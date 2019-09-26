Кто должен платить за ребенка? Всё об алиментных обязательствах

Эксперты фонда «Честный разговор» ответили на все необходимые вопросы об алиментах и развенчали основные мифы.

Невыплата алиментов на детей является очень частой проблемой в семьях. Осенью затраты на содержание ребенка, особенно школьника, сильно увеличиваются, поэтому самое время с этим разобраться.

Причины ненадлежащего финансового обеспечения ребенка известны — это сокрытие плательщиками алиментов реальных доходов и места работы, невысокий уровень заработной платы и другого дохода. Еще один важный фактор — отсутствие в законодательстве минимального размера алиментов.

В конечном счете это приводит к взысканию ничтожно малых сумм, которые не позволяют удовлетворить даже минимальные потребности ребенка.

МИФ №1 «Алименты можно взыскать только после официального расторжения брака» Никакого отношения наличие брачных отношений к родительским обязанностям не имеет. Алименты назначаются не в связи с расторжением брака, а в связи с тем, что родитель не исполняет обязанность по материальному содержанию детей.

Какой размер алиментов установлен сейчас?

Яна Душакова, юрист, руководитель бракоразводного центра «Дистанция»:

– Если родитель имеет постоянный заработок, то алименты могут быть назначены в долевом отношении к доходу: на одного ребенка в размере ¼, на двух детей — 1/3, на трех и более детей — 1/2 заработка и (или) иного дохода родителя.

Установленный размер не конечный! На основании п. 2 ст. 81 СК РФ суд может увеличить или уменьшить размер этих долей в зависимости от материального или семейного положения сторон и других обстоятельств, которые заслуживают внимания (например, нетрудоспособности других членов семьи плательщика, которых по закону он также обязан содержать, наступление инвалидности либо наличия заболевания, которое препятствует трудоустройству должника и т. п. ).

Анна Домченко, семейный психолог, президент фонда «Честный разговор»: – Не надо думать, что вы можете решать, нужны вам алименты или нет, или ваша обида дает вам право отказываться от положенных выплат. Государство устанавливает в равной мере финансовую заботу о детях для двух родителей – для мамы и папы. Бывают ситуации, когда вследствие определенных причин ребенок проживает с одним из родителей, и второй может уклоняться от своих обязательств. В таком случае привлечь второго родителя к должному соблюдению финансовой ответственности — это не только право, но и обязанность человека, который отвечает за ребенка, это вопрос ответственности перед ним. Я намеренно говорю: не принудить, не заставить, а именно привлечь. Потому что возможности для договоренности всегда есть. У вас могут быть очень плохие взаимоотношения, но это никак не значит, что ребенок может каким-либо образом пострадать в вопросах финансовой обеспеченности. Материальная ответственность родителей делится пополам, это не вопрос заслуги, долга или чего-либо еще, это факт. Не следует переводить вопрос сразу в область конфликта. Родитель, которому предстоит вести переговоры, в первую очередь должен проявить гибкость и лояльность. От этого во многом зависит то, как скоро и в каком объеме будут поступать алименты. Разговор двух родителей, возможно, с привлечением сторонних экспертов, психологов, юристов, медиаторов, зачастую позволяет довести этот сложный вопрос до решения, которое устроит обе стороны.

Яна Душакова:

– Закон предусматривает возможность назначить алименты без посещения суда. Для этого супруги могут подписать Соглашение об уплате алиментов. Требуется только добровольное согласие обеих сторон.

5 важных пунктов:

Соглашение имеет силу исполнительного листа, если оно было заверено у нотариуса. Это значит, что если родитель-плательщик алиментов не исполняет условия, вы можете передать соглашение приставам, и они примут его на принудительное исполнение. Можно предусмотреть выплату алиментов и после достижения ребенком 18-летнего возраста, например на период, пока он учится. Алименты по соглашению могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному доходу родителя-плательщика либо в фиксированной (твердой) сумме. В документе может быть предусмотрено и сочетание различных способов уплаты алиментов. Можно предусмотреть выплату алиментов единоразовой суммой, а не ежемесячными платежами, а также возможность передачи части имущества. Алиментное соглашение можно менять или совсем расторгнуть, НО по обоюдному желанию супругов. В одностороннем порядке изменить или расторгнуть алиментное соглашение МОЖНО, но только через суд и только в случае, если существенно изменилось материальное или семейное положение сторон.

Миф №2 «Алименты нельзя взыскать, если брак не был зарегистрирован» Можно, если оба родителя указаны в свидетельстве о рождении ребенка. Наличие официальной регистрации брака не имеет значения.

