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Открытый кубок «Большого шлема» по стритболу

Открытый кубок «Большого шлема» по стритболу

Соревнования начнутся в 10.00.

Стритбол – разновидность игры с мячом, которая появилась в 50-е годы прошлого века. Такие игры и турниры стараются проводить под открытым небом.

Еще одним отличием от баскетбола является размер игровой площадки – в стритболе она составляет ровно половину стандартной баскетбольной площадки.

На стритбольной площадке, также, как и на баскетбольной, есть линия для штрафных бросков, дуга и места для подбора. Кольцо в стритболе всего лишь одно. Еще одним заметным отличием этих двух видов спорта является количество игроков в командах.

Для участия в соревновании необходимо собрать свою тройку игроков (17+), пройти по ссылке и зарегистрироваться.

Подробнее о мероприятии можно узнать на странице в социальной сети ВК.

Где и когда?
Набережная Упы
Тула, Тула, набережная Упы
29 сентября 2019, воскресенье
10:00
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Касса
Николай Дроздов
Купить билет
12 октября, суббота 20:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Слот
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Animal ДжаZ
Купить билет
12 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
LIZER
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20 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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29 - 30 сентября
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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