Клиника ФизиоЗдоровье: лечение позвоночника, суставов, головной боли и реабилитация после COVID

Эта клиника - уникальная для Тулы. Пациентов здесь восстанавливают даже после самых серьезных травм и операций. Секрет успеха - в мощном современном оборудовании, аналогов которому нет во всей Тульской области.

Сегодня у людей все чаще возникают заболевания опорно-двигательного аппарата, к которым приводит гиподинамия, экологические проблемы и… банально - возраст! Средняя продолжительность жизни достаточно велика, чтобы практически все мы столкнулись с болью и двигательными проблемами. С такими болезнями, как артроз, остеохондроз, радикулит, остеопороз сталкиваются тысячи людей. Заболевания опорно-двигательного аппарата преследуют каждого пожилого человека.

Так же постоянно растет число различных травм, которые приобретаются на том или ином производстве, в быту или при авариях автотранспортных средств. Отдельно следует отметить становящиеся все более тяжелыми спортивные травмы.

При возникновении травм и заболевания опорно-двигательного человек переживает сильнейший стресс.

Ведь он уже не может совершать привычные движения, работать, заниматься спортом, а иногда и ухаживать за собой. У него возникают регулярные боли, отеки рук и ног, нарушение координации движений, ограничение подвижности суставов.

Эти проблемы очень сильно влияют на качество жизни пациента и не могут исчезнуть без посторонней помощи. Для того чтобы вернуть утраченные функции и максимально восстановить физическую форму, назначается реабилитация.

Главный принцип клиники «ФизиоЗдоровье» в Туле — максимально помочь пациенту избавиться от боли. Здесь бережное отношение не только к вашему здоровью, но и к вашему кошельку - вам никогда не назначат лишних процедур, ненужных вам, чтобы вы просто заплатили деньги.

Задача врачей клиники – максимально точно установить причину проблемы, которая мучит человека, и затем назначить оптимальное лечение, которое подействует точно на пораженные участки.

В клинике доступны

лазеротерапия,

миостимуляция,

дарсонваль,

сухое и подводное вытяжение позвоночника,

мануальная терапия и иглорефлексотерапия,

подводный душ-массаж,

роботизированная разработка суставов.

В клинике есть пароуглекислая ванна, которая считается одним из лучших методов физиотерапии для стимуляции кровообращения. Во время процедуры происходит оздоровление всего организма. Лечебный эффект обусловлен качественным снабжением всех органов кислородом, ведь его дефицит - причина многих распространенных заболеваний.

В клинике также можно пройти процедуры с использованием нафталанской нефти. Это уникальное по своим биологическим качествам природное лекарство. Спектр её применения так широк, что нафталанскую нефть по праву считают медицинским феноменом в области грязелечения.

Основные принципы работы реабилитационного центра «ФизиоЗдоровье»:

Индивидуальный подход к каждому пациенту.

Максимальный комфорт проведения реабилитационных процедур.

Оптимальное соотношение эффективности и безопасности лечения.

Конфиденциальные условия – индивидуальные физиотерапевтические кабины для каждого клиента исключают ожидание в очередях вместе с другими пациентами.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Точная диагностика – залог успешного лечения

Особая гордость клиники - аппарат МРТ 3 Тесла. Это поистине уникальное оборудование - мощная диагностическая машина, единственная в Тульской области. Магнитное поле мощностью 3 Тесла обеспечивает максимальное качество снимка, на котором отлично видны даже мельчайшие капилляры.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Такая безукоризненная точность позволяет увидеть все пораженные заболеванием участки мозга, даже если они совсем крошечные или нечёткие и не видны при исследованиях на более слабых томографах. В настоящее время только томограф мощностью 3 Тесла используют в ведущих НИИ для диагностики эпилепсии, рассеянного склероза и других опасных заболеваний головного мозга.

МРТ 3 Тесла используют в основном в московских медицинских институтах, а в стране их всего четыре. Чтобы добиться ювелирной точности в постановке диагноза, результаты исследований из клиники «ФизиоЗдоровье» направляют московским специалистам в научный центр неврологии для более точной расшифровки.

Новое слово в физиотерапии

В нашей клинике установлено современное оборудование. Оно сильно отличается от того, что использовалось раньше и до сих пор применяется в большинстве государственных клиник. Это совершенно другой уровень воздействия, которое попадает точно в цель.

Екатерина Вихляева, директор клиники «ФизиоЗдоровье»:

– Физиотерапия всегда воздействует на организм. Если использовать ее правильно, результат не заставит себя ждать. Главное правило – точное соблюдение рекомендаций врача и компетентность медперсонала, проводящего процедуры. Мы строго следим за этим. Пациент располагается на комфортной кушетке, и все необходимые аппараты привозят к нему, а не пациент ходит по физиокабинкам. Это гарантирует, что манипуляции будут проведены в нужном порядке под присмотром специалистов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Восстановление легких после COVID-19

Одно из актуальных направлений в клинике – восстановление легких после перенесенной коронавирусной инфекции. В клинике «ФизиоЗдоровье» помогут избавиться от фиброза, чтобы легкие человека работали как и до болезни - в полном объёме.

– Эта технология давно известна, по этой схеме восстанавливают легкие после туберкулеза, – рассказывает Екатерина Вихляева. – Ковид оставляет тот же фиброз, и, если он обширный, органы дыхания работают не на полную мощность. Мы используем пароуглекислую ванну, современный аппарат УВЧ, индуктотерапию и лазер. Аналогичные методы лечения применяются и в других странах и уже доказали свою эффективность.

Чтобы получить лечение от последствий вирусной пневмонии, пациент должен принести врачу результаты КТ легких, анализа крови на антитела и общего анализа крови.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Новый подход к лечению позволил завоевать любовь, доверие и уважение пациентов всего за несколько месяцев.

Реабилитационный центр «ФизиоЗдоровье» стал победителем всероссийской премии ПроДокторов-2020 в номинации «Лучшая частная клиника».

Лучших здесь определяют на основании отзывов пациентов на портале prodoctorov.ru.

Тула, ул. Братьев Жабровых, 6-в.

Тел.: +7 (4872) 707-911, +7 (950) 912-69-11.

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