Группа «Хлеб» — это отражение того, что сейчас модно. Сегодняшний звук, внешний вид, поведение, всё это и есть «Хлеб». Три парня на которых вся молодежь сейчас хочет быть похожа.

Группа «Хлеб» — это вирусные клипы, набирающие миллионы просмотров, это группа, без которой русский рэп в последние пару лет не был бы таким веселым.

Может, это и смешной рэп, но на концертах «Хлеба» все серьезно: лес рук, любящие поклонники, скандирование припевов хором.

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