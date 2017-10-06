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Таинственная история с привидениями

Таинственная история с привидениями

Творческое Объединение 9 (Москва) представит в Туле спектакль для детей «Таинственная история с привидениями». От создателей:

«Приглашаем зрителя окунуться в атмосферу старинного дома, расположиться поуютнее, сделать глоток вкусного горячего чая и открыть томик Диккенса.

Вашим проводником в мир 19 века будет актриса ТВО9 Елена Дементьева и музыкант Вячеслав Жуков, в руках которого даже обычные предметы зазвучат переливом тысячи колокольчиков!

„Рождественская песнь в прозе“ мистическое произведение Чарльза Диккенса, скрывающее в себе множество неразгаданных тайн!

И кто знает, чем обернутся эти тайны для человека, который увидит эту многовековую историю изнутри.»

Количество мест ограничено. Бронь билетов по телефону 8−952−185−80−90.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
5 ноября 2017, воскресенье
16:00
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