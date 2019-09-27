Внедорожники Volkswagen вызывают привыкание

Какой внедорожник ваш: компактный городской, вместительный или инновационный?

В модельной линейке Volkswagen, представленной на российском рынке, есть три внедорожника, каждый из которых отвечает на конкретный запрос покупателя.

Итак, знакомитесь!

Компактный городской внедорожник с широким выбором ассистентов помощи водителю.

Стильный внешний вид придает автомобилю особый характер, а уникальные инновационные технологии, широкие возможности персонализации и мощная динамика делают автомобиль непревзойденным на любых дорогах и на бездорожье.

Цифровая приборная панель Active Info Display имеет расширенный перечень вариантов настройки дисплея и легко подстраивается под личные предпочтения водителя. Все важные данные, от расхода топлива до маршрута навигатора, отображаются на приборной панели.

Система активного управления 4MOTION Active Control позволяет изменять настройки автомобиля в зависимости от рельефа местности и дорожного покрытия.

Светодиодные LED-фары излучают яркий, близкий к дневному, свет, что позволяет повысить уровень безопасности и комфорта при ночных поездках, а также при поездках в тумане. Кроме того, светодиоды очень долговечны и энергоэффективны.

Адаптивный круиз-контроль автоматически регулирует скорость автомобиля в диапазоне от 0 до 160 км/ч в зависимости от скорости движущегося впереди транспорта и поддерживает заданную дистанцию до него, облегчая управление на дороге с плотным движением и даже в пробке.

Парковочный автопилот Park Assist распознает подходящие места для продольной и поперечной парковки, а затем включает систему автоматического рулевого управления. Вам останется только аккуратно нажимать на педаль газа, чтобы припарковаться. Парковочный ассистент предупреждает водителя о расстоянии до другого автомобиля с помощью звуковых сигналов и изображения на экране радионавигационной системы. Автопилот также способен автоматически вывести автомобиль с места параллельной парковки.

Большой, без преувеличения, автомобиль марки Volkswagen. В его салоне могут с комфортом разместиться семь человек. При этом Teramont является настоящим внедорожником, с полным приводом и высоким дорожным просветом.

Volkswagen Teramont производит незабываемое впечатление с первого взгляда. И в городских джунглях и, вырвавшись из них, на бездорожье, он смотрится одинаково органично. При этом, где бы он ни оказался, его дерзкий дизайн и внушительные размеры приковывают к себе восхищенные взгляды.

Цифровая приборная панель Active Info Display имеет расширенный перечень вариантов настройки дисплея (с диагональю 12,3 дюйма) в соответствии с личными задачами и предпочтениями водителя. Все важные данные, от расхода топлива до маршрута навигатора, можно вынести на приборную панель.

Не важно, снег или крутой подъем в гору, грязь или сложный рельеф на пересеченной местности, гладкий асфальт скоростной автомагистрали или обычная городская улица в час пик – всегда можно выбрать подходящий профиль движения и наиболее эффективный режим, используя систему 4MOTION® Active Control. Это повышает безопасность, удовольствие от вождения и комфорт, а также помогает сэкономить топливо.

Концепция трансформируемых сидений предполагает возможность складывания спинок всех пассажирских кресел. Сиденье второго ряда легко перемещается вперед и назад, что позволит Вам моделировать интерьер для достижения максимального комфорта.

В новом Volkswagen Teramont есть место и большим планам, и всем вещам, которые понадобятся для их реализации. Этот автомобиль позволяет Вам взять с собой не только всех необходимых, но и все необходимое.

Стандартно: 330 л. — до линии остекления, 583 л. — максимальный объем

При сложенном 3-ем ряде сидений: 871 л. — до линии остекления, 1571 л. — максимальный объем.

При сложенных 3-ем и 2-ом рядах сидений: 1421 л. — до линии остекления, 2741 л. — максимальный объем.

Трехзонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром обеспечит комфортную атмосферу во всем салоне, предоставляя возможность водителю и пассажирам индивидуально регулировать температуру и интенсивность обдува.

Самый инновационный и премиальный автомобиль марки Volkswagen.

Volkswagen Touareg оснащен множеством электронных ассистентов помощи водителю, а также обладает всеми возможностями, присущими настоящим внедорожникам: постоянный полный привод 4MOTION, пневматическая подвеска и пакет Off-road.

Дизайн единого экрана объединяет приборную панель и экран навигационной системы в единый футуристичный центр управления. Отсутствие кнопок, удобное управление с помощью прикосновений и жестов, а также различные опции для персонификации усиливают впечатление, предлагая дополнительные возможности по индивидуальному оформлению.

Светодиодные матричные фары IQ. Light с системой динамического регулирования света фар Dynamic Light Assist способны освещать дорогу намного ярче, при этом не создавая помех другим участникам движения. Свет без ослепления практически в любых ситуациях.

Инфракрасная камера системы ночного видения Night vision просматривает пространство впереди на расстояние до 130 метров и реагирует на тепло, излучаемое живыми объектами, выводя изображение на дисплей автомобиля.

Доступные под заказ сиденья ergoComfort c функциями массажа и вентиляции подстраиваются под индивидуальные потребности водителя и переднего пассажира.

Узнайте больше о внедорожниках Volkswagen в салоне официального дилера Volkswagen в Туле КорсГрупп.

КорсГрупп

Тула, Октябрьская, 316