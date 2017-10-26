Тор 3: Рагнарёк
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 02.11.2017
Режиссер:
Тайка Вайтити
Актеры:
Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс, Идрис Эльба, Кейт Бланшетт, Тесса Томпсон, Джефф Голдблюм, Карл Урбан, Марк Руффало, Джейми Александер
Жанр:
фантастика, боевик
Продолжительноcть:
130 мин
Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров.
Сегодня
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 ноября, понедельник
|10:10
|Киносити
|11:10 3D
|Киносити
|12:45
|Киносити
|13:25 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:45 3D
|Киносити
|15:20
|Киносити
|16:20 3D
|Киносити
|17:45 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:55
|Киносити
|18:15
|Алмаз Синема
|18:20
|Синема Стар
|18:55 3D
|Киносити
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|Алмаз Синема
|19:30 3D
|Синема Стар
|19:55 3D
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|20:30
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|20:45
|Алмаз Синема
|21:05
|Синема Стар
|21:30 3D
|Киносити
|21:50
|Алмаз Синема
|22:05 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:15 3D
|Синема Стар
|22:55
|Алмаз Синема
|23:00
|Октябрь
|23:05
|Киносити
7 ноября, вторник
|09:00
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|10:10
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|10:20
|Синема Стар
|10:25 3D
|Алмаз Синема
|11:10 3D
|Киносити
|11:35 3D
|Октябрь
|12:00 3D
|Синема Стар
|12:45
|Киносити
|12:50
|Алмаз Синема
|13:25 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:45 3D
|Киносити
|15:05 3D
|Синема Стар
|15:20
|Киносити
|15:20 3D
|Алмаз Синема
|16:00
|Октябрь
|16:20 3D
|Киносити
|17:45 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:50
|Алмаз Синема
|17:55
|Киносити
|18:35 3D
|Октябрь
|18:55 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:55
|Алмаз Синема
|20:20
|Синема Стар
|20:20 3D
|Алмаз Синема
|20:30
|Киносити
|21:10 3D
|Октябрь
|21:30 3D
|Киносити
|21:50 3D
|Синема Стар
|22:05 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:50
|Алмаз Синема
|23:05
|Синема Стар
|23:05
|Киносити
|23:45
|Октябрь
|00:05 3D
|Киносити
8 ноября, среда
|09:00
|Октябрь
|10:10
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|10:25 3D
|Алмаз Синема
|11:10 3D
|Киносити
|11:35 3D
|Октябрь
|12:00 3D
|Синема Стар
|12:45
|Киносити
|12:50
|Алмаз Синема
|13:25 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:45 3D
|Киносити
|15:05 3D
|Синема Стар
|15:20 3D
|Алмаз Синема
|15:20
|Киносити
|16:00
|Октябрь
|16:20 3D
|Киносити
|17:45 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:50
|Алмаз Синема
|17:55
|Киносити
|18:35 3D
|Октябрь
|18:55 3D
|Киносити
|19:00 3D
|Синема Стар
|19:55
|Алмаз Синема
|20:20
|Синема Стар
|20:20 3D
|Алмаз Синема
|20:30
|Киносити
|21:10 3D
|Октябрь
|21:30 3D
|Киносити
|21:50 3D
|Синема Стар
|22:05 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:50
|Алмаз Синема
|23:05
|Синема Стар
|23:05
|Киносити
|23:45
|Октябрь
|00:05 3D
|Киносити
9 ноября, четверг
|00:05 3D
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
21:45
00:30
6 ноября, понедельник
|Алмаз Синема
|
18:15
3D 19:20
20:45
21:50
22:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 13:25
3D 17:45
3D 22:05
|Киносити
|
10:10
3D 11:10
12:45
3D 13:45
15:20
3D 16:20
17:55
3D 18:55
20:30
3D 21:30
23:05
|Октябрь
|
3D 19:55
23:00
|Синема Стар
|
18:20
3D 19:30
21:05
3D 22:15
7 ноября, вторник
|Алмаз Синема
|
3D 10:25
12:50
3D 15:20
17:50
19:55
3D 20:20
22:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 13:25
3D 17:45
3D 22:05
|Киносити
|
10:10
3D 11:10
12:45
3D 13:45
15:20
3D 16:20
17:55
3D 18:55
20:30
3D 21:30
23:05
3D 00:05
|Октябрь
|
09:00
3D 11:35
16:00
3D 18:35
3D 21:10
23:45
|Синема Стар
|
10:20
3D 12:00
3D 15:05
3D 19:00
20:20
3D 21:50
23:05
8 ноября, среда
|Алмаз Синема
|
3D 10:25
12:50
3D 15:20
17:50
19:55
3D 20:20
22:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 13:25
3D 17:45
3D 22:05
|Киносити
|
10:10
3D 11:10
12:45
3D 13:45
15:20
3D 16:20
17:55
3D 18:55
20:30
3D 21:30
23:05
3D 00:05
|Октябрь
|
09:00
3D 11:35
16:00
3D 18:35
3D 21:10
23:45
|Синема Стар
|
10:20
3D 12:00
3D 15:05
3D 19:00
20:20
3D 21:50
23:05
9 ноября, четверг
|Киносити
|
3D 00:05