, который проводит занятия в детской комнате, пока родители тренируются, и это не предел. Уже сегодня у нас есть имя, есть лицо, есть репутация. Мы работаем и развиваемся для вас, наши дорогие клиенты, и вместе с вами.

Карина Груданова, Cosmogym:

– Мне 32 года, я работаю фитнес-тренером уже 12 лет. С детства я вела активную деятельность (спортивная гимнастика, танцы), все пророчили мне быть спортсменом или хореографом, но поле окончания школы я поступила в ТулГУ на факультет механики и систем управления, так как профессия должна быть серьезной, ну и чтобы родители были спокойны.

Но в 2005 году судьба привела меня в мир фитнеса и направила на семинар по пилатесу. Мне настолько понравилось, что я стала развиваться в этом направлении и выбрала свой путь — путь фитнес-тренера, чему несказанно рада.

На сегодня являюсь сертифицированным тренером по многим направлениям:

Pilates — WorldClass (Москва); PortDeBras — WorldClass (Москва);

Функциональный тренинг — WorldClass (Москва);

SLIDE — ReeBookUniversity (Москва);

BOSU — ReeBookUniversity (Москва);

FitballTraining — Fitness-Express (Москва);

StretchTraining — Fitness-Express (Москва).

Очень рада, что теперь и в Туле есть прекрасная возможность учиться и обновлять свою систему знаний благодаря ПТШФ. В «Первой тульской школе фитнеса» я уже посетила семинары «Функциональная анатомия», «Функциональный тренинг в персональных тренировках», «Фитбол функционал», «Здоровая спина», «Миофасциальное расслабление в персональном тренинге», «Рациональное питание», «Инструктор тренажерного зала. Уровень 1».

Роман Бочкарёв, FoxFitness:

– Я настоящий фанат своего дела. Здоровый образ жизни у меня в крови, и я всегда в хорошей физической форме. Я не следую за другими, а веду за собой.

Считаю, что гордость любого фитнес-инструктора — это достижение желаемых целей его клиентов. Максимально детально изучаю образ жизни каждого клиента для построения более точного тренировочного процесса и плана питания.

Вот мои достижения:

Сертифицированный фитнес-инструктор тренажёрного зала.

Член Национального союза фитнеса РФ.

Участник соревнований по бодибилдингу в категории 85 кг.

Сертификат «инструктор тренажёрного зала» организации «Первая тульская школа фитнеса».

Сертификат «Фитбол» организации «Первая тульская школа фитнеса».

Сертификат «Функциональная анатомия» организации «Первая тульская школа фитнеса».

Опыт работы в сфере фитнеса и бодибилдинга более пяти лет.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, основанный на знаниях, опыте и психологии.

Валерия Черкащенко, Vlastelinfitness:

– Если вы спросите меня, что для меня спорт, я отвечу, что спорт — это моя жизнь!

Люблю горы, путешествия, знакомства с новыми людьми. И вообще люблю учиться и хочу всё знать! Считаю, что жизнь измеряется километрами, а не квадратными метрами.

Немного обо мне:

Высшее физкультурное образование.

Тренер-преподаватель по лёгкой атлетике.

Фитнес-тренер.

Выпускница ПТШФ.

Окончила курсы по направлениям: «функциональная анатомия», «миофасциальный релиз», «основы кинезиологии», «PRO ягодицы», «детский фитнес», «основы рационального питания», «подвесные системы в персональном тренинге», «здоровая спина».

Юлия Домарева, ФЦ «ГОГОЛЬ»:

– Когда мы говорим: движение — это жизнь, то предполагаем, что надо обязательно двигаться. Но как мы двигаемся? Почему так или иначе? Что мы делаем, чтобы лучше себя чувствовать? Что мы делаем, чтобы достичь поставленной цели (например, мы хотим быстро бегать, высоко прыгать, победить в соревнованиях, похудеть, набрать мышечную массу и т. д. )? Все эти вопросы прежде всего ставит перед собой тренер. В своей тренерской практике я много уделяю внимания анализу движения человека и работаю на достижение поставленной цели клиентом, через естественное движение в естественной среде. Есть люди, которым интересно узнать причинно-следственные связи, есть люди, которые приходят получить заряд бодрости и положительные эмоции. Но всех их объединяет место, куда они придут, – фитнес-клуб. Хороших тренировок, здоровья, бодрости и результатов!

