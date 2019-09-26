Выходные в Туле: 27-29 сентября
Подготовили для вас обзор самых интересных событий этого уик-энда. Не скучаем, посещаем!
Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего»
Когда: 27-29 сентября.
Где: Творческий индустриальный кластер «Октава», Тула, Центральный переулок, 18.
Посещение фестиваля свободное. Требуется регистрация по ссылке.
Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего» вновь на «Октаве»! Большое культурное событие ждет участников 27-29 сентября.
Центральная идея фестиваля — трансформация городской среды и креативное лидерство, а основные темы этого года сосредоточены вокруг ключевых направлений кластера: «Технологии», «Дизайн», «Урбанистика», «Звук», «Кино», «Театр» и «Бизнес». Вас ждут открытые дискуссии, воркшопы, лекции, актуальные музыкальные и театральные события.
Хедлайнеры фестиваля – российские музыканты YANIX и OBLADAET.
Полная программа фестиваля здесь.
Песчаная сказка
Когда: 28 и 29 сентября, в 13.00 ч. и 17.00 ч.
Где: Тульский государственный цирк.
До 13 октября в Тульском государственном цирке гостит «Песчаная сказка» – уникальный цирковой проект, созданный совместно автором программы «Королевский цирк» Гией Эрадзе, Российской государственной цирковой компанией и Большим Московским цирком на проспекте Вернадского.
Действие открывается в музее Древнего Востока. Главный герой находит волшебную лампу Аладдина. Если ее потереть — совершаются чудеса… Начинается «Песчаная сказка» … Вместе с красивыми, молодыми и харизматичными героями: Принцессой — Екатериной Запашной, Восточным Шейхом — Константином Растегаевым, Клоуном — Константином Асташовым и самым настоящим Джинном зрители отправляются в увлекательный путь навстречу приключениям.
Поклонники цирковых шоу Гии Эрадзе знают, что ни одно его представление не обходится без уникального состава животных. Главный сюрприз — единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика и Людмилы Ахундовых. Перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота. Бытует мнение, что эти животные медлительные, неповоротливые и вовсе не поддаются дрессуре. Артисты докажут обратное! Находясь от зрителя на расстоянии вытянутой руки, эти «тяжеловесы» будут исполнять невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса!
Экскурсия в Центральный банк
Где: Центральный банк РФ, отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, Тула, Советская улица, 88.
Вход свободный, для прохода в здание нужно зарегистрироваться заранее.
28 сентября Банк России проведет День открытых дверей. Жители Тулы смогут окунуться в историю банковского дела и в современный мир финансов.
Посетители Дня открытых дверей попадут в обновленный музей. Хотите заглянуть в кабинет начальника районной конторы Госбанка второй половины XX века, сфотографироваться за антикварным столом, подписать важные «документы»? Здесь же можно будет увидеть рабочее место кассового работника и счетную технику нескольких поколений. Гостям будет предложено проверить подлинность банкнот с помощью специального оборудования, которым пользовались банковские работники более 50 лет назад. Гвоздем программы станет выставка «250 лет бумажным деньгам».
Для юных гостей будет организована творческая мастерская, где ребята смогут сделать сувенир на удачу, попробовать себя в роли художника – принять участие в создании большой картины. В конце гостей ждет беспроигрышная лотерея с памятными сувенирами.
Чтобы попасть на те активности Дня открытых дверей Банка России, которые будут проходить в здании, необходимо предварительно записаться по телефону: (4872) 32-52-33. Также это можно сделать самостоятельно через сайт Банка России. Для прохода в здание Банка России в Туле нужно обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ. Дети до 14 лет могут посетить мероприятие только в сопровождении взрослого.
Горшенев
Когда: 28 сентября 2019, суббота, 19.00.
Где: ДК АК «Туламашзавод», Тула, улица Демидовская, 52.
Билеты: 1900-2500Р.
Мы ждали этого возвращения 2 года! В Туле выступит Алексей Горшенев и его новая группа «Горшенев». На концерте прозвучат новые песни и проверенные временем боевики группы «Кукрыниксы» и зонг-оперы «Тодд».
Йорш
28 сентября группа «Йорш» приедет в тульский клуб BACKSTAGE с большим сольным концертом. На разогреве выступит панк-рок коллектив «Гребля».
Не пропусти мощный панк-отрыв!
Чего не занимать «Йоршу», так это умения зацепить публику дерзкой провокацией. Недавно ребята выпустили взрывной альбом, удачно соединивший и остросоциальную тематику, и напористый саунд, и харизматичный узнаваемый вокал — всё то, за что поклонники так любят творчество группы.
KINDER (Tribute To Rammstein)
Когда: 28 сентября 2019, суббота, 22.00.
Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19.
Вход свободный, столик заказывайте в клубе.
Группа KINDER существует с 2005 года, от концерта к концерту группа совершенствует как исполнение песен Rammstein, так и шоу.
Небывалая феерия происходящего на сцене во время выступления группы заставляет полностью окунутся в мир легендарных немцев, а голос и внешний вид вокалиста группы Михаила Евдокимова приводит в замешательство, иногда и не поймешь сразу, а не Тилль Линдеманн перед нами.
Когда: 28 сентября 2019, суббота, 11.00.
Где: «Макларен», конный клуб, конюшня, Тула, дер. Большая Еловая, 113.
Вход свободный.
В честь дня рождения конно-спортивного клуба «Конюшня Макларен» на его территории пройдут соревнования по конкуру.
В программе соревнований интересные маршруты от детского выхода кавалетти до самого высокого маршрута — 110 см. Спортсмены, выступающие на маршруте 100 см, разыграют кубок президента Федерации конного спорта Тульской области.
Открытый кубок «Большого шлема» по стритболу
Где: Тула, Пролетарская набережная Упы.
Стритбол – разновидность игры с мячом, которая появилась в 50-е годы прошлого века. Такие игры и турниры стараются проводить под открытым небом.
Еще одним отличием от баскетбола является размер игровой площадки – в стритболе она составляет ровно половину стандартной баскетбольной площадки.
На стритбольной площадке, так же, как и на баскетбольной, есть линия для штрафных бросков, дуга и места для подбора. Кольцо в стритболе всего лишь одно. Еще одним заметным отличием этих двух видов спорта является количество игроков в командах.
Второй полуфинал Оружейной лиги КВН
Когда: 29 сентября, воскресенье, 17.00.
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2.
В Туле на сцене Городского концертного зала пройдет второй полуфинал Оружейной лиги КВН. За путевку в финал будут бороться команды:
- «Задняя парта», Тула,
- «КиС», Тула,
- «Решка», Орел,
- «Ещё», Санкт-Петербург,
- «Сборная города Егорьевска», Егорьевск,
- «Идеально», Тула.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно получить у администраторов Люсине Малхасян и Олеси Золотовой.
Герой
В центре сюжета — история любви. Андрей Куликов едет в Париж навестить могилу прадеда, который был белым офицером. На табличке имя — Андрей Долматов. На соседнем памятнике правнук замечает лицо юной девушки. Позже, уже гуляя по Парижу, Андрей знакомится с Верой. И тут молодой человек понимает, что видел это лицо на фотографии памятника. В эту секунду события перемещаются в прошлое. Вера оказывается правнучкой женщины, которую любил его прадед. Спустя 100 лет чувства вспыхивают и между правнуками.
Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.