с 15 сентября в Тульском государственном цирке пройдут гастроли легендарного циркового шоу «Королевский цирк Гии Эрадзе»!

Впервые в Тульском государственном цирке с 15 сентября по 14 октября пройдут гастроли «Королевского цирка Гии Эрадзе»!

Шоу Гии Эрадзе, это спектакль нового поколения, который не имеет аналогов в мире, ломающий стереотипы о классическом цирке:

многообразие животных (африканские львы, суматранские и амурские тигры, ламы, зебры, лошади различных пород, дикобразы, обезьяны, собаки, голуби, кенгуру, антилопа орикс, тибетские яки, лемуры катта и лемуры вари, гиббоны, носухи и многие другие);

более 2000 эксклюзивных костюмов;

120 высокопрофессиональных артистов и дрессировщиков

Шоу синтезирует все жанры циркового искусства! Королевский цирк - это спектакль с единой сюжетной линией, который никого не оставит равнодушным!

Сказочная мистерия продлится 2 часа 45 минут, за которые 120 артистов и уникальные животные очаруют своим выступлением настолько, что каждому зрителю захочется попасть на представление снова и снова!

Для спектакля был спроектирован огромный золотой Замок, возвышающийся под самый купол цирка, декорированный бархатом и кристаллами Swarovski, созданы более 2000 эксклюзивных костюмов, потрясающих воображение своей роскошью, хрустальные люстры, эксклюзивный трехуровневый занавесь,

скрывающий весь манеж.

Премьерные спектакли пройдут 15 сентября (суббота) в 17.00 и 16 сентября (воскресенье) в 15.00

Дополнительная информация по тел.: +7 (4872) 31-12-98 , 8−909−285−12−51

Это шоу, которое нельзя не увидеть! Это история, которую невозможно забыть!

Стоимость: от 800р.- 2000р., детям до 3-х лет вход свободный. (при предоставлении документа подтверждающего возраст)