Что такое «алименты в твердой сумме» и как их взыскать?

Яна Душакова:

– При выборе фиксированной (твердой) суммы размер алиментов рассчитывается от величины прожиточного минимума в регионе (в Туле с 14 мая 2019 года это 10 281 руб. на ребенка). Суд может взыскать как долю от прожиточного минимума, так и несколько его величин, в зависимости от прежнего уровня обеспеченности ребенка — он не должен ухудшиться.

Этот уровень должны подтвердить вы (документы о расходах на обучение ребенка, спортивные секции, лечение, оплата школьных взносов и т. п. ) — это важно! Если такие документы вами представлены не будут, суд взыщет в вашу пользу алименты без учета этих обстоятельств. Естественно, сумма будет меньше.

Взыскать алименты в твердой денежной сумме или одновременно в долях и твердой сумме возможно только при наличии указанных в законе условий, то есть если должник:

имеет нерегулярный, меняющийся доход,

получает доход (полностью или частично) в натуре или в иностранной валюте,

не имеет дохода,

является менее обеспеченным родителем по сравнению с другим и дети остались при каждом из родителей,

получает доходы так, что взыскание алиментов в долевом отношении к его заработку невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон. Это самый частый случай, когда официальная зарплата должника настолько мала, что взыскание ¼ от такой величины не обеспечит минимальных потребностей ребенка.

Пример: бывший супруг заключил трудовой договор, согласно которому ему установлен оклад в размере 12 000 рублей. В этом случае размер алиментов на одного ребенка (¼ от дохода) составит 3000 рублей. Такая сумма не будет отвечать всем потребностям для жизнеобеспечения ребенка. В этом случае необходимо обратиться в суд за взысканием алиментов в твердой сумме. А если раньше вам уже были присуждены алименты в долевом размере, закон дает вам право повторно обращаться в суд с требованием об изменении установленного ранее размера алиментов на основании ст. 119 Семейного кодекса РФ.

Что делать, если вас не устраивает то, как используются ваши выплаты?

Анна Домченко:

– Часто конфликт связан с использованием средств. Родитель, который мало участвует в воспитании ребенка и только переводит алименты, зачастую имеет претензии к отчетности второго родителя, к вопросу о том, как используются средства, используются ли они надлежащим образом. В таком случае следует запастись доверием и тактом.

Поймите, вы переводите деньги не чужому человеку, не врагу, а второму родителю вашего ребенка, который будет стремиться расходовать средства таким образом, чтобы ребенку жилось лучше.

Если вы недовольны чем-то, если у вас есть сомнения в том, что все расходуется верно, то вам, в первую очередь, следует это обсудить и установить порядок между собой. Для упрощения момента привлеките к этому сторонних экспертов.

Не надо просто обрывать выплаты, потому что в случае, когда вы не выплачиваете алименты, ребенок 100% не будет содержаться на ваши деньги. Он что-то будет недополучать, какие-то возможности для него будут закрыты, потому что из-за обиды или дискоммуникации ваш бывший партнер не сможет донести до вас всю сложность финансового состояния. Будьте открыты к обсуждению и постарайтесь урегулировать ситуацию досудебно.



Как взыскать алименты через суд?

Яна Душакова:

– Если родители не смогли договориться о выплате алиментов добровольно, средства на содержание детей взыскиваются в судебном порядке.

Для этого родителю, с которым проживают дети, нужно предпринять следующие шаги:

Шаг 1. Подготовьте заявление о вынесении судебного приказа.

В заявлении укажите наименование суда, свои данные, номер телефона, место жительства и данные должника, его место работы (если оно вам известно); опишите обстоятельства, приведите перечень прилагаемых документов.

Шаг 2. Приложите к заявлению следующие документы:

свидетельство о заключении брака (если есть) или свидетельство о расторжении брака, если он расторгнут,

свидетельства о рождении детей,

документы о месте работы и доходах должника, если таковые имеются.

Шаг 3. Подайте заявление и документы в мировой суд.

Подать его вы можете по своему месту жительства или по месту жительства второго родителя (здесь закон дает вам право выбора).

Государственная пошлина по спорам о защите интересов детей, к которым относится взыскание алиментов, взыскателем, то есть вами, не оплачивается (на основании пп. 2 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).

Далее судья без вызова сторон рассмотрит заявление о вынесении судебного приказа в течение пяти дней. Копию судебного приказа направят ответчику, ему предоставлено право в течение 10 дней со дня получения документа представить свои возражения по судебному приказу.

