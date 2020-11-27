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Выходные в Туле: 27-29 ноября

Выходные в Туле: 27-29 ноября

На улице еще не дубак, но на сердце уже немного тленно и мрачно, да и в интернете, как всегда, кто-то опять не прав, однако это не повод отчаиваться: встречайте наш последний обзор выходных этой осени.

Lumen

Когда: 28 ноября, суббота, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1800 руб.

28 ноября в Concert Hall выступит рок-группа LUMEN. Музыканты продолжат концертный тур «Страх», стартовавший в октябре 2019 года. Название туру дала песня «Страх», которая вошла в саундтрек к комиксу «Темные ночи. Бэтмен. Металл», выпущенному издательской группой «Азбука-Аттикус».
 

SLIMUS

Когда: 28 ноября, суббота, 20.00.

Где: Backstage club.
Стоимость: от 1100 руб.

28 ноября на сцене клуба Backstage выступит SLIMUS. Российский рэп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер, бывший участник групп «Дымовая завеса» и Centr. 
 

Психологический фестиваль «Люди, которые играют в игры»

Когда: 28-29 ноября, суббота-воскресенье, 12.30-18.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: от 900 руб.

Психологический фестиваль «Люди, которые играют в игры»

28-29 ноября в культурном центре «Типография» пройдёт 3-й Психологический фестиваль в «Типографии» «Люди, которые играют в игры». Играя и увлекаясь процессом, вы откроете свою творческую энергию, ресурс для изменений.
 
Гостей фестиваля познакомят с разными инструментами психологии, научат познавать свои эмоции, проигрывать, наблюдать за другими, взаимодействовать и раскрываться в безопасном пространстве.
 

Международный киберфестиваль Rukami

Когда: 28-29 ноября, суббота-воскресенье, 12.00-18.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».

Международный киберфестиваль «Rukami»

28 и 29 ноября в «Октаве» пройдут мероприятия в рамках Московского международного киберфестиваля Rukami.  Организаторами площадки выступили АНО ДПО «Высшая техническая школа» и «Точка кипения — Тула».

Rukami – сеть фестивалей технического творчества, направленная на развитие в России сообщества мейкеров (изобретателей, создающих абсолютно новые продукты с использованием несложных подручных средств и технологий).
 

Тульский экзотариум

Когда: 27-28 ноября, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
 

Москва – Петушки

Когда: 29 ноября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Москва – Петушки

29 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?.. так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 
 
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 28-29 ноября, суббота-воскресенье, с 10.00.

Где: Куликово поле.

Выходные на Куликовом поле

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но всё еще щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой и согреться в уютных и радушных музейных стенах.
 

Экскурсии в Музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 27-29 ноября, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 400 руб.
 
 
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в Музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.
 
Что посмотреть?

23 октября на Netflix вышел семисерийный «Ход королевы» (The Queens Gambit) — экранизация романа «The Queens Gambit» американского писателя Уолтера Тевиса о сироте из американской глубинки, сумевшей поразить гроссмейстеров со всего мира. Многие кинокритики уже окрестили его лучшим сериалом года. 

Кажется, мы знаем, на что потратим эти выходные. Кстати, сценаристов сериала консультировала живая легенда мира шахмат — Гарри Каспаров.

Ход королевы

 

Перевал Дятлова

Нельзя не отметить и отечественную новинку — мини-сериал «Перевал Дятлова», премьера которого состоялась 16 ноября на ТНТ и Premier. Картина посвящена самой загадочной трагедии в советской истории. Это не фолк-хоррор и не фильм-катастрофа (как предыдущий сериал выдающегося режиссера Павла Костомарова «Эпидемия»), а по большей части детектив-процедурал. 

 

Этот обзор хотелось бы закончить строчками из песни «Небеса» группы Lumen:

«Бесплатное счастье твоё и навек,
После каждого дождика в каждый четверг.
Мы проживём сотню лет и умрём в один день,
Если нас раньше не убьёт наша лень...»


Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 01:06 +1
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