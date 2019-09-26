Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего». Полная программа

Программа фестиваля состоит из пяти блоков — стримов: кино, театр, город, дизайн, звук, бизнес, технологии. За три дня на площадке индустриального кластера состоится несколько десятков различных лекций, публичных интервью, мастер-классов и много другого.

Публикуем полную афишу. Важно: мероприятия бесплатные, но на многие требуется предварительная запись на сайте фестиваля.

27 сентября

13.00, Большой зал

Тренинг «Сила бизнес-модели» генерального директора инвестиционного фонда AAA Trust и просветителя, инвестирующего в людей Игоря Дубинникова — для тех, кто хочет повысить свою профессиональную и личную эффективность. Участники тренинга узнают, как развивать осознанность, повысить производительность труда и стать настоящим лидером, ответственным за реализацию предназначения — своего и других людей.

14.00, 3 этаж, зал 2

«Театр выходит на улицу»: лекция импресарио Федора Елютина о новых театральных форматах. Федор Елютин — основатель независимой театрально-продюсерской компании «Импресарио», ищет по всему миру шедевры экспериментального театра и привозит их в Россию. Он расскажет о том, как возникают театральные проекты нового формата, такие как Remote Moscow, объединяющие в себе элементы спектакля, экскурсии, компьютерной игры и квеста.

15.00, Большой зал.

Показ документального фильма «Эми» — ленты о жизни британской певицы Эми Вайнхаус, голос которой стал одним из самых узнаваемых в мире. Фильм представит Мария Крупнова, директор по развитию Центра документального кино. Награды: «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм (2015). Мировая премьера «Эми» на Каннском кинофестивале 2015 стала, с одной стороны, причиной для недовольства картиной родственниками певицы Эми Уайнхаус и единогласным признанием от киносообщества, с другой стороны.

Документальный фильм проливает свет на мир, в котором жила Эми, через автобиографические тексты ее песен, видео из личных архивов семьи и друзей, а также интервью близких людей и коллег. В фильме прозвучат неизвестные ранее треки и появятся кадры с пленок, на которых юная Эми в окружении друзей исполняет свои первые песни. В результате многолетней и кропотливой работы история Уайнхаус получилась очень личной и непохожей на версии мировых таблоидов, которые в 2011 году долго не утихали после ее смерти. Это не история о том, как получить любовь миллионов и профессиональных успех. Картина рассказывает об обычной девушке, которая писала стихи и пела, чтобы усмирить демонов в своей душе.

Фильм запрещён к просмотру зрителям, не достигшим 18 лет. На событие требуется регистрация, количество мест ограничено (до 150 человек).

15.30, 3 этаж, зал 2

«Мобильный маркетплейс и онлайн-платформа: как объединить всех креативных горожан в интернете и собирать их в городе каждый месяц?»: лекция Елены Камай, создателя и идеолога проекта «Ламбада-маркет», онлайн-магазина LMBD.ru с фокусом на молодые независимые марки и ежемесячная городская ярмарка одновременно.

15.00 — 15.50, 3 этаж, зал 1

«Архитекторы и горожане: как сообща менять городскую среду?»: лекция эксперта по культурному программированию Екатерины Гольдберг и Эдуарда Моро — архитектора, урбаниста и проектировщика городской среды. Екатерина Гольдберг — эксперт по культурному программированию и вовлечению жителей, архитектор, со-основатель и партнер архитектурного бюро Orchestra, автор Forbes Life. Эдуард Моро — архитектор и урбанист, проектировщик городской среды, основатель архитектурного бюро Orchestra. Архитектор кластера Творческого Индустриального кластера «Октава». В настоящее время занимается стратегией развития Казанки, проектами развития общественных пространств в малых городах.

16.00, 3 этаж, зал 1

«Смех как герой: драматург Валерий Печейкин о том, как чувствует себя жанр комедии в современном театре. Так Гоголь считал смех «единственным положительным героем» в комедии. Может ли он быть отрицательным? И кто всегда был его антагонистом?