Обо мне:

Мастер-тренер в фитнес-клубе «Гоголь», Тула.

Член Национального союза оздоровительного спортивного и медицинское фитнеса.

Сертифицированный инструктор по аквафитнесу и менеджер групповых программ на воде.

Сертифицированный инструктор LIFE FITNESS ACADEMY по функциональному тренингу с использованием ДРТ и свободных весов.

Персональный тренер по методу PILATES и в тренажерном зале.

Инструктор групповых программ.

Образование среднее специальное медицинское и высшее психолого-педагогическое.

Приходите в «Первую тульскую школу фитнеса» — воплощайте свою мечту стать тренером!

Тула, Пушкинский пр-д, 4-а, 4-й этаж

8 (950) 911-119-8, 8 (905) 113-194-8

1fitness-school.ru

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Чемпион, школа плавания

Школа плавания «Чемпион» была создана в 2016 году выпускниками Тульского государственного университета Андреем Ивановым и Василием Солдаткиным. Здесь тренируют детей мастера спорта России по плаванию, участники и призеры многочисленных соревнований и первенств, а также Всероссийской Универсиады по плаванию, которые много лет защищали честь вуза и Тульской области.

Занятия в школе проводятся в 25 метровых бассейнах ТулГУ, оснащенных современными средствами очистки воды, удобными раздевалками и душевыми.

В распоряжении учеников весь необходимый плавательный инвентарь.

Школой проводится открытое первенство по плаванию среди разных возрастных групп, участие в котором принимают не только наши спортсмены, но и воспитанники других школ и тренеров. Обязательный критерий всех наших состязаний — это прозрачность и честное судейство.

Преимущества школы плавания «Чемпион»:

Тренеры — мастера спорта, призёры и участники чемпионатов и первенств по спортивному плаванию. Ученики школы — призёры и победители первенства по плаванию Тульской области. Оптимальная цена за качественные занятия с внимательными и профессиональными тренерами. Проведение регулярных соревнований и первенств школы с честным судейством.

Занимаясь в школе «Чемпион», дети приобретают не только плавательные навыки, не только учатся плавать, осваивают технические элементы каждого способа плавания, но и получают огромный заряд энергии, позитива, укрепляют здоровье.

Команда профессионалов этой школы всегда рада принять ваших детей, чтобы подарить им радость от занятий замечательным видом спорта — плаванием!

Группы:

«Начальное плавание» — с 4,5-5 лет.

«Спортивное плавание» — дети старшего возраста.

«Спортивное совершенствование и высшее спортивное мастерство» — дети не ниже 1-го спортивного разряда.

«Индивидуальные занятия».



Андрей Иванов.

Mастер спорта России;

Многократный чемпион и рекордсмен Тульской области;

Многократный чемпион Центрального Федерального округа;

Победитель 2-го этапа Всероссийской Универсиады по плаванию;

Призёр и финалист чемпионатов и Кубков России;

Участник этапов Кубка мира и международных стартов.



Василий Солдаткин.

Mастер спорта России;

Многократный чемпион Тульской области;

Призёр Всероссийских соревнований по плаванию;

Многократный чемпион Центрального Федерального округа;

Призёр чемпионатов и этапов Кубка России.

Андрей и Василий с детства мечтали уметь плавать. Так скромное желание переросло в профессиональный спорт. Они стали лучшими пловцами в своём городе и области, мастерами спорта России по плаванию.

В свободное от работы время тренеры любят гонять на картинге, увлекаются автомобилями, ходят в тренажёрный зал.

«Чемпион» — мы учим плавать, и ТОЧКА!

Тула, пр. Ленина, 84

Тула, ул. Болдина, 120

8 (920) 748-42-54, 8 (902) 750-55-26

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Клуб каратэ-до « Шодан»

Клуб «Шодан» уже более 20 лет занимается воспитанием детей с помощью древнего боевого искусства — каратэ.

В этой спортивной федерации проводят обучение одному из основных стилей каратэ — сётокан (шотокан). Это самый массовый стиль каратэ не только в Японии, но и во всем мире, он относится к четырем крупнейшим, наряду с вадо-рю, годзю-рю и сито-рю.

