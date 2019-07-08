28 сентября группа «Йорш» приедет в тульский клуб BACKSTAGE с большим сольным концертом. На разогреве выступит панк-рок коллектив «Гребля».

Не пропусти мощный панк-отрыв!

Чего не занимать «Йоршу» так это умения зацепить публику дерзкой провокацией. Недавно ребята выпустили взрывной альбом, удачно соединивший и остросоциальную тематику, и напористый саунд, и харизматичный узнаваемый вокал — всё то, за что поклонники так любят творчество группы.