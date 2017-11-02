На встрече вас ждет безумная лекция о тюменском комикс-андеграунде, зины, скетчи и Тюмэн.

Гоша Елаев — журналист из Тюмени, совладелец лавки комиксов Space Cow.

После интервью с великими картунистами Стеранко, Вудрингом и Бенджамином Марра ему снесло башню и вместе с партнером по магазину, художником Виталием Лазаренко, Гоша решил устроить в городе настоящее комикс-подполье. Так появился фанзин Black Milk, в котором попробовали себя многие начинающие авторы, а Алексей Абрамов и вовсе построил там собственную Вселенную, запустилась Школа комиксистов, так появился трэш-супергерой Тюмэн, и так в Тюмень стали регулярно поставляться комиксы не только российских издателей, но и инди-шедевры от Fantagraphics и антологии kuš!; к чему всё это приведёт — пока никому не ясно.