- Комедиограф часто описывает мир через отрицание. Смех вычеркивает все то, от чего нужно избавиться. Он как «ангел-истребитель», который не появляется в кадре или на сцене, но не оставит в живых никого, кто будет относиться к себе слишком серьезно, — говорит Валерий Печейкин.

16.30, 3 этаж, зал 2

Презентация результатов питчинга проектов «Для Тулы с любовью». Преобразования нуждаются в подпитке новыми идеями — как самих горожан, так и профильных экспертов. Питчинг-сессия — механизм выявления в регионе новых городских и бизнес-проектов, которые могут качественно изменить жизнь в Туле и области. Жюри и экспертный совет рассмотрят проекты по развитию городской инфраструктуры, проведению edutainment-событий и образованию, поддержке молодых семей и новой мифологии Тулы.

18.00, 3 этаж, зал 1

Главный продюсер креативного видеопродакшна Бюро «Рабочее название», со-основатель сообщества и клуба «Спортивная секция» Елена Сдобникова расскажет о пути от точечной реализации социальных проектов к формированию осознанного подхода к работе в компании в лекции «Кейсы полезных дел: от социальных проектов к социальной ответственности».

18.40, 3 этаж, зал 2

«Бодрый город: большие данные, уличный ритейл и вечерняя экономика»: лекция Екатерины Летуновской, городского географа, со-основателя и вице-президента компании Habidatum. Она расскажет о том, как при помощи больших данных о городе можно проанализировать уличный ритейл, настроить его размещение и график работы, каковы факторы развития бизнеса в городе, если рассматривать их сквозь призму больших данных.

19.00, Большой зал.

«Кинопоэзия. Чувства сквозь времена» — просветительский и образовательный проект, который открыл для кинематографа новый жанр, родившийся на стыке двух видов искусств: поэзии и кино. В основе каждого фильма — поэтическое произведение. Автор проекта и чтец — заслуженный артист России, актёр Анатолий Белый. Для «Кинопоэзии» уже снято 40 мини-фильмов, вдохновленных стихами русских поэтов. «Кинопоэзия» приняла участие в шести международных кинофестивалях, а поэтические мини-фильмы, созданные в рамках проекта, вышли в широкий прокат весной этого года в 22 городах России, ротировались на телеканале «Культура».

На событие требуется регистрация, количество мест ограничено (до 200 человек).

28 сентября

13.00, 3 этаж, зал 2

«Еда на местности: как идентичность места влияет на успех гастро-проектов»

Гастро-проекты уже второе десятилетие находятся в авангарде креативного бизнеса. Каждый из них — от ресторанов высокой кухни и сетевых кафе до маркетов выходного дня и стартапов, работающих на собственной кухне, стремится найти свой уникальный сегмент на рынке и собственную аудиторию.

Ситуация в регионах складывается немного иначе: здесь жизнеспособны только актуальные для локальной среды гастро-форматы. Так, в Туле успешно работают несколько гастро-проектов, которые тесно связаны с местными производствами и идентичностью места: в чайной «Чайка» на «Искре» можно попить чаю с медом и пастилой из угодий Толстого прямо после прогулки по Ясной поляне, в баре Saldens — выпить пива, сваренного здесь же, в Туле, в одноименной пивоварне неподалеку, а в ремесленной пекарне «Традиция» попробовать свежеиспеченный хлеб, выпеченный по авторским и аутентичным национальным рецептам из качественного и дорогого сырья. В соседней с «Искрой» агломерации гастро-проектов — «Ликерке» работает гриль-бар и ресторан эмоциональной кухни Angel 8, основатели которого сделали акцент на авторскую кухню и оригинальный дизайн-концепт.

Участники дискуссии обсудят, чем отличается гастрономический бизнес в столицах и регионах, как городские маркеты и креативные агломерации способствуют развитию стартапов и сами становятся бизнесом, гастро-проект какого формата стоит открывать в конкретном городе, и может ли бар, открывшийся в Туле, приносить прибыль, сравнимую с заведением в городе-миллионнике?

