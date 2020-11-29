Многодетные мамы о воспитании детей, любви и счастье

Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе! В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году – 29 ноября.

Анна Венедиктова: «Мама – это любовь и мудрость»

У туляков Анны и Андрея Венедиктовых пятеро детей. Возможно, желание быть многодетными родителями у Анны и ее супруга идет из детства: у женщины было восемь братьев и сестер, а у мужа – шесть.



Анна и Андрей Венедиктовы и их дети: Яна, Диана, Виолетта, Владислав и Тимофей.

Анна – домохозяйка, но ее «рабочий» день начинается в 7 утра, когда старших нужно провожать в школу, а заканчивается где-то около полуночи – после того как в доме наведен порядок. Конечно же, поддерживать чистоту в жилище было бы сложно без помощи сыновей и дочерей, поэтому у детей есть дежурства. Например, дежурный по кухне после еды моет за всеми посуду и поддерживает чистоту в течение дня, а другие – в остальных комнатах дома. Потом меняются.

Семья Венедиктовых живет в частном доме. В их небольшом хозяйстве – поросята. Уход за хрюшками полностью взял на себя старший сын: варит им еду, кормит и убирается в хлеву.

Старшие дети Анны учатся в средней общеобразовательной школе, посещают различные кружки и секции, имеют многочисленные грамоты и дипломы за успехи в учебе и активное участие в жизни школы.

Дочь Диана обучается игре на флейте в детской школе искусств. Она – призер, лауреат, победитель различных музыкальных конкурсов.

По словам Анны, когда детей много – они не растут эгоистами и не требуют к себе какого-то особого внимания, которое приходилось бы распределять в ущерб другим.

Уроки делают по очереди (старшие справляются сами, а вот на двух младших нужно примерно по два часа каждому). Вечером вся семья собирается вместе с папой, обсуждают проблемы, играют и отдыхают.

Дети Венедиктовых рады тому, что они воспитываются в многодетной семье. Говорят, что им очень хорошо вместе. Признаются: «Мам, плохо так, когда один в семье. Даже не с кем погулять, поговорить и поиграть».

– У нас христианская семья. Мы воспитываем детей, чтобы они были порядочными, верили в Бога, уважали людей. Взаимопонимание, любовь и между собой тоже – чтобы они друг за друга были горой, как говорится, были дружными, – поделилась со «Слободой» Анна Венедиктова.

Анна занимает активную жизненную позицию, является членом Тульской региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей», неоднократно представляла интересы организации на городских и област­ных меро­приятиях.

Награждена благодарственным письмом главы администрации города Тулы за личный вклад в сохранение семейных ценностей.

Елена Кажикина: «К каждому ребенку нужен свой подход»

В семье Елены и Александра Кажикиных – шестеро детей. Старшему Кириллу 20 лет, он студент ТулГУ. Четверо детей учатся в школе №54: 17-летняя Василиса, 13-летняя Милена, 10-летний Семен и 7-летняя Полина. Самый маленький Кажикин – 5-летний Мирон – ходит в детский сад.



Семен, Кирилл, Александр, Мирон, Елена, Василиса, Полина и Милена Кажикины.

– Я хотела троих детей, – рассказала «Слободе» Елена Кажикина. – Но так получилось, что Бог дал нам шестерых. Я всегда хотела большую семью, а получилась очень большая (смеется). Все дети абсолютно разные и по характеру, и по увлечениям, поэтому в воспитании очень важен индивидуальный подход. Кому-то нужно больше строгости, кому-то – больше ласки. Одна дочка рисует хорошо, другая учится очень хорошо. Семен играет на баяне, Полинка – гимнастка. Мирон хорошо бегает, думаю отдать его в футбол.

Между собой дети очень дружны. Старшие очень близки друг с другом, младшие любят вместе побегать на улице. Старшие, конечно же, ухаживают за младшими. Бывают разногласия, но это такая ерунда!

Мы живем в очень непростое, динамичное время, и современная мама должна быть мобильной. Надо уметь быстро переключаться, быть начеку, мгновенно на всё реагировать и очень тактично и аккуратно решать проблемы детей.

