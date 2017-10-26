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Тор 3: Рагнарёк

Тор 3: Рагнарёк

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 02.11.2017
 
Режиссер:
Тайка Вайтити
  
Актеры:
Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс, Идрис Эльба, Кейт Бланшетт, Тесса Томпсон, Джефф Голдблюм, Карл Урбан, Марк Руффало, Джейми Александер
  
Жанр:
фантастика, боевик
  
Продолжительноcть:
130 мин
  

 

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров.

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11:35 3D Октябрь
12:00 3D Синема Стар
12:45 Киносити
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