13.00, Фаблаб

«Город. Умные технологии»: воркшоп преподавателей магистерской программы «Прототипирование городов будущего» НИУ ВШЭ по мониторингу среды и использованию умных датчиков и сенсоров. Выступающие: Елена Митрофанова — архитектор, эксперт международной лаборатории экспериментального проектирования городов Shukhov Lab, Иван Митрофанов — инженер, преподаватель магистерской программы «Прототипирование городов будущего» НИУ ВШЭ.

Необходимо измерить уровень загрязнения воздуха для конкретной задачи или исследования? Уровень шума или влажности? В своем районе или сразу в нескольких точках города? На воркшопе «Сенсоры для города» вы узнаете об устройстве простых измерительных датчиков и сенсоров, научитесь быстро и самостоятельно собирать практически любой сенсор, необходимый для ваших рабочих или учебных задач.

На событие требуется регистрация, количество мест ограничено (до 20 человек).

13.00, Лекторий библиотеки

«Мы знаем, что вы хотите купить: на что способны аналитика и данные о поведении пользователей»: лекция Александра Панева, Head of Business Intelligence в Rambler Group.

На событие требуется регистрация, количество мест ограничено (до 20 человек)

13.00, 3 этаж, зал 1

«Пересечение искусства и технологий в современных шоу»: лекция Антона Сакары, креативного директора и соучредителя компании Raketamedia. Он работал над проектами MTV-Россия, шоу-концертом «Евровидение» в Москве, Церемонией Закрытия Зимних Олимпийских игр в Ванкувере и многими другими.

Лекция расскажет о тенденциях в медиа-оформлении масштабных событий — от церемонии вручения Национальной театральной премии «Золотая маска» до концертных шоу звезд российской эстрады.

14.00, Лекторий библиотеки, Студия звукозаписи

Звукорежиссер Дарья Писаренкова, участница проекта о девушках в музыке «Параллель», расскажет и покажет, как работает студия звукозаписи.

Сайт и оффлайновые встречи проекта «Параллель» рассказывают о девушках из сферы музыки в России — музыкантах, исполнителях, промоутерах, менеджерах, чтобы вдохновить других заниматься музыкой. Цель проекта — исследовать многогранный мир музыки, поддерживать друг друга, делиться опытом и ремеслом.

На событие требуется регистрация, количество мест ограничено (до 10 человек)

15.00, 3 этаж, зал 2

«Коллаборации в моде»: лекция специалиста по бренд-активациям в Adidas CIS Владимира Амлинского. Эксперт расскажет о коллаборациях фэшн-корпораций с художниками и независимыми андеграундным брендами.

15.00, 3 этаж, зал 1

«Зачем музеям и культурным институциям подростки?»: лекция руководителей межмузейной проектной школы «Каскад. Проект как метод», Александры Хейфец и Лидии Лобановой о том, как современные художники и кураторы привлекают старшеклассников для работы над арт-проектами.

Александра и Лидия расскажут о том, как современные художники и кураторы работают со старшеклассниками над арт-проектами, об успехах школы по итогам пилотного запуска школы, а также о том, как воспитать из школьников креативных предпринимателей, импресарио, антрепренеров, лидеров. Студенты программы получат специализированное обучение, развитие практических навыков ведения проектной работы через взаимодействие с наставниками и погружение в культурную жизнь Москвы.

16.00, Зал 2

«Мы попали в сети: жизнь будущего в 5G»: лекция директора по цифровой трансформации ВТБ Михаила Матвеева.

16.00, 3 этаж, зал 1

«Расширение границ: как центр современного искусства может влиять на регион»: лекция директора Северо-Западного филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО Марии Кузьминой (Катц). Мария Катц расскажет о сети Государственного центра современного искусства в России и его аналогах на западе, его целях, задачах и культуроформирующей роли в регионе. Также речь пойдет о международном кураторском форуме, организованном Северо-Западным филиалом ГЦСИ и о летнем site specific фестивале «The lookout/Впередсмотрящий» в форте «Константин» в Кронштадте.

