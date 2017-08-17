Маша и Медведь

Одним прекрасным утром, планы Маши и медведя нарушило очень загадочное событие… Ночью кто-то перевернул Мишкин дом вверх-дном! Но кто? Зачем? И как? Вопросов слишком много и дел невпроворот! Всеми любимый, дружный лесной коллектив не перестает нас удивлять своими новыми, невероятными способностями! Однако, спасти ситуацию может только… капитальный ремонт, арифметика, клумба с цветами и, конечно, наши юные зрители!

Хотите узнать, кто устроил ночные приключения во дворе медведя и нарушил идиллию лесной жизни? Тогда мы ждем вас на спектакле!

Детям до трех лет включительно, не занимающих места — вход свободный.

Детишек ждёт розыгрыш трёх главных призов, а также каждый ребёнок получит поощрительный подарок.

Билеты продаются в Центральном универмаге и Myslo-кассе. Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02.