Выходные в Туле: 27-29 сентября

Когда: 28 и 29 сентября, в 13.00 ч. и 17.00 ч.

Где: Тульский государственный цирк.

До 13 октября в Тульском государственном цирке гостит «Песчаная сказка» – уникальный цирковой проект, созданный совместно автором программы «Королевский цирк» Гией Эрадзе, Российской государственной цирковой компанией и Большим Московским цирком на проспекте Вернадского.

Действие открывается в музее Древнего Востока. Главный герой находит волшебную лампу Аладдина. Если ее потереть — совершаются чудеса… Начинается «Песчаная сказка» … Вместе с красивыми, молодыми и харизматичными героями: Принцессой — Екатериной Запашной, Восточным Шейхом — Константином Растегаевым, Клоуном — Константином Асташовым и самым настоящим Джинном зрители отправляются в увлекательный путь навстречу приключениям.

Поклонники цирковых шоу Гии Эрадзе знают, что ни одно его представление не обходится без уникального состава животных. Главный сюрприз — единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика и Людмилы Ахундовых. Перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота. Бытует мнение, что эти животные медлительные, неповоротливые и вовсе не поддаются дрессуре. Артисты докажут обратное! Находясь от зрителя на расстоянии вытянутой руки, эти «тяжеловесы» будут исполнять невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса!

необычно!

Экскурсия в Центральный банк

Когда: 28 сентября 2019, суббота, с 10.00 до 18.00.

Где: Центральный банк РФ, отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, Тула , Советская улица, 88.

Вход свободный, для прохода в здание нужно зарегистрироваться заранее.