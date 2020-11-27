Психологический фестиваль «Люди, которые играют в игры»
28-29 ноября в культурном центре «Типография» пройдёт 3-й Психологический фестиваль в Типографии «Люди, которые играют в игры». Играя и увлекаясь процессом, вы откроете свою творческую энергию, ресурс для изменений.
Гостей фестиваля познакомят с разными инструментами психологии. Изучать свои эмоции, проигрывать, наблюдать за другими, взаимодействовать и раскрываться в безопасном пространстве.
28 ноября
- 12.30 – знакомство;
- 13.00 – тренинг «Люди, которые играют в драму»;
- 15.00 – кофе-брейк;
- 16.00 – тренинг «Люди, которые играют в карьеру»;
29 ноября
- 12.30 – знакомство;
- 13.00 – тренинг «Люди, которые играют в страхи»;
- 15.00 – кофе-брейк;
- 16.00 – тренинг «Люди, которые играют в близость»;
Билеты можно приобрести по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 ноября 2020, суббота
12:30
28 ноября 2020, суббота
18:00
29 ноября 2020, воскресенье
12:30
29 ноября 2020, воскресенье
18:00
8 января, пятница 14:00
₽ Билеты: 1000-2650 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
10 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