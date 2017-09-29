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Церемония вручения наград фестиваля ШОРТЫ

Церемония вручения наград фестиваля ШОРТЫ

Приглашаем вас на VIII Церемонию вручения наград кинофестиваля ШОРТЫ.

Вас ждёт яркое, красочное мероприятия для тех кто любит кино и светский досуг, красная ковровая дорожка, шоу-программа.

Вы увидите лучшие фильмы фестиваля ШОРТЫ.

На фестивале будет действовать дресс-код. Мужчины — костюм в темно-синих, серых или других неярких оттенках, желательно галстук или бабочка любого цвета. Женщины — платье, костюм с юбкой или брюками, а также некомплектный наряд, бижутерия допускается.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
6 ноября 2017, понедельник
18:30
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