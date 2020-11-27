Международный киберфестиваль «Rukami»

28 и 29 ноября в «Октаве» пройдут мероприятия в рамках Московского международного киберфестиваля «Rukami». Организаторами площадки выступили АНО ДПО «Высшая техническая школа» и Точка кипения — Тула.

«Rukami» - сеть фестивалей технического творчества, направленная на развитие в России сообщества мейкеров (изобретателей, создающих абсолютно новые продукты с использованием несложных подручных средств и технологий).

Программа мероприятий фестиваля в Туле будет включать онлайн и оффлайн мероприятия, спикерами на которых выступят эксперты из Тулы, Москвы и Великого Новгорода.

Запись на оффлайн мероприятия по ссылке.