Если в 10-дневный срок от плательщика не поступят возражения, судья выдаст вам второй экземпляр судебного приказа для предъявления его к исполнению.

По вашей просьбе суд самостоятельно может направить его для исполнения судебному приставу-исполнителю.

Если возражения от должника поступили, ваше требование о взыскании алиментов может быть заявлено в районный суд в порядке искового (а не описанного выше приказного) производства.

Важно: если одновременно с взысканием алиментов вами заявлено требование о расторжении брака, разделе имущества, такой спор будет рассматриваться в мировом или районном суде, в зависимости от тех требований, которые вами сформированы.

миф №3

«Алименты можно взыскать за прошедший период» Увы, нет. Алименты назначаются с момента обращения в суд (п. 2 ст. 107 СК РФ). ИСКЛЮЧЕНИЕ: взыскать не больше чем за три предыдущих года получится, если сможете доказать суду, что ранее вы принимали меры к получению алиментов, но плательщик уклонялся от их уплаты.

Что делать, если алименты не платят?

Яна Душакова:

– Российское законодательство стоит на защите интересов семьи и ребенка, поэтому предусмотрено множество инструментов для того, чтобы исправить ситуацию.

Шаг 1. Рассчитайте сумму задолженности.

Обратитесь к приставу, чтобы он рассчитал задолженность по алиментам.

Если должник какой-то период времени не работал или если нет сведений о его месте работы или заработке, пристав рассчитает задолженность, исходя из средней заработной платы в РФ на момент взыскания, то есть на день вынесения судебным приставом постановления о расчете задолженности (п. 4 ст. 113 СК РФ).

Шаг 2. Привлеките должника к ответственности.

Административная ответственность по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Здесь есть условия: долг должен быть больше чем за два месяца; должно быть судебное решение или подписанное соглашение об уплате алиментов.

есть условия: долг должен быть больше чем за два месяца; должно быть судебное решение или подписанное соглашение об уплате алиментов. Уголовная ответственность. Хочу вас предостеречь: будет судимость, поэтому думайте заранее, хотите ли вы портить ребёнку анкетные данные об отце/матери.

Ограничение права управления автомобилем, если долг по алиментам выше 10 000 рублей.

Ограничение на выезд из РФ.

Шаг 3. Признайте должника безвестно отсутствующим.

Это возможно путем обращения в суд, если должник скрывается больше года (ФЗ №48-ФЗ от 07.03.2018 г. ). Запросите у пристава постановление о невозможности розыска должника и предоставьте его в суд.

Решение суда о признании должника безвестно отсутствующим дает вам право:

на получение пенсии по потере кормильца. А если должник обнаружится, выплаченные за него государством деньги он должен будет возвращать Пенсионному фонду РФ;

на одностороннее расторжение брака без суда через органы ЗАГС. Свидетельство будет выдано вам через месяц после обращения.

Шаг 4. Обратитесь в суд за взысканием неустойки.

За нарушение любых денежных обязательств назначается финансовая санкция. Долг по алиментам — не исключение. Размер неустойки за их неуплату составляет 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.

Неустойка будет начислена, если:

алименты поступают не полностью,

должник их совсем не платит,

платит, но нерегулярно,

был период, когда алименты не оплачивались или это было не стабильно, даже если сейчас они платятся добросовестно.

Подчеркну, что неустойка может быть взыскана не позднее чем за три предыдущих года просрочки (если, конечно, должник в суде заявит о пропуске срока исковой давности), при этом ее размер суд может уменьшить на основании ч. 2 ст. 115 СК РФ.

Шаг 5. Обратитесь в суд с иском о лишении родительских прав на основании ст. 69 СК РФ.

Часто такой экстренный шаг заставляет должника погасить задолженность и начать добросовестно и стабильно платить алименты. Отмечу, что и само лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка (п. п. 1, 2 ст. 71 СК РФ).

