Йорш
28 сентября группа «Йорш» приедет в тульский клуб BACKSTAGE с большим сольным концертом. На разогреве выступит панк-рок коллектив «Гребля».
Не пропусти мощный панк-отрыв!
Чего не занимать «Йоршу» так это умения зацепить публику дерзкой провокацией. Недавно ребята выпустили взрывной альбом, удачно соединивший и остросоциальную тематику, и напористый саунд, и харизматичный узнаваемый вокал — всё то, за что поклонники так любят творчество группы.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
28 сентября 2019, суббота
19:00
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
1 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-3500 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000-1300 ₽
28 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