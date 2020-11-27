Международный киберфестиваль «Rukami»
28 и 29 ноября в «Октаве» пройдут мероприятия в рамках Московского международного киберфестиваля «Rukami». Организаторами площадки выступили АНО ДПО «Высшая техническая школа» и Точка кипения — Тула.
«Rukami» - сеть фестивалей технического творчества, направленная на развитие в России сообщества мейкеров (изобретателей, создающих абсолютно новые продукты с использованием несложных подручных средств и технологий).
Программа мероприятий фестиваля в Туле будет включать онлайн и оффлайн мероприятия, спикерами на которых выступят эксперты из Тулы, Москвы и Великого Новгорода.
Запись на оффлайн мероприятия по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
28 ноября 2020, суббота
12:00
28 ноября 2020, суббота
18:00
29 ноября 2020, воскресенье
12:00
29 ноября 2020, воскресенье
18:00
8 января, пятница 14:00
₽ Билеты: 1000-2650 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
10 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