Особенностью таких тренировок является комплексная физическая нагрузка. Подвижность суставов и эластичность мышц, приобретаемая в результате тренировок, снижает риск травм, которые так часто получают дети. А умение постоять за себя и близких делает ребенка увереннее. Кроме того, каратисты известны высокой дисциплинированностью, уважением к окружающим и ответственностью.

На занятия в клуб приглашаются мальчики и девочки от 5 лет.



Константин Куприков, основатель и руководитель клуба.

Общий стаж занятий каратэ: с 1990 года.

Стаж тренерской работы: с 1993 года.

Стилевая квалификация: 4 DAN Karate-Do Shotokan.

Председатель правления Тульской региональной общественной организации «Спортивная Федерация каратэ».

Директор АНО «Клуб каратэ до «Шодан».

Открыл АНО «Клуб каратэ до «Шодан» в 2000 году. Сейчас в ней тренируется уже 600 учеников. Константин сам воспитал тренерский состав, его ученики сейчас продолжают его дело — работают тренерами и учат детей каратэ.

Тел. 8 (920) 278-31-62 .



Владислав Безжон.

Общий стаж занятий каратэ: с 2002 года.

Стаж тренерской работы: с 2007 года.

Образование: высшее. ТулГУ: Финансы и менеджмент, специальность — Финансы и кредит. ТГПУ им. Л. Н. Толстого : факультет физической культуры, направление — педагогическое образование по профилю физическая культура.

: факультет физической культуры, направление — педагогическое образование по профилю физическая культура. Судейская категория: рефери региональной категории.

Стилевая квалификация: черный пояс, 2DAN с 2016 года.

Проводит тренировки: МБОУ «ЦО № 27» ул. Ленина, 21 (ШКОЛА № 4) — понедельник, среда, пятница ( 18:00—19:30 ; 19:30—21:00 ).

МБОУ «ЦО № 10» ул. М. Горького, 39, к. 1 (ШКОЛА № 55) — вторник, четверг ( 17:30—19:00 , 19:00—20:30 ), суббота ( 13:00—14:30 , 14:30—16:00 ).

Тел. 8 (920) 276-56-26 .



Сергей Королевский.

Общий стаж занятий каратэ: с 1999 года.

Стаж тренерской работы: с 2015 года.

Образование: высшее. ТулГУ: Медицинский факультет, специальность — Физическая культура и спорт.

Стилевая квалификация: коричневый пояс, 1 КЮ.

Хобби: фитнес.

Тел. 8 (910) 166-66-67.



Кирилл Павлов.

Общий стаж занятий каратэ: с 1998 года.

Стаж тренерской работы: с 2004 года.

Образование: Институт профессиональных инноваций, специальность — психолог, преподаватель психологии.

Институт повышения квалификации работников образования Тульской области, квалификация: тренер-преподаватель.

Судейская категория: юный судья 3-й категории.

Стилевая квалификация: 1KU.

Проводит тренировки: МБОУ «ЦО № 8» ул. Софьи Перовской, 40 (школа № 33) — понедельник, среда, пятница ( 16:00—17:30 ).

МБОУ «ЦО № 8» ул. Фрунзе, 18 (школа № 17) — понедельник, среда, пятница ( 18:00—21:00 ).

МБОУ «ЦО № 18» ул. Кутузова, 112 (школа № 61) — вторник, четверг ( 19:00—21:00 ), суббота ( 15:30—18:00 ).



Тел. 8 (910) 165-32-39 .



Виктория Мухина.

Общий стаж занятий каратэ: с 2006 года.

Стаж тренерской работы: с 2015 года.

Педагогическое образование; студентка Международной юридической академии.

Судейская категория: юный судья 3-й категории.

Стилевая квалификация: 1KU.

Проводит тренировки: МБОУ «ЦО № 25» ул. Калинина, 7 (ШКОЛА № 25) — понедельник, среда, пятница ( 17:30—19:00 , 19:00—20:30 ).

МБОУ «ЦО № 22» ул. Ложевая 124 (Лицей искусств № 3) — вторник, четверг ( 18:00—19:30 ; 19:30—21:00 ), суббота ( 17:30—19:00 ).

Тел. 8 (906) 539-94-49 .



Илья Романов.

Общий стаж занятий каратэ: с 2005 года.

Стаж тренерской работы: с 2011 года.

Образование: высшее. ТГПУ им. Л. Н. Толстого : факультет физической культуры, направление — педагогическое образование по профилю физическая культура и дополнительное образование

: факультет физической культуры, направление — педагогическое образование по профилю физическая культура и дополнительное образование Судейская категория: судья 2-й категории.

