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28 сентября Тульский областной экзотариум ждет гостей на свой день рождения
Фото Дмитрия Дзюбина и из архива экзотариума.

28 сентября Тульский областной экзотариум ждет гостей на свой день рождения

Проведите субботу весело и с несомненной пользой в одном из самых любимых тульских музеев.

Начинаем отмечать с самого утра! В новом здании вы сможете принять участие в испытаниях силы и выносливости, подготовленных по мотивам известного шоу «Форт Боярд».

Будет работать уникальная выставка «Тульский феномен», посвященная истории экзотариума.

Посетители смогут нанести на тело рисунки в технике мехенди, прокачать знания английского языка, приняв участие в лингвистическом активити или в необычной англоязычной экскурсии по экспозиции, а также выиграть замечательные призы.

Экзотариум предлагает поближе познакомиться с экзотическими питомцами и даже лично покормить их во время «Ням-Ням шоу».

А еще вас ждут мастер-классы по изготовлению 3D-аппликации. Никто не уйдет без собственной «Тещи»!

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:02 +3
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