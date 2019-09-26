29 сентября в Туле на сцене Городского концертного зала пройдет второй полуфинал Оружейной лиги КВН.

За путевку в финал будут бороться такие команды:

«Задняя парта», Тула,

«КиС», Тула,

«Решка», Орел,

«Ещё», Санкт-Петербург,

«Сборная города Егорьевска», Егорьевск,

«Идеально», Тула.

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно получить у администраторов Люсине Малхасян и Олеси Золотовой.