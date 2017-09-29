Церемония вручения наград фестиваля ШОРТЫ
Приглашаем вас на VIII Церемонию вручения наград кинофестиваля ШОРТЫ.
Вас ждёт яркое, красочное мероприятия для тех кто любит кино и светский досуг, красная ковровая дорожка, шоу-программа.
Вы увидите лучшие фильмы фестиваля ШОРТЫ.
На фестивале будет действовать дресс-код. Мужчины — костюм в темно-синих, серых или других неярких оттенках, желательно галстук или бабочка любого цвета. Женщины — платье, костюм с юбкой или брюками, а также некомплектный наряд, бижутерия допускается.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
6 ноября 2017, понедельник
18:30