Второй полуфинал Оружейной лиги КВН
29 сентября в Туле на сцене Городского концертного зала пройдет второй полуфинал Оружейной лиги КВН.
За путевку в финал будут бороться такие команды:
- «Задняя парта», Тула,
- «КиС», Тула,
- «Решка», Орел,
- «Ещё», Санкт-Петербург,
- «Сборная города Егорьевска», Егорьевск,
- «Идеально», Тула.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно получить у администраторов Люсине Малхасян и Олеси Золотовой.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
29 сентября 2019, воскресенье
17:00
12 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 октября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
29 - 30 сентября
₽ Билеты: 100-300 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