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Как Витька Чеснок вез Леху штыря в дом инвалидов

Как Витька Чеснок вез Леху штыря в дом инвалидов

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 11.10.2017
 
Режиссер:
Александр Хант
  
Актеры:
Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Ольга Лапшина, Алина Насибуллина, Георгий Кудренко, Роман Шаляпин, Александра Велескевич
  
Жанр:
драма, криминал
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Картина расскажет о 27-летнем Витьке Чесноке, парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от «мешающих» ему жить жены и сына. Недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем Витька Чеснок встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге.

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