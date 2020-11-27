Выходные в Туле: 27-29 ноября

На улице еще не дубак, но на сердце уже немного тленно и мрачно, да и в интернете, как всегда, кто-то опять не прав, однако это не повод отчаиваться: встречайте наш последний обзор выходных этой осени.

Когда: 28 ноября, суббота, 20.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 1800 руб.

28 ноября в Concert Hall выступит рок-группа LUMEN. Музыканты продолжат концертный тур «Страх», стартовавший в октябре 2019 года. Название туру дала песня «Страх», которая вошла в саундтрек к комиксу «Темные ночи. Бэтмен. Металл», выпущенному издательской группой «Азбука-Аттикус».

Когда: 28 ноября, суббота, 20.00.

Где: Backstage club.

Стоимость: от 1100 руб.

28 ноября на сцене клуба Backstage выступит SLIMUS. Российский рэп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер, бывший участник групп «Дымовая завеса» и Centr.

Когда: 28-29 ноября, суббота-воскресенье, 12.30-18.00.

Где: КЦ «Типография».

Стоимость: от 900 руб.

28-29 ноября в культурном центре «Типография» пройдёт 3-й Психологический фестиваль в «Типографии» «Люди, которые играют в игры». Играя и увлекаясь процессом, вы откроете свою творческую энергию, ресурс для изменений. Гостей фестиваля познакомят с разными инструментами психологии, научат познавать свои эмоции, проигрывать, наблюдать за другими, взаимодействовать и раскрываться в безопасном пространстве.

Когда: 28-29 ноября, суббота-воскресенье, 12.00-18.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».

28 и 29 ноября в «Октаве» пройдут мероприятия в рамках Московского международного киберфестиваля Rukami. Организаторами площадки выступили АНО ДПО «Высшая техническая школа» и «Точка кипения — Тула». Rukami – сеть фестивалей технического творчества, направленная на развитие в России сообщества мейкеров (изобретателей, создающих абсолютно новые продукты с использованием несложных подручных средств и технологий).

Когда: 27-28 ноября, c 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум.

Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!

Когда: 29 ноября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

29 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки». Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?.. так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. Продолжительность: 2 часа 20 минут. Спектакль идет с антрактом. Режиссер-постановщик: Алексей Басов. Приобрести билет можно по ссылке.

Когда: 28-29 ноября, суббота-воскресенье, с 10.00. Где: Куликово поле.

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но всё еще щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой и согреться в уютных и радушных музейных стенах.