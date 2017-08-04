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Хлеб

Хлеб

Группа «Хлеб» — это отражение того, что сейчас модно. Сегодняшний звук, внешний вид, поведение, всё это и есть «Хлеб». Три парня на которых вся молодежь сейчас хочет быть похожа.

Группа «Хлеб» — это вирусные клипы, набирающие миллионы просмотров, это группа, без которой русский рэп в последние пару лет не был бы таким веселым.

Может, это и смешной рэп, но на концертах «Хлеба» все серьезно: лес рук, любящие поклонники, скандирование припевов хором.

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Где и когда?
Пряник, ресторан-клуб
Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)
5 ноября 2017, воскресенье
18:00
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