16.00, Большой зал

Публичное интервью с режиссером Талгатом Баталовым, приглашенным режиссером Театр. doc и Театра Наций, дважды номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска». Талгат Баталов живет и работает в Москве, также много работает с региональными театрами, новосибирским театром и Красноярским театром юного зрителя. Приглашенный режиссер в Театр. doc и Театре Наций, дважды номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Драма/Спектакль малой формы» и номинации «Эксперимент».

Сентябрьская премьера злободневного спектакля «Как эстонские хиппи развалили Советский Союз» по пьесе Михаила Дурненкова открыла этот театральный сезон в московском центре имени Вс.Мейерхольда. В 2020 году в Театре наций готовится к премьере спектакль Талгата Баталова «Покорность» по роману культового французского писателя Мишеля Уэльбека.

17.00, 3 этаж зал

«Концепция и контекст. Актуальные практики современной моды»: лекция Анзора Канкулова, руководителя направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, журналиста и эксперта в области моды в разное время работавшего главным редактором журналов «ОМ», Harper’s Bazaar, Black Square, Port, а также редакционным директором журналов L’Officiel и Numero.

17.00−17.50, Лекторий библиотеки

«Культурные проекты как способ преодоления травмы территории»: Лекция Ануш Зейналян — создателя и исполнительного директора фонда поддержки современного искусства Armenia Art Foundation.

Ануш поделится опытом Гюмрийской Биеннале современного искусства, возникшей в Гюрми спустя 10 лет после страшного землетрясения, уничтожившего половину города. Одной из целей Биеннале стало преодоление травмы разрушенного, «разломленного» города и формулирование новой идентичности территории. Проект принес в город и другие позитивные изменения — в Гюмри, всегда конкурировавшем с Ереваном за звание столицы, наконец отремонтировали дороги, был дан толчок многим инфраструктурным изменениям. Также Биеннале помогла преодолеть и «информационный провал», став живым источником информации о мировой художественной ситуации для всей страны, где знания о contemporary art были эпизодическими и фрагментарными. В своем выступлении Ануш расскажет о том, как регулярные культуроформирующие практики, такие как проведение Биеннале или деятельность фонда помогают в преодолении травмы и изоляции национальной культуры и ее включении в мировой художественный контекст.

18.00, Большой зал.

«Современный концерт» — музыкальный спектакль театральной компании «Июльансамбль», в котором через реконструкцию времени и его музыкальной культуры рассказывается история всего XX века. В процессе всего действа зритель не услышит ни одного слова, вместо них прозвучат песни, положенные на музыку, которая по праву считается вечной, потому что уже вошла в историю и символизирует вехи человеческого бытия — бессмертная музыка «Pink Floyd», Фредди Меркури, «The Beatles». Поставил «Современный концерт» режиссёр и художественный руководитель центра имени Вс. Мейерхольда Виктор Рыжаков, известный как главный режиссер Ивана Вырыпаева, воплотивший по его текстам спектакли «Кислород», «Иллюзии» и «Бытие» и многие другие.

На событие требуется регистрация, количество мест ограничено (до 200 человек).

29 сентября

13.00, 3 этаж, зал 1

«Экспертиза визуального мерчендайзинга»: лекция основателя Московской школы визуального мерчендайзинга и оформления витрин Марины Казаковой.

13.00, 3 этаж, зал 2

«Город как событие» — креативные лидеры и управленцы лучших московских и международных агентств обсудят как идентичность места влияет на событийную повестку, чего хочет горожанин в большом и маленьком городе, какие развлекательные, концертные и образовательные форматы будут востребованы в будущем, как большие бренды и даже целые территории формируют лояльность своих пользователей посредством событийного программирования.

14.00, 1 этаж / Фаблаб

«Дизайн в условиях нехватки ресурсов»: лекция промышленного дизайнера Андрея Будко.

На событие требуется регистрация, количество мест ограничено (до 20 человек)

14.00, Большой зал

«Театр и мода. Между кутюром и правдой жизни»: лекция Кати Павелко, стилиста, художника по костюмам и фэшн-редактора, директора моды в журнале Esquire Russia в течение последних 10 лет, куратора направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ.

