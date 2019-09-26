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Второй полуфинал Оружейной лиги КВН

Второй полуфинал Оружейной лиги КВН

29 сентября в Туле на сцене Городского концертного зала пройдет второй полуфинал Оружейной лиги КВН.

За путевку в финал будут бороться такие команды:

  • «Задняя парта», Тула,
  • «КиС», Тула,
  • «Решка», Орел,
  • «Ещё», Санкт-Петербург,
  • «Сборная города Егорьевска», Егорьевск,
  • «Идеально», Тула.

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно получить у администраторов Люсине Малхасян и Олеси Золотовой.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
29 сентября 2019, воскресенье
17:00
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Касса
Николай Дроздов
Купить билет
12 октября, суббота 20:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Слот
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Animal ДжаZ
Купить билет
12 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
LIZER
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20 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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 ₽  Билеты: 100-300 ₽
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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