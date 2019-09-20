Открытый кубок «Большого шлема» по стритболу

Соревнования начнутся в 10.00.

Стритбол – разновидность игры с мячом, которая появилась в 50-е годы прошлого века. Такие игры и турниры стараются проводить под открытым небом.

Еще одним отличием от баскетбола является размер игровой площадки – в стритболе она составляет ровно половину стандартной баскетбольной площадки.

На стритбольной площадке, также, как и на баскетбольной, есть линия для штрафных бросков, дуга и места для подбора. Кольцо в стритболе всего лишь одно. Еще одним заметным отличием этих двух видов спорта является количество игроков в командах.

Для участия в соревновании необходимо собрать свою тройку игроков (17+), пройти по ссылке и зарегистрироваться.

Подробнее о мероприятии можно узнать на странице в социальной сети ВК.