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Семь тульских домов, которые еще помнят Екатерину II

Фото Алексея Пирязева, Дмитрия Дзюбина и из архива Алексея Камоликова.

Семь тульских домов, которые еще помнят Екатерину II

Myslo с помощью историков отыскал самые старые тульские дома – живых свидетелей екатерининских времен.

В 1779 году императрица Екатерина II, продолжая дело Петра, издала Указ о глобальной перестройке древних городищ и приведении их в вид, соответствующий духу времени. До этого Указа все улицы в Туле огибали кремль полукругом. Яркий пример тому – сохранившаяся до наших дней улица Менделеевская.

Новый генплан предполагал более четкие линии и формы: улицы из округлых превратились в прямые, стали появляться четкие углы. Повинуясь Указу Императрицы, в Туле стали нещадно сносить дома, стоявшие на пути прогресса и не позволявшие проложить новые мостовые, «как у них там, в Европах». Исключение составили лишь несколько домов, затерявшихся в этой перестроечной суматохе, — свидетели той эпохи, чудом дожившие до наших дней. Посмотрим на них!

1

Адрес: ул. Староникитская, 73.

Время постройки: 1750-е.

Стиль: барокко.

Усадебный дом купцов Владимировых.

С середины XIX века вплоть до Октябрьской революции был пристанищем для викарных епископов. Сейчас это жилой дом.

2

Адрес: ул. Менделеевская, 7.

Время постройки: 60-е годы XVIII века.

Стиль: барокко.

Дворец Лугининых. С 1862 года в здании располагалась Тульская классическая мужская гимназия. В ее стенах учились известные туляки: сыновья Л. Н. Толстого, Викентий Смидович (Вересаев), Михаил Мензбир, Петр Сушкин, Владимир Дмитриев, Тихон Яблочков и др.

С советских времен это первый учебный корпус Тульского государственного педагогического института (ныне университета) им. Л. Н. Толстого.

Старое фото:

3

Адрес: ул. Дзержинского, 15.

Время постройки: конец XVIII века.

Стиль: классицизм.

Усадебный дом заводчиков Ливенцевых.

С 1801 по 1920 годы здание служило городским почтамтом. Теперь это жилой дом.

О былом величии сейчас напоминают единственные сохранившиеся в Туле ворота в стиле классицизм. Но вот надолго ли?

Старое фото:

4

Адрес: ул. Революции, 2.

Время постройки: 1760-е годы.

Стиль: барокко.

Усадебный дом Ливенцевых.

 

Изначально это был жилой дом для семьи владельцев железодобывающих заводов. В конце XIX века к зданию пристроили флигель, где в 1900 году располагалась Тульская городская дума.

Открытка с видом Тулы, начало ХХ века.

В 1937 году на фасаде здания поменяли облицовку и его передали детям.

Одним из свидетельств богатых владельцев остались единственные в Туле въездные ворота, построенные в стиле барокко.

Теперь здесь Центр детского и юношеского творчества.

5

Адрес: Черниковский пер., 8.

Время постройки: 1800-е годы.

Стиль: классицизм.

Усадебный дом купцов Черниковых.

С советских времен в этом здании располагается пятый учебный корпус Тульского государственного института (ныне университета) им. Л. Н. Толстого.

6

Адрес: ул. Благовещенская, 9.

Время постройки: 1750-е годы.

Стиль: барокко.

Усадебный дом купцов Сидневых, владельцев артелей по изготовлению церковных принадлежностей. Ныне в этом здании располагается управление Министерства юстиции РФ по Тульской области.

7

Адрес: ул. Бр. Жабровых, 1

Дата постройки: 1760-е годы

Стиль: барокко.

Молебенный старообрядческий дом.

Сейчас здесь здание ВОС.

 
Благодарим за помощь в подготовке материала краеведа Алексея Камоликова.

 

 

Галерея
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 1
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 2
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 3
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 4
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 5
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 6
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 7
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 8
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 9
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 10
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 11
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 12
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 13
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 14
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 15
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 16
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 17
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 18
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 19
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 20
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 21
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 22
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 23
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 24
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 25
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 26
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 27
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 28
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 29
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 30
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 31
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 32
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 33
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 34
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 35
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 36
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 37
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 38
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 39
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 40
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 41
7 тульских домов, которые помнят Екатерину II, Фото: 42
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:00 +20
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