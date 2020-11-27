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Психологический фестиваль «Люди, которые играют в игры»

Психологический фестиваль «Люди, которые играют в игры»

28-29 ноября в культурном центре «Типография» пройдёт 3-й Психологический фестиваль в Типографии «Люди, которые играют в игры». Играя и увлекаясь процессом, вы откроете свою творческую энергию, ресурс для изменений.

Гостей фестиваля познакомят с разными инструментами психологии. Изучать свои эмоции, проигрывать, наблюдать за другими, взаимодействовать и раскрываться в безопасном пространстве.
 

28 ноября

  • 12.30 – знакомство;
  • 13.00 – тренинг «Люди, которые играют в драму»;
  • 15.00 – кофе-брейк;
  • 16.00 – тренинг «Люди, которые играют в карьеру»;
 

29 ноября

  • 12.30 – знакомство;
  • 13.00 – тренинг «Люди, которые играют в страхи»;
  • 15.00 – кофе-брейк;
  • 16.00 – тренинг «Люди, которые играют в близость»;
Билеты можно приобрести по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 ноября 2020, суббота
12:30
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28 ноября 2020, суббота
18:00
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29 ноября 2020, воскресенье
12:30
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 ₽  Билеты: 1000-2650 ₽
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21 февраля, воскресенье 17:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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