Открытый кубок «Большого шлема» по стритболу
Соревнования начнутся в 10.00.
Стритбол – разновидность игры с мячом, которая появилась в 50-е годы прошлого века. Такие игры и турниры стараются проводить под открытым небом.
Еще одним отличием от баскетбола является размер игровой площадки – в стритболе она составляет ровно половину стандартной баскетбольной площадки.
На стритбольной площадке, также, как и на баскетбольной, есть линия для штрафных бросков, дуга и места для подбора. Кольцо в стритболе всего лишь одно. Еще одним заметным отличием этих двух видов спорта является количество игроков в командах.
Для участия в соревновании необходимо собрать свою тройку игроков (17+), пройти по ссылке и зарегистрироваться.
Подробнее о мероприятии можно узнать на странице в социальной сети ВК.