15.00, 3 этаж, зал 1

В рамках программы фестиваля состоится круглый стол, посвященный роли «Звука» в развития городов. Известные саунд-продюсеры, представители крупнейших российских музыкальных лейблов и фестивалей поговорят о том, что такое музыкальная идентичность города и как формирование образа музыкального центра может помочь развитию целого региона. Они обсудят, для чего нужны творческие резиденции для музыкантов, как развиваются локальные лейблы и как музыкальный фестиваль может изменить культурный, социальный и туристический статус города.

15.00, Большой зал

О том, как должен выглядеть и функционировать современный промышленный дизайн, расскажет дизайн-директор завода по производству электроакустического оборудования «Октава» — Владимир Шипилов, преподаватель Британской высшей школы дизайна по направлению Product Design.

16.00, Большой зал

Лекция фотографа Юлии Майоровой: «Как из локального фотографа стать глобальным: о работе с международными брендами и знаменитостями». Международный фотограф Юлия Майорова, в объективе которой побывали многие звезды, включая Николь Кидман, Синди Кроуфорд и Диту фон Тиз, расскажет о том, как стать фотографом с мировым именем.

16.00, 3 этаж, зал 2

«Здоровый город: лучшие практики и проекты»: лекция Артема Герасименко, урбаниста, создателя канала «Здоровые города» и представителя образовательной программы «Архитекторы.рф». Артем Герасименко расскажет о здоровье в современном городе как о важной задаче урбанистики, о лучших проектах и политике, идеях и предложениях изменений среды города для улучшения уровня здоровья в нем.

17.00, Зал 1

«Человек и машина: как искусственный интеллект и технологии меняют сферу образования и способы построения карьеры»: лекция Кристины Геворкян, эксперта по запуску цифровых образовательных продуктов, автора Telegram-канала «Тренды образования», главы отдела методологии в образовательном стартапе

17.00, 3 этаж, зал 1

«Топ-10 ошибок креативных предпринимателей»: лекция Василия Эсманова, медиаменеджера, основателя ключевых медиа-проектов последних 20-ти лет и эксперта по продукту и коммуникациям.

17.00, Большой зал

«Новое в языке: факторы влияния»: лекция филолога, профессора, заведующего кафедрой русского языка РГГУ Максима Кронгауза.

Ученый-лингвист вновь продемонстрирует, что речь нынешних россиян может быть не только объектом критики, но и предметом пристального изучения. В ходе своей лекции он расскажет о том, как язык меняется вместе с музыкой поколения Z: рэп-баттлами и популярными исполнителями, которые выступают сегодня в роли современных поэтов.

18.00, 3 этаж, зал 2

Лекция арт-директора Readymag Стаса Аки: «Readymag — швейцарский нож». Стас расскажет о дизайн-инструменте, который превращает дизайн в код, позволяя быстро создавать красивые интерактивные проекты в вебе и покажет лучшие кейсы. Readymag — платформа для создания качественного визуального контента, современный дизайн-инструмент, который позволяет быстро создавать интерактивные проекты в вебе без знания программирования: сайты-визитки, презентации, лонгриды и лендинги.

19.00, Лекторий библиотеки, Студия звукозаписи

«Создание электронного трека»: воркшоп музыканта, продюсера, основателя школы музыкального продюсирования DOS Андриеша Гандрабура.

На событие требуется регистрация, количество мест ограничено (до 10 человек).

19.00, Большой зал

Премьера фильма «Сорокин трип» о писателе Владимире Сорокине, в котором герой впервые рассказывает о собственной жизни с предельной откровенностью. После показа состоится встреча с автором фильма Антоном Желновым, обладателем премии «ТЭФИ».

«Сорокин трип» — это первый документальный фильм о самом значительном русском писателе современности, в котором Сорокин впервые рассказывает о собственной жизни с предельной откровенностью. Детство в подмосковном рабочем поселке, жизнь в мастерских подпольных художников, преследования со стороны КГБ и прокремлевских молодежных организаций, любовь к русской литературе и космическому холоду. Съемки фильма проходили в 2019 году в Берлине и Москве.

На событие требуется регистрация, количество мест ограничено (до 150 человек).