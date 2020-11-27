Выходные в Туле: 27-29 ноября

На улице еще не дубак, но на сердце уже немного тленно и мрачно, да и в интернете, как всегда, кто-то опять не прав, однако это не повод отчаиваться: встречайте наш последний обзор выходных этой осени.
28 ноября в Concert Hall выступит рок-группа LUMEN. Музыканты продолжат концертный тур «Страх», стартовавший в октябре 2019 года. Название туру дала песня «Страх», которая вошла в саундтрек к комиксу «Темные ночи. Бэтмен. Металл», выпущенному издательской группой «Азбука-Аттикус».
28-29 ноября в культурном центре «Типография» пройдёт 3-й Психологический фестиваль в «Типографии» «Люди, которые играют в игры». Играя и увлекаясь процессом, вы откроете свою творческую энергию, ресурс для изменений.
Гостей фестиваля познакомят с разными инструментами психологии, научат познавать свои эмоции, проигрывать, наблюдать за другими, взаимодействовать и раскрываться в безопасном пространстве.
28 и 29 ноября в «Октаве» пройдут мероприятия в рамках Московского международного киберфестиваля Rukami. Организаторами площадки выступили АНО ДПО «Высшая техническая школа» и «Точка кипения — Тула».
Rukami – сеть фестивалей технического творчества, направленная на развитие в России сообщества мейкеров (изобретателей, создающих абсолютно новые продукты с использованием несложных подручных средств и технологий).
29 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?.. так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Когда: 28-29 ноября, суббота-воскресенье, с 10.00.
Где: Куликово поле.
Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но всё еще щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой и согреться в уютных и радушных музейных стенах.
Когда: 27-29 ноября, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00. Где: парк «Патриот Тула». Стоимость: 400 руб.
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в Музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.
Что посмотреть?
23 октября на Netflix вышел семисерийный «Ход королевы» (The Queens Gambit) — экранизация романа «The Queens Gambit» американского писателя Уолтера Тевиса о сироте из американской глубинки, сумевшей поразить гроссмейстеров со всего мира. Многие кинокритики уже окрестили его лучшим сериалом года.
Кажется, мы знаем, на что потратим эти выходные. Кстати, сценаристов сериала консультировала живая легенда мира шахмат — Гарри Каспаров.
Нельзя не отметить и отечественную новинку — мини-сериал «Перевал Дятлова», премьера которого состоялась 16 ноября на ТНТ и Premier. Картина посвящена самой загадочной трагедии в советской истории. Это не фолк-хоррор и не фильм-катастрофа (как предыдущий сериал выдающегося режиссера Павла Костомарова «Эпидемия»), а по большей части детектив-процедурал.
Этот обзор хотелось бы закончить строчками из песни «Небеса» группы Lumen:
«Бесплатное счастье твоё и навек,
После каждого дождика в каждый четверг.
Мы проживём сотню лет и умрём в один день,
Если нас раньше не убьёт наша лень...»
Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!