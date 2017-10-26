Тор 3: Рагнарёк

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 02.11.2017

Режиссер: Тайка Вайтити

Актеры: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс, Идрис Эльба, Кейт Бланшетт, Тесса Томпсон, Джефф Голдблюм, Карл Урбан, Марк Руффало, Джейми Александер

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительноcть: 130 мин

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка. Вместе, им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнарёке и уничтожение девяти миров.