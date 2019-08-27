Мы ждали этого возвращения 2 года! 28 сентября в в ДК АК «Туламашзавод» выступит Алексей Горшенев и его новая группа «Горшенев». На концерте прозвучат как новые песни, так и проверенные временем боевики группы «Кукрыниксы» и зонг-оперы «Тодд».

Фигура музыканта, автора, композитора и вокалиста Алексея Горшенева в особенном представлении не нуждается. За годы своей разнообразной творческой карьеры снимался в полнометражных фильмах, работал над

музыкой к популярной зонг-опере «Тoдд», и, конечно же, на протяжении двух десятилетий с успехом гастролировал по всей стране в составе собственного коллектива «Кукрыниксы», являясь вокалистом и основным автором песен.

Меломан, поклонник таких артистов, как Depeche Mode, Alphaville, Abba, Bad Religion, A-ha, Алексей держит концепцию нового проекта в строжайшем секрете. Будет ли это аскетичный камерный концерт или неожиданный костюмированный перформанс, лирический диалог со слушателем или драйвовый рок-концерт — узнаете уже 28 сентября в ДК «Туламашзавод». Одно известно точно: в исполнении артиста со сцены прозвучат как новые песни, так и полюбившиеся фанатам боевики в обновлённом звучании!