Стилевая квалификация: 1DAN.

Проводит тренировки: МБОУ «ЦО № 40» ул. Вильямса 10 (школа № 40) — понедельник, среда, пятница ( 17:30—19:00 , 19:00—21:00 )

МБОУ «ЦО № 31» ул. Пузакова 12А (Школа № 28) — вторник, четверг ( 17:30—19:00 , 19:00—21:00 ), суббота ( 16:00—17:30 , 17:30—19:30 )

Тел. 8 (953) 956-10-44 .

Роман Абакумов.

Общий стаж занятий каратэ: с 2010 года.

Стаж тренерской работы: с 2014 года.

Педагогическое образование: студент МРСЭИ.

Стилевая квалификация: 1 KU.

Проводит тренировки: ЦО № 1 ул. Революции, 14 (гимназия 2) — вторник, четверг, суббота ( 17:30—19:00 , 19:00—20:30 ).

ЦО № 9 ул. Сурикова, 5 (школа 41) — понедельник, среда, пятница ( 18:00—19:30 , 19:30—21:00 ).

ЦО № 49 Богучаровская СОШ, пос. Октябрьский, 90. Ленинский район — понедельник, среда, пятница ( 14:30—16:00 ).

– Пришёл в каратэ благодаря младшему брату, которому было на тот момент пять лет. После тренировок его положительные эмоции зашкаливали. Решил тоже попробовать, и с тех пор это моя жизнь. Профессионально занимался лыжным спортом и футболом.

Хобби: психология, роллер-спорт.

Самые важные достижения:

1 место во Всероссийских соревнованиях по каратэ-до Шотокан Казэ-Ха «Кубок Левши».

2 место на открытом турнире ЦФО по косики каратэ, г. Серпухов.

3 место Кубок Тульской области (WKU) по каратэ в абсолютной категории 16-17 лет.

Доверьте вашего ребенка профессиональному тренеру!

Клуб «Шодан» действует на базе школ во всех районах Тулы и области.

8 (4872) 790-775, 8 (920) 287-31-62 .

Адреса проведения занятий:

Пролетарский район.

Тула, ул. Вильямса, 10 (МБОУ «ЦО № 40», школа № 40)

Тула, ул. Кутузова, 112 (МБОУ «ЦО № 18», школа № 61)

Тула, ул. Кирова, 171 (МБОУ «ЦО № 33», школа № 64)

Тула, ул. Ложевая, 124 (МБОУ «ЦО № 22», лицей № 3)

Тула, ул. Калинина, 7 (МБОУ «ЦО № 25», школа № 25)

Тула, ул. Гармонная, 37 (МБОУ «ЦО № 21», школа № 21)

Зареченский район:

Тула, ул. М. Горького, 41, корп. 1 (МБОУ «ЦО № 10», школа № 55)

Тула, ул. Пузакова, 12-а (МБОУ «ЦО № 31», школа № 28)

Тула, ул. Октябрьская, 199 (МБОУ «ЦО № 5», школа № 52)

Тула, 18-й проезд, 2 (МБОУ «ЦО № 5, школа № 48»)

Советский район:



Тула, ул. Ленина, 21 (МБОУ «ЦО № 27», школа № 4)

Тула, ул. Революции, 14 (МБОУ «ЦО № 1», гимназия № 2)

Тула, ул. Фрунзе, 18 (МБОУ «ЦО № 8», школа № 17)

Тула, ул. Софьи Перовской, 40 (МБОУ «ЦО № 8», школа № 33)

Привокзальный район:

Тула, ул. Сурикова, 5 (МБОУ «ЦО № 9», школа № 41)

Ленинский район, пос. Октябрьский, 90 (МБОУ «ЦО № 49»)

Ленинский район, пос. Плеханово, ул. Заводская, 19 (МБОУ «ЦО № 56»)

Скуратово, пос. Победа, ул. Октябрьская, 47 (МБОУ «ЦО № 46», школа № 67)

д. Ясная Поляна, ул. Школьная, 17 (Яснополянская школа им. Л.Н. Толстого)

Щёкино, ул. Комсомольская, 32а (НБОУ «СОШ № 12»)

Щёкино, ул. Лукашина, 2 В (НБОУ «СОШ № 6»)

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