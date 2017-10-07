Козни. Последний сюжет Пазолини

Страна: Италия, Франция, 2016

Премьера: в РФ 02.11.2017

Режиссер: Дэвид Греко

Актеры: Массимо Раньери, Либеро Де Риенцо, Маттео Таранто, Франсуа-Ксавье Демезон, Милена Вукотич, Роберто Читран, Алессандро Сарделли, Катринель Менгия, Паоло Боначелли, Тони Лаудадио

Жанр: триллер, биографический

Продолжительноcть: 112 мин

Лето 1975 года Пьер Паоло Пазолини проводит за монтажом своего самого скандального фильма «Сало, или 120 дней Содома» и заканчивая работу над книгой, в которой излагает новые факты загадочной гибели главы нефтегазовой компании. Этим летом Пазолини часто видят вместе с Пино Пелози, молодым человеком из рабочих районов Рима. Когда из кинолаборатории пропадает негатив фильма, Пазолини догадывается, кто может стоять за кражей. В ночь с первого на второе ноября он едет выкупать негатив у похитителей и попадает в смертельную западню.