Я сейчас не работаю – времени не хватает, полностью занимаюсь детьми, домом, уютом. Финансовое обеспечение на папе – он занимается грузоперевозками.

Мое фирменное блюдо – пицца с ветчиной. А так дети обожают макароны. Чуть ли не с чаем их едят (смеется).

В нашей семье есть традиции. Например, все дни рождения мы любим отмечать на природе. Очень любим пикники с шашлыком. А еще перед Новым годом всей семьей всегда ходим в баню.

Екатерина Седачева: «Детей должно быть много!»

Эту мысль мне привили мои родители, – говорит Екатерина Седачева, мама пятерых детей, директор ООО «Моторсервис». – Я была единственным ребенком, мама с папой жалели, что так получилось, и с детства мне внушали: идеальная семья – большая! Когда мы с Андреем поженились, решили, что у нас будет минимум трое детей. Пять лет у нас не получалось стать родителями, хотя проблем со здоровьем не было. Но, видимо, всему свое время, и вот у нас дочка и четыре сына, Дарья, Степан, Геннадий, Иван и Владимир. Старшей уже 17, самому младшему – 5 лет.



Седачевы: мама Екатерина и папа Андрей с детьми Дашей, Володей, Степой, Геной и Ваней.

Совмещать работу и семью непросто. Три года назад моего папы не стало, и руководить семейным предприятием пришлось мне. Но уже втянулся муж, продолжаем дело вместе.

Кажется, я знаю рецепт семейного счастья. Это общие интересы, общие ценности. И конечно, крепкие семейные традиции. Одна из главных в нашей семье – это то, что все дети успешно сочетают занятия музыкой и спортом. Не знаем, кем они станут в будущем, но такое разностороннее развитие обязательно поможет им стать хорошими людьми. А еще мы вместе печем торты, дружно собираем мусор в любимых «грибных» посадках и снимаем дома творческие семейные номера, где мама – режиссёр.

Хочется верить, что дети, когда вырастут, не будут на нас обижаться за то, что мы не давали им бездельничать, развивали их без устали, водили в кружки и секции. Уверена: лучший отдых – это смена рода деятельности. И это работает!

Оксана Харчук: «Стараюсь быть подругой для детей»

Н е думала, что буду многодетной мамой, но жизнь сложилась так, и мы счастливы. Сейчас мне 36 лет, старшей дочери Полине 18 лет, Марии 16 лет, Варваре 14 лет, Софии 7 лет и Тимофею 5 лет. Бабушек и дедушек у нас поблизости нет, поэтому, конечно, домашние хлопоты отнимают много времени, особенно сейчас, когда я нашла подработку. Но у нас всё устроено так, что старшие помогают младшим. Девочки понимают, что у мамы много забот, поэтому могут помочь в готовке, пекут тортики и печенье. Так удается выкроить время и для себя: я занимаюсь фитнесом, люблю собирать алмазную мозаику.



Оксана, Юрий, София, Тимофей, Варвара, Полина и Мария.

Вообще в нашей семье очень уважают увлечения друг друга. Все дети ходят в кружки, старшая дочь рисует, вторая дзюдоистка, третья пианистка. Четвертая тоже пошла по ее стопам и играет на фортепиано, а еще ходит с братом на футбол. Считаю, что без этого развитие детей невозможно.

Мы любим праздники, надеваем костюмы аниматоров, устраиваем игры для детей. Когда приходят гости, у нас всегда интересно и весело. А еще у нас есть маленькие традиции: мы любим готовить большую пиццу на всю семью и делаем суши все вместе.

У меня мягкий характер, я против излишней строгости. Своим детям стараюсь быть подругой. Они делятся со мной всем, что происходит в жизни. И я рада, что у нас такие близкие отношения.

Большая семья – это счастье. Если Бог даст, с удовольствием родила бы еще сына Платона. Ну и конечно, мы уже ждем внуков. Думаю, если мои девочки встретят достойных мужчин, у них тоже будут большие семьи. Я им этого желаю!