Наталия Алексеевна Зыкова, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области: – К уполномоченному по правам ребенка обращаются граждане, в числе прочего, по вопросам взыскания алиментов с должников-родителей. В основном это одинокие матери. В таких семьях крайне тяжело в материальном плане обеспечивать ребенка, тем более если их несколько. Неуплата алиментов на содержание ребенка является существенным нарушением его имущественных прав. Как правило, заявители в таких случаях просят нас помочь активизировать работу по взысканию алиментов с должников со стороны судебных приставов-исполнителей. Работа над этим вопросом проводится при взаимодействии с руководителем УФССП России по Тульской области. Практика показывает, что исполнительные производства возобновляются, проводятся должные мероприятия со стороны судебных приставов. В конечном итоге мы способствуем восстановлению права детей на получение содержания со стороны родителя в соответствии с Семейным кодексом РФ . Применяя законодательный механизм, обращаемся к совести должника. Оказание помощи в содержании своих детей, живущих отдельно, — это прямая обязанность родителей. Кроме того, взыскание алиментов — это зачастую следствие развода, который является травмирующим фактором для родителей и детей. В таких случаях очень важна помощь квалифицированных психологов, юристов, медиаторов. Это помогает максимально снизить психологическое напряжение, минимизировать конфликт и агрессию сторон и провести участников процесса до соглашения, устраивающего всех.

Посещение очных консультаций психолога и юриста требует большого количества времени и денег, которого у нас может не хватать. Чтобы сделать важную информацию специалистов легкодоступной для граждан, команда фонда «Честный разговор» создала в сети Интернет специальную площадку, на которой еженедельно проходят лекции приглашенных экспертов. В ходе вебинара вы можете задать любой вопрос или обратиться за помощью в приватном порядке.

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Пример реальной истории

– Меня зовут Оксана, мне 39 лет. Проживаю в Киреевском районе. По образованию — учитель музыки. Работаю, одна воспитываю двух дочек — 16 и 9 лет.

Мирного решения вопроса с бывшим супругом достичь не смогли, и мировой судья Киреевского района вынес приказ о ежемесячной выплате 33% заработной платы алиментообязанного родителя.

Судебный приказ, информацию о бывшем супруге и справку с его места работы я отнесла в Отделение судебных приставов Киреевского района 14 февраля 2019 года.

Здесь начались трудности.

Прошёл месяц. Приехав в службу судебных приставов, отстояв в очереди два часа, на свой вопрос «Почему не перечисляются алименты?» услышала: «Документы отправлены. Ждите…»

Еще через два месяца на аналогичный вопрос был ответ: «Я документы отправила. Организация, в которой работает должник, платить не хочет, ничего вы от них не добьетесь…»

Со своей стороны я неоднократно звонила в бухгалтерию данного предприятия, сотрудники которого мне отвечали, что документы от судебных приставов не поступали.

Выяснили, что их отправили по неверному адресу, пообещали все исправить.

Через три месяца, за которые ничего не изменилось, я начала действовать самостоятельно. Написала жалобу на бездействие судебного пристава в областную прокуратуру. Составила целый ряд писем для тех, кто может помочь в подобной ситуации, в том числе старшему судебному приставу по Тульской области Киреенкову Е. Г. , уполномоченному по правам ребёнка по Тульской области Зыковой Н. А. и самостоятельно отправила документы в организацию должника по «Почте России» и по электронной почте.

После всех моих обращений межрайонной прокуратурой Киреевского района была проведена тщательная проверка исполнительного производства, которая выявила множество нарушений в работе судебного пристава. Отправленные мной лично документы в организацию, где работал должник, дошли за три дня и 9 августа 2019 года мои дети впервые за семь месяцев получили алиментное содержание из заработанной платы отца.

Благодарю всех, кто помог в решении вопроса получения алиментов на детей!

Хочу сказать всем, кто попал в такую непростую ситуацию, как я:

1. Не падайте духом.

2. Изучите закон «Об исполнительном производстве».

3. Обратитесь за консультацией к юристу.

4. «Стучитесь во все двери, которые только есть», в российском законодательстве правда всегда на стороне детей.

5. «Дорогу осилит идущий!»

Мой путь судебных разбирательств с бывшим супругом очень длинный, и раз уж так произошло в моей жизни, я как мама просто обязана защитить юридические права своих дочерей.

Боритесь за права своих детей, и вы обязательно своего добьетесь!

Комментарий юриста Яны Душаковой:

– Мы проделали с Оксаной большую работу: выработали стратегию, определили шаги по каждому пункту – по погашению долга по алиментам, привлечению должника ко всем установленным законом мерам ответственности, по взысканию неустойки за неуплату алиментов в срок, по привлечению к ответственности самих приставов.

Хочу отметить, что достигнутый результат был бы невозможен без абсолютной твердости и желания довести дело до конца самой Оксаны. Из растерянного, подавленного человека она превратилась в подготовленную женщину, активно защищающую своих детей. Этот результат доступен всем, кто не получает должного содержания на своих детей. Для этого достаточно прислушаться к советам Оксаны и начать действовать.