Королевский цирк Гии Эрадзе
с 15 сентября в Тульском государственном цирке пройдут гастроли легендарного циркового шоу «Королевский цирк Гии Эрадзе»!
Впервые в Тульском государственном цирке с 15 сентября по 14 октября пройдут гастроли «Королевского цирка Гии Эрадзе»!
Шоу Гии Эрадзе, это спектакль нового поколения, который не имеет аналогов в мире, ломающий стереотипы о классическом цирке:
- многообразие животных (африканские львы, суматранские и амурские тигры, ламы, зебры, лошади различных пород, дикобразы, обезьяны, собаки, голуби, кенгуру, антилопа орикс, тибетские яки, лемуры катта и лемуры вари, гиббоны, носухи и многие другие);
- более 2000 эксклюзивных костюмов;
- 120 высокопрофессиональных артистов и дрессировщиков
Шоу синтезирует все жанры циркового искусства! Королевский цирк - это спектакль с единой сюжетной линией, который никого не оставит равнодушным!
Сказочная мистерия продлится 2 часа 45 минут, за которые 120 артистов и уникальные животные очаруют своим выступлением настолько, что каждому зрителю захочется попасть на представление снова и снова!
Дополнительная информация по тел.:
+7 (4872) 31-12-98, 8−909−285−12−51
Это шоу, которое нельзя не увидеть! Это история, которую невозможно забыть!
Стоимость: от 800р.- 2000р., детям до 3-х лет вход свободный. (при предоставлении документа подтверждающего возраст)