Психологический фестиваль «Люди, которые играют в игры»

28-29 ноября в культурном центре «Типография» пройдёт 3-й Психологический фестиваль в Типографии «Люди, которые играют в игры». Играя и увлекаясь процессом, вы откроете свою творческую энергию, ресурс для изменений.

Гостей фестиваля познакомят с разными инструментами психологии. Изучать свои эмоции, проигрывать, наблюдать за другими, взаимодействовать и раскрываться в безопасном пространстве.

28 ноября

12.30 – знакомство;

13.00 – тренинг «Люди, которые играют в драму»;

15.00 – кофе-брейк;

16.00 – тренинг «Люди, которые играют в карьеру»;

29 ноября

12.30 – знакомство;

13.00 – тренинг «Люди, которые играют в страхи»;

15.00 – кофе-брейк;

16.00 – тренинг «Люди, которые играют в близость»;

Билеты можно приобрести по ссылке.